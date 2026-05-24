Продолжается ликвидация последствий массированной атаки РФ в Киеве: повреждено более 40 объектов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время в столице продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Ликвидация последствий

Как отмечается, пожарные продолжают работать на местах российских комбинированных ударов по гражданской инфраструктуре города и жилым домам. На номер 101 поступили вызовы о пожарах и разрушениях более чем в 40 местах во всех районах Киева.

В частности, в Шевченковском районе россияне поразили 5-этажный жилой дом. Произошло разрушение и возник пожар с 1 по 5 этажи. К сожалению, обнаружен 1 погибший и 3 человека пострадали. Тушение продолжается.

В Дарницком районе на одном из объектов возник пожар на крыше двухэтажного жилого здания общежития площадью примерно 250 кв. м. Произошло разрушение на площади 100 кв. м. Из общежития эвакуировано 10 человек. Спасено 12 человек, 5 человек госпитализированы. Пожар локализован. Ликвидация продолжается.

В Деснянском районе возник пожар в ангаре, произошло возгорание в пяти очагах, огнем повреждены автомобили на общей площади 100 кв. м. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива на площади 80 кв. м., который в настоящее время ликвидирован.

В Оболонском районе произошло попадание в здание бизнес-центра с последующим возгоранием с 3 по 5 этажи. Тушение продолжается.

В Голосеевском районе ликвидировано возгорание на теннисном корте площадью 100 кв. м. Тушение осложнялось наличием боевой части вражеского средства поражения, поэтому пришлось привлекать пиротехнический расчет.

Киев после обстрела
Есть жертвы и раненые

  • В результате атаки травмирован 21 человек и, к сожалению, известно об одном погибшем.
  • Информация о ходе ликвидации последствий обстрела обновляется.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

Топ комментарии
Що скаже ООН?
Нічого, язика в жопу засуне.
24.05.2026 08:13 Ответить
а навіть щось 3,14здане, і що з того ?
24.05.2026 08:14 Ответить
Нащо тобі ООН ? Слухай ЦАРЯ ... стільки скорботи буде на неголеном обличчі!
24.05.2026 08:16 Ответить
а чи не заїбашити по маскварешнику знову?
в них тоді хоч шось починає в тиквах шеволитися...
Пане Мадяр, на вас чекаємо, з тиx зелених полуміндичей самі слова...
24.05.2026 08:16 Ответить
пан Мадяр підірве у Капотне бочку з керосіном, назве це атакою на Москву та зробить свій звичайний смішний коментарій
24.05.2026 08:38 Ответить
клюва захлопни, не до тебе було питання...
24.05.2026 08:40 Ответить
А до кого питання? Хто це читає, крім нас? І це не питання, а ствердження, "знову". Що знову? Не було ніякого удару по Москві. Тож не наїжачувай гребінь.
24.05.2026 09:11 Ответить
з лопати слизни, а хто волав і досі волає "хохли ну за шо ви нас" ?
24.05.2026 09:47 Ответить
а от так, курносі пацанятки - за все.
24.05.2026 09:48 Ответить
Україна має чудову диверсійну службу, якою може гордитися будь-яка країна світу. Ця служба могла б давно ліквідувати скаженого Пуйла і двох -трьох його найближчих поплічників і війна б негайно закінчилася. Проте наказ на ліквідацію Пуйла не віддає Вова *********, Бо має зі скаженим Пуйлом взаємогарантії про незнищення, які для нього від скаженого Пуйла витягнув екс -прем'єр ізраїлю Нафталі Беннет ще в 2022 році (кошерний заступився за кошерного). Тобто Вові *********у наплювати , скільки гоїв знищить скажений Пуйло, головне, щоб він залишався на посаді президента і продовжував зі своєю етнічною бандою мародерів нещадно грабувати Україну. Війна- запорука перебування Вови *********а на посаді президента. Отже, ДУМАЙТЕ!
24.05.2026 08:28 Ответить
Йожики плакали, кололись, але замість львівського ракетного заводу жерли круасани.
24.05.2026 08:30 Ответить
 
 