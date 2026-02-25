Бизнес моего отца работал только на подконтрольной Украине территории, - заместитель генпрокурора Логачев

Заместитель генпрокурора Виктор Логачев прокомментировал материал СМИ, в котором рассказывали о том, что его отец якобы ведет бизнес на оккупированных территориях.

Подробности

"Я видел и видео, и статью. Очень странную информацию узнал из них о своем отце. Мне говорили, что журналисты, прежде чем что-то опубликовать, проверяют информацию. Поэтому объясню, как оно есть на самом деле.

Да, мы проживали в Луганске до 2014 года. Отец всю жизнь занимался бизнесом. И довольно успешно. Было много предприятий, имущества на этих предприятиях", - рассказал он.

По словам Логачева, летом 2014 года он с семьей переехал в Киев.

"За несколько месяцев некоторые предприятия были перерегистрированы в Киеве, а некоторые - на тех территориях Луганской области, которые освободили. Это Станица Луганская, Северодонецк. Они работали на подконтрольной Украине территории и платили налоги в бюджет нашего государства.

А когда началась полномасштабная война, и Северодонецк, и Станицу Луганскую оккупировали российские войска, поэтому эти активы также были утрачены", - добавил он.

Компания ООО "Водомир", о которой шла речь в расследовании СМИ, была зарегистрирована в Станице Луганской, которая до 2022 года не была оккупирована. Поселок захватчики оккупировали в первые дни полномасштабного вторжения.

"Мама с отцом ни разу не посещали временно оккупированную территорию или территорию Российской Федерации", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Правоохранителей информировали о имуществе

Логачев добавил, что еще в 2014 году правоохранители были проинформированы о том, какое имущество предприятий, автомобили, которые числились за этими предприятиями, боевики забрали при захвате Луганска. По этому поводу были уголовные производства.

Позиция отца

"У нас с отцом очень хорошие отношения, он проживает в соседнем подъезде. И когда он переехал в Киев, то впоследствии начал активно вести свою страницу в "Фейсбуке". За эти годы там накопилось более 11 тысяч сообщений о том, как он ненавидит оккупантов, а также о том, что они сделали. С такими сообщениями он не только не смог бы вести бизнес на временно оккупированных территориях, его бы там просто убили. Я дам вам ссылку на его страницу, чтобы вы сами увидели.

Я не знаю законодательства Российской Федерации, но не думаю, что можно как-то перерегистрировать бизнес и вести его, если не находишься на временно оккупированной территории Украины или в самой России.

Я разговаривал с отцом после выхода этого материала, о котором вы спрашиваете. Он объясняет, что не знает, что стало с теми всеми активами, которые остались на захваченных Россией территориях. Говорит, что у него там даже нет знакомых, которым можно позвонить и спросить", - добавил заместитель генпрокурора.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что отец заместителя генпрокурора Виктора Логачева якобы владеет бизнесом на оккупированных территориях.

Генпрокурор Кравченко объяснил, что рейдерство и заочные перерегистрации являются типичной практикой оккупационных администраций в отношении бизнеса украинцев, покинувших захваченные территории.

