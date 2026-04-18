Переговоры с Украиной не являются приоритетом Кремля, - Лавров

Переговоры с Украиной в настоящее время не являются приоритетной задачей для Кремля.

Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что говорят в РФ о переговорах с Украиной?

"Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не является приоритетным, однако Россия не отказывается от них и готова рассмотреть соответствующий запрос, когда он поступит", - заверил Лавров.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

