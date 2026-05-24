Жахливі кадри руйнувань на Лук’янівці після атаки РФ. Знищено ТРЦ "Квадрат". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час нічної масованої атаки РФ на Київ суттєвих руйнувань зазнала Лук'янівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Що відомо?

Зокрема, знищено ринок на Лук'янівці, пошкоджено вестибюль пошкоджено вестибюль станції метро Лук'янівська. Також значних руйнувань зазнав ТРЦ "Квадрат".

Також варто зазначити, що був прильот поблизу ст. метро Лук'янівська.









Як повідомлялося, ТРЦ "Квадрат" практично знищено, від будівлі фактично нічого не лишилось.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

