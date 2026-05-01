Каріс пояснив свою заяву про переговори з Росією: діалог можливий лише після змін у РФ

Естонія про діалог із РФ: переговори можливі після змін

Президент Естонії Алар Каріс пояснив, що його слова про переговори з Росією стосуються майбутнього, коли РФ змінить свою політику.

"У якийсь момент війна закінчиться, і всі війни закінчуються, я повторював це багато разів – навіть Столітня війна колись добігла кінця. Це означає, що тоді доведеться оцінити, в якому стані перебуває світ. І ситуацію доведеться оцінювати й щодо Росії", - сказав естонський президент. 

Та додав,  що Європа зможе почати спілкуватися з РФ "лише тоді, коли Росія зміниться". При  цьому наразі вести переговори з Росією було б "доволі важко".

"І коли я говорю про спілкування, часто думають, що мова йде про Путіна, хоча я про нього ні слова не сказав. Ні, мова йде про Росію. Мова йде не про контекст сьогоднішніх переговорів, а про час, коли війна закінчиться", – додав Каріс.

При цьому він визнав, що зараз переговори з господарем Кремля не мають сенсу, оскільки він не має наміру зупиняти свою агресію проти України.

"Зараз із Путіним справді немає про що говорити. Ми бачимо, що триває війна на виснаження, і в нього немає жодного плану сідати за стіл, щоб обговорювати цю тему. Але коли війна закінчиться... Адже це не так, як з нацистською Німеччиною, коли українська армія стоїть на Красній площі й проводить свій парад. Тут інша ситуація, важливо вибити агресора зі своєї країни", – наголосив Каріс.

Він додав, що Росію потрібно загнати в таку ситуацію, "вона буде змушена вести переговори і шукати вирішення цієї війни, щоб вона зібрала речі і пішла туди, звідки прийшла".

Каріс, скажи ,,Путін-*****,, Тоді повіримо.
показати весь коментар
01.05.2026 10:38 Відповісти
Здравствуйте Михаил.Как ваше ничего??Как здоровье??Как у вас там погода?
показати весь коментар
01.05.2026 10:44 Відповісти
Чітал пейджер. Много думал.
показати весь коментар
01.05.2026 10:49 Відповісти
Это хорошо...Дасыс Гуд.А пейджер нужно покрасить в зеленый цвет и выбросить в траву,чтоб никто не нашел,потому как устаревшая технология.Ну разве что вы Михаил зависли где то между 1989-1995,да там собственно и пребываете до сих пор...Подумайте над этим...и не бухайте много вечером,ведь сегодня пятница,а вы человек немолодой...Почки-печень,все такое...Вы нужны этому ресурсу Берегите себя
показати весь коментар
01.05.2026 10:59 Відповісти
Ну тіпа викрутився...
показати весь коментар
01.05.2026 10:47 Відповісти
Не то ляпнул дядька) Поспешил, бывает.
показати весь коментар
01.05.2026 11:20 Відповісти
 
 