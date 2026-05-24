Триває ліквідація наслідків масованої атаки РФ у Києві: пошкоджено понад 40 локацій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі у столиці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Ліквідація наслідків

Як зазначається, вогнеборці продовжують працювати на місцях російських комбінованих ударів по цивільній інфраструктурі міста та житлових будинках. Виклики на 101 надійшли про пожежі та руйнування на більш ніж 40 локаціях в усіх районах Києва.

Зокрема, у Шевченківському районі росіяни уразили 5-поверховий житловий будинок. Сталося руйнування та виникла пожежа з 1 по 5 поверхи. На жаль, виявлено 1 загиблу особу та 3 людини постраждали. Гасіння триває.

У Дарницькому районі на одній з локацій виникло загорання даху двоповерхової житлової будівлі гуртожитку на площі орієнтовно 250 кв. м. Сталося руйнування на площі 100 кв. м. З гуртожитку евакуйовано 10 осіб. Врятовано 12 осіб та 5 осіб - госпіталізовано. Пожежу локалізовано. Ліквідація триває.

У Деснянському районі виникла пожежа в ангарі сталася пожежа на п’яти осередках, вогнем пошкоджено автомобілі на загальній площі 100 кв. м. Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу на площі 80 кв. м., яку наразі ліквідовано.

В Оболонському районі сталося влучання у будівлю бізнесцентру з подальшим загорянням з 3 по 5 поверхи. Гасіння триває.

В Голосіївському районі ліквідовано загоряння на тенісному корті на площі 100 кв. м. гасіння ускладнювалось наявністю бойової частини ворожого засобу ураження, тож довелося залучати піротехнічний розрахунок.

Київ після обстрілу
Є жертви та поранені

  • Внаслідок атаки травмована 21 людина та, на жаль, відомо про одну загиблу особу.
  • Інформація про хід ліквідації наслідків обстрілу оновлюється.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

Що скаже ООН?
Нічого, язика в жопу засуне.
показати весь коментар
24.05.2026 08:13 Відповісти
а навіть щось 3,14здане, і що з того ?
показати весь коментар
24.05.2026 08:14 Відповісти
Нащо тобі ООН ? Слухай ЦАРЯ ... стільки скорботи буде на неголеном обличчі!
показати весь коментар
24.05.2026 08:16 Відповісти
а чи не заїбашити по маскварешнику знову?
в них тоді хоч шось починає в тиквах шеволитися...
Пане Мадяр, на вас чекаємо, з тиx зелених полуміндичей самі слова...
показати весь коментар
24.05.2026 08:16 Відповісти
пан Мадяр підірве у Капотне бочку з керосіном, назве це атакою на Москву та зробить свій звичайний смішний коментарій
показати весь коментар
24.05.2026 08:38 Відповісти
клюва захлопни, не до тебе було питання...
показати весь коментар
24.05.2026 08:40 Відповісти
А до кого питання? Хто це читає, крім нас? І це не питання, а ствердження, "знову". Що знову? Не було ніякого удару по Москві. Тож не наїжачувай гребінь.
показати весь коментар
24.05.2026 09:11 Відповісти
з лопати слизни, а хто волав і досі волає "хохли ну за шо ви нас" ?
показати весь коментар
24.05.2026 09:47 Відповісти
а от так, курносі пацанятки - за все.
показати весь коментар
24.05.2026 09:48 Відповісти
На жаль , пан Мадяр , без команди зескота нічого не зробить , бо він не головнокомандуючий , і не і не верховний головнокомандуючий ..(((
показати весь коментар
24.05.2026 10:04 Відповісти
Україна має чудову диверсійну службу, якою може гордитися будь-яка країна світу. Ця служба могла б давно ліквідувати скаженого Пуйла і двох -трьох його найближчих поплічників і війна б негайно закінчилася. Проте наказ на ліквідацію Пуйла не віддає Вова *********, Бо має зі скаженим Пуйлом взаємогарантії про незнищення, які для нього від скаженого Пуйла витягнув екс -прем'єр ізраїлю Нафталі Беннет ще в 2022 році (кошерний заступився за кошерного). Тобто Вові *********у наплювати , скільки гоїв знищить скажений Пуйло, головне, щоб він залишався на посаді президента і продовжував зі своєю етнічною бандою мародерів нещадно грабувати Україну. Війна- запорука перебування Вови *********а на посаді президента. Отже, ДУМАЙТЕ!
показати весь коментар
24.05.2026 08:28 Відповісти
Йожики плакали, кололись, але замість львівського ракетного заводу жерли круасани.
показати весь коментар
24.05.2026 08:30 Відповісти
 
 