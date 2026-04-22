США в течение дня ожидают от Ирана решения по поводу переговоров, - Axios

Соединенные Штаты рассчитывают, что в среду, 22 апреля, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи озвучит свою позицию по поводу последнего предложения об урегулировании ситуации.

Об этом сообщает Axios.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации СМИ, одним из факторов, повлиявших на решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня (несмотря на отсутствие прогресса), стало стремление дождаться ответа верховного лидера Ирана, а также получения четких указаний иранской переговорной стороной. Израильский источник отметил, что ожидают заявления Хаменеи именно в среду.

"Иранские переговорщики сказали, что ждут зеленого света от верховного лидера", - отметил региональный источник.

Внутренние противоречия в Иране

В последнее время руководство Ирана активно обсуждает дальнейшую стратегию в переговорах с администрацией Трампа.

Представители гражданской власти - в частности, спикер парламента Галибаф и министр иностранных дел Арагчи - поддерживают продолжение диалога, рассчитывая сохранить режим прекращения огня и в конечном итоге достичь договоренностей.

В то же время командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Ахмад Вахиди вместе с руководством КСИР занимают более жесткую позицию: они выступают против уступок и переговоров до тех пор, пока продолжается морская блокада.

Дополнительным фактором обострения стало захват США иранского торгового судна в Аравийском море. После этого представители КСИР раскритиковали переговорщиков, обвинив их в чрезмерной мягкости.

Дальнейшие перспективы

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что его страна и в дальнейшем будет содействовать дипломатическому урегулированию. Он выразил надежду, что стороны сохранят перемирие и смогут заключить всеобъемлющее мирное соглашение во время следующего раунда переговоров в Исламабаде.

Впрочем, дата проведения этих переговоров пока не определена. В Белом доме подтвердили отмену запланированного на вторник визита вице-президента Вэнса в Пакистан.

Как отметил представитель администрации, любая новая информация о личных встречах будет обнародована позже.

Первый раунд переговоров между США и Ираном, состоявшийся в Исламабаде 12 апреля, завершился без ощутимого прогресса. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, переговоры длились более 21 часа, однако стороны не смогли прийти к соглашению, поскольку Тегеран не предоставил четких гарантий отказа от разработки ядерного оружия.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.