Карис объяснил свое заявление о переговорах с Россией: диалог возможен только после изменений в РФ

Эстония о диалоге с РФ: переговоры возможны после изменений

Президент Эстонии Алар Карис пояснил, что его слова о переговорах с Россией касаются будущего, когда РФ изменит свою политику.

"В какой-то момент война закончится, и все войны заканчиваются, я повторял это много раз – даже Столетняя война когда-то подошла к концу. Это означает, что тогда придется оценить, в каком состоянии находится мир. И ситуацию придется оценивать и в отношении России", – сказал эстонский президент. 

И добавил, что Европа сможет начать общаться с РФ "только тогда, когда Россия изменится". При этом сейчас вести переговоры с Россией было бы "довольно трудно".

"И когда я говорю об общении, часто думают, что речь идет о Путине, хотя я о нем ни слова не сказал. Нет, речь идет о России. Речь идет не о контексте сегодняшних переговоров, а о времени, когда война закончится", – добавил Карис.

При этом он признал, что сейчас переговоры с хозяином Кремля не имеют смысла, поскольку он не намерен прекращать свою агрессию против Украины.

"Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить. Мы видим, что идет война на истощение, и у него нет никакого плана садиться за стол, чтобы обсуждать эту тему. Но когда война закончится... Ведь это не так, как с нацистской Германией, когда украинская армия стоит на Красной площади и проводит свой парад. Здесь другая ситуация, важно выбить агрессора из своей страны", – подчеркнул Карис.

Он добавил, что Россию нужно загнать в такую ситуацию, "она будет вынуждена вести переговоры и искать решение этой войны, чтобы она собрала вещи и ушла туда, откуда пришла".

Каріс, скажи ,,Путін-*****,, Тоді повіримо.
01.05.2026 10:38 Ответить
Здравствуйте Михаил.Как ваше ничего??Как здоровье??Как у вас там погода?
01.05.2026 10:44 Ответить
Чітал пейджер. Много думал.
01.05.2026 10:49 Ответить
Это хорошо...Дасыс Гуд.А пейджер нужно покрасить в зеленый цвет и выбросить в траву,чтоб никто не нашел,потому как устаревшая технология.Ну разве что вы Михаил зависли где то между 1989-1995,да там собственно и пребываете до сих пор...Подумайте над этим...и не бухайте много вечером,ведь сегодня пятница,а вы человек немолодой...Почки-печень,все такое...Вы нужны этому ресурсу Берегите себя
01.05.2026 10:59 Ответить
Ну тіпа викрутився...
01.05.2026 10:47 Ответить
Не то ляпнул дядька) Поспешил, бывает.
01.05.2026 11:20 Ответить
 
 