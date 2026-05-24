Ужасающие кадры разрушений на Лукьяновке после атаки РФ. Уничтожен ТЦ "Квадрат". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время ночной массированной атаки РФ на Киев значительные разрушения понесла Лукьяновка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Что известно?

В частности, уничтожен рынок на Лукьяновке, поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская". Также значительные разрушения понес ТЦ "Квадрат".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

