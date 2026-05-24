Жахливі кадри руйнувань на Лук’янівці після атаки РФ. Знищено ТРЦ "Квадрат". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час нічної масованої атаки РФ на Київ суттєвих руйнувань зазнала Лук'янівка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
Що відомо?
Зокрема, знищено ринок на Лук'янівці, пошкоджено вестибюль пошкоджено вестибюль станції метро Лук'янівська. Також значних руйнувань зазнав ТРЦ "Квадрат".
Також варто зазначити, що був прильот поблизу ст. метро Лук'янівська.
Як повідомлялося, ТРЦ "Квадрат" практично знищено, від будівлі фактично нічого не лишилось.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
Ніколи ліліпутін не вдарить по своєму сукіному синові, він же так довго його готував до влади.
Згинь потороч ***********!!! Правду подій в Україні лайном мажеш ******??.
Мабуть і сам їх знаєш!! А Українці, завжди історично, відрізнялися від москалів сруськіх, вихованням та інтелектом!!
Вчора новоросійськ рознесли то ЩО, взагалі не рахується, чи вам особисто важливіше кілька кацапів забаранити саме на моЦкві.
Мадяр витискає максимум з того, що йому дали.
А Україна періодично втрачає свої ланцюжки виробництва БПЛА середнього радіусу дії (1000+ км), тому ті нещасні сотні БПЛА, які робили місяцями, ми не можемо витрачати на тупі понти.
Удари по НПЗ - це удари по експорту нафти, який годує цю війну. А тупі удари а-ля "покарябати кремлівські вежі" (Касьянову привіт) і "побити шибки у якомусь клоповнику" - навіть паніки не викликають.
Як бачимо сраїлі спить спокійно, а не під щоденними обстрілами ірану!
І тепер ще й ядерки не полетять на сраїль найближчі років так 10 або і більше.... Чому ж не допомогло?
бінладена вбили і як бачимо після 2010 року жодна багатоповерхівка в сша не склалась від удару літака!
хусейна вбили і як бачимо після 2003 року жодна країна-виробник нафти на близькому сході більше не була атакована і завойована.
перший в україні.
про артема мовчу.
альо, де фламінго з тонною вибухівки по кремлю?
"двушечкой на москву"