Триває ліквідація наслідків масованої атаки РФ у Києві: пошкоджено понад 40 локацій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі у столиці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Ліквідація наслідків

Як зазначається, вогнеборці продовжують працювати на місцях російських комбінованих ударів по цивільній інфраструктурі міста та житлових будинках. Виклики на 101 надійшли про пожежі та руйнування на більш ніж 40 локаціях в усіх районах Києва.

Зокрема, у Шевченківському районі росіяни уразили 5-поверховий житловий будинок. Сталося руйнування та виникла пожежа з 1 по 5 поверхи. На жаль, виявлено 1 загиблу особу та 3 людини постраждали. Гасіння триває.

У Дарницькому районі на одній з локацій виникло загорання даху двоповерхової житлової будівлі гуртожитку на площі орієнтовно 250 кв. м. Сталося руйнування на площі 100 кв. м. З гуртожитку евакуйовано 10 осіб. Врятовано 12 осіб та 5 осіб - госпіталізовано. Пожежу локалізовано. Ліквідація триває.

У Деснянському районі виникла пожежа в ангарі сталася пожежа на п’яти осередках, вогнем пошкоджено автомобілі на загальній площі 100 кв. м. Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу на площі 80 кв. м., яку наразі ліквідовано.

В Оболонському районі сталося влучання у будівлю бізнесцентру з подальшим загорянням з 3 по 5 поверхи. Гасіння триває.

В Голосіївському районі ліквідовано загоряння на тенісному корті на площі 100 кв. м. гасіння ускладнювалось наявністю бойової частини ворожого засобу ураження, тож довелося залучати піротехнічний розрахунок.















Є жертви та поранені

Внаслідок атаки травмована 21 людина та, на жаль, відомо про одну загиблу особу.

Інформація про хід ліквідації наслідків обстрілу оновлюється.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

