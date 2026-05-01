Карис объяснил свое заявление о переговорах с Россией: диалог возможен только после изменений в РФ

Президент Эстонии Алар Карис пояснил, что его слова о переговорах с Россией касаются будущего, когда РФ изменит свою политику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

"В какой-то момент война закончится, и все войны заканчиваются, я повторял это много раз – даже Столетняя война когда-то подошла к концу. Это означает, что тогда придется оценить, в каком состоянии находится мир. И ситуацию придется оценивать и в отношении России", – сказал эстонский президент.

И добавил, что Европа сможет начать общаться с РФ "только тогда, когда Россия изменится". При этом сейчас вести переговоры с Россией было бы "довольно трудно".

"И когда я говорю об общении, часто думают, что речь идет о Путине, хотя я о нем ни слова не сказал. Нет, речь идет о России. Речь идет не о контексте сегодняшних переговоров, а о времени, когда война закончится", – добавил Карис.

При этом он признал, что сейчас переговоры с хозяином Кремля не имеют смысла, поскольку он не намерен прекращать свою агрессию против Украины.

"Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить. Мы видим, что идет война на истощение, и у него нет никакого плана садиться за стол, чтобы обсуждать эту тему. Но когда война закончится... Ведь это не так, как с нацистской Германией, когда украинская армия стоит на Красной площади и проводит свой парад. Здесь другая ситуация, важно выбить агрессора из своей страны", – подчеркнул Карис.

Он добавил, что Россию нужно загнать в такую ситуацию, "она будет вынуждена вести переговоры и искать решение этой войны, чтобы она собрала вещи и ушла туда, откуда пришла".

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Эстонии Карис заявил, что Европа совершила ошибку весной 2022 года и упустила лучшую возможность для мирных переговоров между Украиной и Россией.

До этого Карис заявлял, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины. Он предположил, что российско-украинская война может закончиться "завтра или через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что позиция президента Кариса относительно диалога с Россией противоречит внешней политике страны.

