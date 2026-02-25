Бизнес моего отца работал только на подконтрольной Украине территории, - заместитель генпрокурора Логачев
Заместитель генпрокурора Виктор Логачев прокомментировал материал СМИ, в котором рассказывали о том, что его отец якобы ведет бизнес на оккупированных территориях.
"Я видел и видео, и статью. Очень странную информацию узнал из них о своем отце. Мне говорили, что журналисты, прежде чем что-то опубликовать, проверяют информацию. Поэтому объясню, как оно есть на самом деле.
Да, мы проживали в Луганске до 2014 года. Отец всю жизнь занимался бизнесом. И довольно успешно. Было много предприятий, имущества на этих предприятиях", - рассказал он.
По словам Логачева, летом 2014 года он с семьей переехал в Киев.
"За несколько месяцев некоторые предприятия были перерегистрированы в Киеве, а некоторые - на тех территориях Луганской области, которые освободили. Это Станица Луганская, Северодонецк. Они работали на подконтрольной Украине территории и платили налоги в бюджет нашего государства.
А когда началась полномасштабная война, и Северодонецк, и Станицу Луганскую оккупировали российские войска, поэтому эти активы также были утрачены", - добавил он.
Компания ООО "Водомир", о которой шла речь в расследовании СМИ, была зарегистрирована в Станице Луганской, которая до 2022 года не была оккупирована. Поселок захватчики оккупировали в первые дни полномасштабного вторжения.
"Мама с отцом ни разу не посещали временно оккупированную территорию или территорию Российской Федерации", - подчеркнул заместитель генпрокурора.
Правоохранителей информировали о имуществе
Логачев добавил, что еще в 2014 году правоохранители были проинформированы о том, какое имущество предприятий, автомобили, которые числились за этими предприятиями, боевики забрали при захвате Луганска. По этому поводу были уголовные производства.
Позиция отца
"У нас с отцом очень хорошие отношения, он проживает в соседнем подъезде. И когда он переехал в Киев, то впоследствии начал активно вести свою страницу в "Фейсбуке". За эти годы там накопилось более 11 тысяч сообщений о том, как он ненавидит оккупантов, а также о том, что они сделали. С такими сообщениями он не только не смог бы вести бизнес на временно оккупированных территориях, его бы там просто убили. Я дам вам ссылку на его страницу, чтобы вы сами увидели.
Я не знаю законодательства Российской Федерации, но не думаю, что можно как-то перерегистрировать бизнес и вести его, если не находишься на временно оккупированной территории Украины или в самой России.
Я разговаривал с отцом после выхода этого материала, о котором вы спрашиваете. Он объясняет, что не знает, что стало с теми всеми активами, которые остались на захваченных Россией территориях. Говорит, что у него там даже нет знакомых, которым можно позвонить и спросить", - добавил заместитель генпрокурора.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщали, что отец заместителя генпрокурора Виктора Логачева якобы владеет бизнесом на оккупированных территориях.
- Генпрокурор Кравченко объяснил, что рейдерство и заочные перерегистрации являются типичной практикой оккупационных администраций в отношении бизнеса украинцев, покинувших захваченные территории.
Вони вітають той "пРоцес", коли в Україні розділяють по прізвищах, походженню, національності.
Це допомагає Кремлю укреплять главную скрепу Кремля "народ і Т. Пу единьі".
Наше ЗМІ навішує ярлики як при режимах Сталіна, Мао, Гітлера, а тепер т. Пу і ми підхоплюємо.
Можливо, так і є, як твердить заступник генпрокурора Логачов, а можливо і навпаки.
Однак нам підкидають залізобетонні докази: етнічний руський, "ХВАмілій маскальська", родом з окупованої нині території, мав бізнес, прокурор...
У Кремлі вітають той "пРоцес", коли в Україні розділяють по прізвищах, походженню, національності.
Це розпалювання громадянської війни - Україна багатонаціональна держава. І в окопах не тільки "щирі українці" а і етнічні росіяни, і з окупованих територій і втратили майно, а деякі і бізнес.