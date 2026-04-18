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Переговори з Україною не є пріоритетом Кремля, - Лавров
Переговори з Україною зараз не є пріоритетним завданням для Кремля.
Таку думку висловив голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Що кажуть в РФ про перемовини з Україною?
"Питання відновлення переговорів щодо України зараз не є пріоритетним, однак Росія не відмовляється від них і готова розглянути відповідний запит, коли він надійде", - запевнив Лавров.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
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Через два тижні після свого призначення пан Буданов дає інтерв'ю пану Арестовичу. І в цьому інтерв'ю відверто бреше про те, що ніякої операції з вагнерівцями не було, і все це ІПСО московитів. Вже тоді мені стало абсолютно ясно, хто є пан Буданов.
Ось це інтерв'ю.
https://www.youtube.com/watch?v=Mrp6Fj4BHGI
Включайте VPN і послухайте, там не багато. 15 хвилин відвертої сечі в пики виборцям Портрета.
Але пан Буданов почав свою діяльність на посаді голови ГУР не тільки з брехні. Пан Буданов звільнив і переслідував всіх офіцерів ГУР, які провели блискучу операцію по вагнерівцям, зірвану особисто Портретом і його кротами. Переслідування і суди над полковником Червінським - робота Буданова. Зрадити своїх же офіцерів заради кар'єри і відмазування Портрета і його кротів - що може бути більш огидним? І це не політика, це бойові операції під час війна країни на виживання.
Я роблю простий і логічний висновок - призначення пана Буланова головою ГУР мало на меті не поліпшення роботи ГУР, а відбілювання Портрета і його кротів в ситуації з Вагнергейтом і переслідування офіцерів, здійснивших цю операцію. І зі своєю роботою пан Буданов впорався на відмінно.
В інеті є багато інформації, що перед вторгненням московитів у 2022 році пан Буданов багаторазово попереджав Портрета про вторгнення. Не знаю, може це і правда. Але чому тоді пан Буданов, знаючи про неминучість вторгнення, не голосував разом з генералом Залужним і міністром Резніковим за запровадження військового стану в Україні напередодні вторгнення?
Не буду оцінювати роботу пана Буданова на посту голови ГУР. Ви самі можете знайти безліч як позитивної, так і негативної інформації на цю тему. Але не омину увагою випадки, коли за особистим підписом пана Буданова тікали за кордон скандальні особистості. Найбільш відомі скандали були з втечею за кордон Владислава Трубіцина та Олексія Арестовича.
от пройшло 100 днів, як пан Буданов очолив офіс. За цей час всі люди Єрмака, які працювали в офісі, так і залишились. Це дає мені підстави стверджувати, що пан Буданов очолив офіс Єрмака, а не офіс президента. Мабуть пану Буданову дуже гарно працюється з Татаровим.
Відомий факт, що пан Буданов дуже любить давати інтерв'ю, і він не вилазив з телевізора в часи, коли очолював ГУР. Нічого не змінилось і зараз. Пан Буданов любить поділитись своїми думками про все гарне проти всього поганого.
Але на цій посаді - голова офісу - людина має допомагати президенту займатися своїми прямими обов'язками. В нас зараз вкрай болюча проблема - мобілізація і СЗЧ. Данні по СЗЧ засекретили, але пишуть що вже під 300000. А про мобілізацію пан Буданов каже таке, пряма мова:
«Не варто очікувати дива від зміни назв чи формату роботи ТЦК. Сутність залишиться тією ж. Або ми мобілізуємо людей, або фронт впаде. Третього варіанту не дано, доки триває війна».
Ні слова про справедливість мобілізації, про необхідність демобілізації, про мотивацію при мобілізації. Це означає, що нічого не буде змінено в цій ганебній практиці.
І я зовсім не був здивований, чому Кракени перейшли з ГУР в ЗСУ, в 3-й армійський корпус. Тому що під керівництвом пана Буданова одна з найкращих бригад спецпризначення була перетворена в синекуру для «потрібних людей», які почали видавати мотивованим досвідченим бійцям «Накази 200».
Якщо хтось думає, що пан Буданов буде кращій президент, ніж наш сімірічний Портрет, то він помиляється. Уважно дивіться на те, що робив і робить пан Буданов.