Переговори з Україною не є пріоритетом Кремля, - Лавров

Переговори з Україною зараз не є пріоритетним завданням для Кремля.

Таку думку висловив голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що кажуть в РФ про перемовини з Україною?

"Питання відновлення переговорів щодо України зараз не є пріоритетним, однак Росія не відмовляється від них і готова розглянути відповідний запит, коли він надійде", - запевнив Лавров.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

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