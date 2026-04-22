США в течение дня ожидают от Ирана решения по поводу переговоров, - Axios

WSJ: Переговоры между США и Ираном о перемирии зашли в тупик

Соединенные Штаты рассчитывают, что в среду, 22 апреля, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи озвучит свою позицию по поводу последнего предложения об урегулировании ситуации.

По информации СМИ, одним из факторов, повлиявших на решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня (несмотря на отсутствие прогресса), стало стремление дождаться ответа верховного лидера Ирана, а также получения четких указаний иранской переговорной стороной. Израильский источник отметил, что ожидают заявления Хаменеи именно в среду.

"Иранские переговорщики сказали, что ждут зеленого света от верховного лидера", - отметил региональный источник.

Внутренние противоречия в Иране

В последнее время руководство Ирана активно обсуждает дальнейшую стратегию в переговорах с администрацией Трампа.

Представители гражданской власти - в частности, спикер парламента Галибаф и министр иностранных дел Арагчи - поддерживают продолжение диалога, рассчитывая сохранить режим прекращения огня и в конечном итоге достичь договоренностей.

В то же время командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Ахмад Вахиди вместе с руководством КСИР занимают более жесткую позицию: они выступают против уступок и переговоров до тех пор, пока продолжается морская блокада.

Дополнительным фактором обострения стало захват США иранского торгового судна в Аравийском море. После этого представители КСИР раскритиковали переговорщиков, обвинив их в чрезмерной мягкости.

Дальнейшие перспективы

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что его страна и в дальнейшем будет содействовать дипломатическому урегулированию. Он выразил надежду, что стороны сохранят перемирие и смогут заключить всеобъемлющее мирное соглашение во время следующего раунда переговоров в Исламабаде.

Впрочем, дата проведения этих переговоров пока не определена. В Белом доме подтвердили отмену запланированного на вторник визита вице-президента Вэнса в Пакистан.

Как отметил представитель администрации, любая новая информация о личных встречах будет обнародована позже.

Первый раунд переговоров между США и Ираном, состоявшийся в Исламабаде 12 апреля, завершился без ощутимого прогресса. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, переговоры длились более 21 часа, однако стороны не смогли прийти к соглашению, поскольку Тегеран не предоставил четких гарантий отказа от разработки ядерного оружия.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.

  • Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.
  • Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.
  • Также отмечалось, что поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.

Так це ж було вже. Що знову хаойда руда хоче шекелів на біржі зрубити?
22.04.2026 06:29 Ответить
****** качелі.
22.04.2026 06:33 Ответить
А наша українська елітка нічого не чекала та не тормозила. Тактичну ядерну зброю вивезли в Рашку ще до Будапешта. Щоб не кричали, що ядерку тупі хахли невзмозі обслуговувать. А чо такого, знай наших. При патріоті Ющенковиче зі складу ЗСУ виведено близько 886 танків та 1847 БТР/БМП. Списано або продано понад 600 літаків (різних типів) та близько 56 вертольотів. ППО: Знято з чергування та виведено зі складу близько 494 зенітно-ракетних комплексів. Ліквідувались тактичні комплекси Точка-У. Ющенка також порізав 60 літаків Ту-22М3.
22.04.2026 07:03 Ответить
Виборець Зеленського та Януковича нєгадуєт...
22.04.2026 07:41 Ответить
22.04.2026 08:03 Ответить
 
 