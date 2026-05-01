Каріс пояснив свою заяву про переговори з Росією: діалог можливий лише після змін у РФ

Президент Естонії Алар Каріс пояснив, що його слова про переговори з Росією стосуються майбутнього, коли РФ змінить свою політику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У якийсь момент війна закінчиться, і всі війни закінчуються, я повторював це багато разів – навіть Столітня війна колись добігла кінця. Це означає, що тоді доведеться оцінити, в якому стані перебуває світ. І ситуацію доведеться оцінювати й щодо Росії", - сказав естонський президент.

Та додав, що Європа зможе почати спілкуватися з РФ "лише тоді, коли Росія зміниться". При цьому наразі вести переговори з Росією було б "доволі важко".

"І коли я говорю про спілкування, часто думають, що мова йде про Путіна, хоча я про нього ні слова не сказав. Ні, мова йде про Росію. Мова йде не про контекст сьогоднішніх переговорів, а про час, коли війна закінчиться", – додав Каріс.

При цьому він визнав, що зараз переговори з господарем Кремля не мають сенсу, оскільки він не має наміру зупиняти свою агресію проти України.

"Зараз із Путіним справді немає про що говорити. Ми бачимо, що триває війна на виснаження, і в нього немає жодного плану сідати за стіл, щоб обговорювати цю тему. Але коли війна закінчиться... Адже це не так, як з нацистською Німеччиною, коли українська армія стоїть на Красній площі й проводить свій парад. Тут інша ситуація, важливо вибити агресора зі своєї країни", – наголосив Каріс.

Він додав, що Росію потрібно загнати в таку ситуацію, "вона буде змушена вести переговори і шукати вирішення цієї війни, щоб вона зібрала речі і пішла туди, звідки прийшла".

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Естонії Каріс заявив, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів мід Україною та Росією.

До цього Каріс заявляв, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України. Він припустив, що російсько-українська війна може закінчитися "завтра чи через кілька років, але у будь-якому разі ми маємо бути до цього готові".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що позиція президента Каріса щодо діалогу з Росією суперечить зовнішній політиці країни.

