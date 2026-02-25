РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6650 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 582 11

Бизнес моего отца работал только на подконтрольной Украине территории, - заместитель генпрокурора Логачев

Бизнес отца заместителя генпрокурора Логачева: подробности

Заместитель генпрокурора Виктор Логачев прокомментировал материал СМИ, в котором рассказывали о том, что его отец якобы ведет бизнес на оккупированных территориях.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я видел и видео, и статью. Очень странную информацию узнал из них о своем отце. Мне говорили, что журналисты, прежде чем что-то опубликовать, проверяют информацию. Поэтому объясню, как оно есть на самом деле.

Да, мы проживали в Луганске до 2014 года. Отец всю жизнь занимался бизнесом. И довольно успешно. Было много предприятий, имущества на этих предприятиях", - рассказал он.

По словам Логачева, летом 2014 года он с семьей переехал в Киев.

Читайте также: Удар "Калибрами" по Львову: объявлено подозрение адмиралу и вице-адмиралу РФ, - Офис Генпрокурора

"За несколько месяцев некоторые предприятия были перерегистрированы в Киеве, а некоторые - на тех территориях Луганской области, которые освободили. Это Станица Луганская, Северодонецк. Они работали на подконтрольной Украине территории и платили налоги в бюджет нашего государства.

А когда началась полномасштабная война, и Северодонецк, и Станицу Луганскую оккупировали российские войска, поэтому эти активы также были утрачены", - добавил он.

Компания ООО "Водомир", о которой шла речь в расследовании СМИ, была зарегистрирована в Станице Луганской, которая до 2022 года не была оккупирована. Поселок захватчики оккупировали в первые дни полномасштабного вторжения.

"Мама с отцом ни разу не посещали временно оккупированную территорию или территорию Российской Федерации", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Читайте также: Милитаризация детей на оккупированной Луганщине: в суд направлено дело участницы "Юнармии"

Правоохранителей информировали о имуществе

Логачев добавил, что еще в 2014 году правоохранители были проинформированы о том, какое имущество предприятий, автомобили, которые числились за этими предприятиями, боевики забрали при захвате Луганска. По этому поводу были уголовные производства.

Позиция отца

"У нас с отцом очень хорошие отношения, он проживает в соседнем подъезде. И когда он переехал в Киев, то впоследствии начал активно вести свою страницу в "Фейсбуке". За эти годы там накопилось более 11 тысяч сообщений о том, как он ненавидит оккупантов, а также о том, что они сделали. С такими сообщениями он не только не смог бы вести бизнес на временно оккупированных территориях, его бы там просто убили. Я дам вам ссылку на его страницу, чтобы вы сами увидели.

Я не знаю законодательства Российской Федерации, но не думаю, что можно как-то перерегистрировать бизнес и вести его, если не находишься на временно оккупированной территории Украины или в самой России.

Я разговаривал с отцом после выхода этого материала, о котором вы спрашиваете. Он объясняет, что не знает, что стало с теми всеми активами, которые остались на захваченных Россией территориях. Говорит, что у него там даже нет знакомых, которым можно позвонить и спросить", - добавил заместитель генпрокурора.

Читайте: Наблюдаем устойчивую тенденцию к росту преступлений против половой неприкосновенности детей, - Логачев

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщали, что отец заместителя генпрокурора Виктора Логачева якобы владеет бизнесом на оккупированных территориях.
  • Генпрокурор Кравченко объяснил, что рейдерство и заочные перерегистрации являются типичной практикой оккупационных администраций в отношении бизнеса украинцев, покинувших захваченные территории.

Читайте также: Теракт во Львове: задержанной женщине сообщили о подозрении по двум статьям

Автор: 

бизнес (138) оккупация (1410) Офис Генпрокурора (1219) Логачев Виктор (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Логачов-це етнічний кацап. Чому? Тому що логачов. Це аксіома. ГПУ зараз-це вороги України.
показать весь комментарий
25.02.2026 11:17 Ответить
+8
і пашпорт з куркою мають і батько і син
показать весь комментарий
25.02.2026 11:25 Ответить
+4
Бізнес внє "палітікі"!
показать весь комментарий
25.02.2026 11:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логачов-це етнічний кацап. Чому? Тому що логачов. Це аксіома. ГПУ зараз-це вороги України.
показать весь комментарий
25.02.2026 11:17 Ответить
А я от тільки подумав, що його сьогодні забагато в ефірі - і от тобі на!
показать весь комментарий
25.02.2026 11:21 Ответить
і пашпорт з куркою мають і батько і син
показать весь комментарий
25.02.2026 11:25 Ответить
Тепер відповідь журналістів після цього заступника
показать весь комментарий
25.02.2026 11:26 Ответить
Бізнес внє "палітікі"!
показать весь комментарий
25.02.2026 11:27 Ответить
Напевно так і є! Презумпція вини тільки тому, що "ХВАмілія маскальська", родом з окупованої нині території, мав бізнес.
показать весь комментарий
25.02.2026 11:57 Ответить
Багато чого твориться в Україні такого, чому т. Пу аплодує, а з ним і його челядь у Кремлі.

Вони вітають той "пРоцес", коли в Україні розділяють по прізвищах, походженню, національності.
Це допомагає Кремлю укреплять главную скрепу Кремля "народ і Т. Пу единьі".

Наше ЗМІ навішує ярлики як при режимах Сталіна, Мао, Гітлера, а тепер т. Пу і ми підхоплюємо.

Можливо, так і є, як твердить заступник генпрокурора Логачов, а можливо і навпаки.

Однак нам підкидають залізобетонні докази: етнічний руський, "ХВАмілій маскальська", родом з окупованої нині території, мав бізнес, прокурор...

У Кремлі вітають той "пРоцес", коли в Україні розділяють по прізвищах, походженню, національності.

Це розпалювання громадянської війни - Україна багатонаціональна держава. І в окопах не тільки "щирі українці" а і етнічні росіяни, і з окупованих територій і втратили майно, а деякі і бізнес.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:10 Ответить
Знайдіть в Усраїні хоч одного чесного прокурора чи суддю?
показать весь комментарий
25.02.2026 13:02 Ответить
У батька крупный бизнес,а сыночек живёт скромненькой жизнью держчиновника на мелкую зарплату,парадокс по лугански.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:22 Ответить
у кожного бізнесменатє близькі родичі прокурори-сбу, і навпаки, у кожного сбушника і прокурора є близькі родичі-бізнесмени. Чому у бізнесмена діти сбушники чи прокурори, а не бізнесмени, хтось може сказати?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:52 Ответить
 
 