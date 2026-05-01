Каріс пояснив свою заяву про переговори з Росією: діалог можливий лише після змін у РФ
Президент Естонії Алар Каріс пояснив, що його слова про переговори з Росією стосуються майбутнього, коли РФ змінить свою політику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.
"У якийсь момент війна закінчиться, і всі війни закінчуються, я повторював це багато разів – навіть Столітня війна колись добігла кінця. Це означає, що тоді доведеться оцінити, в якому стані перебуває світ. І ситуацію доведеться оцінювати й щодо Росії", - сказав естонський президент.
Та додав, що Європа зможе почати спілкуватися з РФ "лише тоді, коли Росія зміниться". При цьому наразі вести переговори з Росією було б "доволі важко".
"І коли я говорю про спілкування, часто думають, що мова йде про Путіна, хоча я про нього ні слова не сказав. Ні, мова йде про Росію. Мова йде не про контекст сьогоднішніх переговорів, а про час, коли війна закінчиться", – додав Каріс.
При цьому він визнав, що зараз переговори з господарем Кремля не мають сенсу, оскільки він не має наміру зупиняти свою агресію проти України.
"Зараз із Путіним справді немає про що говорити. Ми бачимо, що триває війна на виснаження, і в нього немає жодного плану сідати за стіл, щоб обговорювати цю тему. Але коли війна закінчиться... Адже це не так, як з нацистською Німеччиною, коли українська армія стоїть на Красній площі й проводить свій парад. Тут інша ситуація, важливо вибити агресора зі своєї країни", – наголосив Каріс.
Він додав, що Росію потрібно загнати в таку ситуацію, "вона буде змушена вести переговори і шукати вирішення цієї війни, щоб вона зібрала речі і пішла туди, звідки прийшла".
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Естонії Каріс заявив, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів мід Україною та Росією.
- До цього Каріс заявляв, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України. Він припустив, що російсько-українська війна може закінчитися "завтра чи через кілька років, але у будь-якому разі ми маємо бути до цього готові".
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що позиція президента Каріса щодо діалогу з Росією суперечить зовнішній політиці країни.
