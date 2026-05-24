Продолжается ликвидация последствий массированной атаки РФ в Киеве: повреждено более 40 объектов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время в столице продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Ликвидация последствий

Как отмечается, пожарные продолжают работать на местах российских комбинированных ударов по гражданской инфраструктуре города и жилым домам. На номер 101 поступили вызовы о пожарах и разрушениях более чем в 40 местах во всех районах Киева.

В частности, в Шевченковском районе россияне поразили 5-этажный жилой дом. Произошло разрушение и возник пожар с 1 по 5 этажи. К сожалению, обнаружен 1 погибший и 3 человека пострадали. Тушение продолжается.

В Дарницком районе на одном из объектов возник пожар на крыше двухэтажного жилого здания общежития площадью примерно 250 кв. м. Произошло разрушение на площади 100 кв. м. Из общежития эвакуировано 10 человек. Спасено 12 человек, 5 человек госпитализированы. Пожар локализован. Ликвидация продолжается.

В Деснянском районе возник пожар в ангаре, произошло возгорание в пяти очагах, огнем повреждены автомобили на общей площади 100 кв. м. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива на площади 80 кв. м., который в настоящее время ликвидирован.

В Оболонском районе произошло попадание в здание бизнес-центра с последующим возгоранием с 3 по 5 этажи. Тушение продолжается.

В Голосеевском районе ликвидировано возгорание на теннисном корте площадью 100 кв. м. Тушение осложнялось наличием боевой части вражеского средства поражения, поэтому пришлось привлекать пиротехнический расчет.















Есть жертвы и раненые

В результате атаки травмирован 21 человек и, к сожалению, известно об одном погибшем.

Информация о ходе ликвидации последствий обстрела обновляется.

Что предшествовало?

