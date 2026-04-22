США упродовж дня очікують від Ірану рішення щодо переговорів, - Axios

Сполучені Штати розраховують, що в середу, 22 квітня, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї оголосить свою позицію щодо найсвіжішої пропозиції з врегулювання ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За інформацією ЗМІ, одним із факторів, що вплинув на рішення Дональда Трампа продовжити режим припинення вогню (незважаючи на відсутність поступу), стало прагнення дочекатися відповіді верховного лідера Ірану, а також отримання чітких вказівок іранською переговорною стороною. Ізраїльське джерело зазначило, що очікують заяву Хаменеї саме в середу.

"Іранські перемовники сказали, що чекають на зелене світло від верховного лідера", - зазначило регіональне джерело.

Внутрішні суперечності в Ірані

Останнім часом керівництво Ірану активно обговорює подальшу стратегію у переговорах з адміністрацією Трампа.

Представники цивільної влади - зокрема спікер парламенту Галібаф і міністр закордонних справ Араґчі - підтримують продовження діалогу, розраховуючи зберегти режим припинення вогню та зрештою досягти домовленостей.

Натомість командувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Ахмад Вахіді разом із керівництвом КВІР займають жорсткішу позицію: вони виступають проти поступок і переговорів доти, доки триває морська блокада.

Додатковим чинником загострення стало захоплення США іранського торговельного судна в Аравійському морі. Після цього представники КВІР розкритикували переговорників, звинувативши їх у надмірній м’якості.

Подальші перспективи

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що його країна й надалі сприятиме дипломатичному врегулюванню. Він висловив сподівання, що сторони збережуть перемир’я та зможуть укласти всеосяжну мирну угоду під час наступного раунду переговорів в Ісламабаді.

Втім, дата проведення цих переговорів поки що не визначена. У Білому домі підтвердили скасування запланованого на вівторок візиту віцепрезидента Венса до Пакистану.

Як зазначив представник адміністрації, будь-яка нова інформація щодо особистих зустрічей буде оприлюднена пізніше.

Перший раунд перемовин між США та Іраном, що відбувся в Ісламабаді 12 квітня, завершився без відчутного прогресу. За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, переговори тривали понад 21 годину, однак сторони не змогли дійти згоди, оскільки Тегеран не надав чітких гарантій відмови від розробки ядерної зброї.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.