Комбрига 28 ОМБр Куликовського звільнили: його бригада стоїть на Костянтинівському напрямку, - ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив з посади командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу полковника Анатолія Куликовського. Причиною такого кроку став прорив окупантів на одній із ділянок оборони, що суттєво погіршило ситуацію на всьому Костянтинівському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бабель".

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Виданню підтвердили цю інформацію на умовах анонімності незалежно один від одного підтвердили два офіцери ЗСУ з різних ланок вертикалі військового управління. Обидва джерела вже ознайомлені з відповідним наказом головкома.

Що відомо?

Зазначається, що до остаточного "завершення кадрових процедур" полковник Куликовський наразі продовжує виконувати свої безпосередні обовʼязки очільника бригади.

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Зв'язок із візитом Сирського на передову

Цьому кадровому рішенню передувала особиста поїздка головнокомандувача. З офіційних повідомлень каналу "СИРСЬКИЙ" відомо, що головком ЗСУ відвідував Костянтинівський напрямок не пізніше ніж 30 травня.

Судячи з оприлюднених офіційних відеоматеріалів, Олександр Сирський перебував безпосередньо на командному пункті 11-го армійського корпусу, який наразі очолює бригадний генерал Олексій Майстренко.

Втрата позицій та загроза для Костянтинівки

Воїни 28-ї ОМБр тривалий час виконують бойові завдання на Костянтинівському напрямку. Смуга відповідальності підрозділу охоплює критично важливі ділянки оборони:

Зі сторони Часового Яру;

На підступах до Торецька;

Уздовж стратегічного автошляху Н-32 (траса на Покровськ).

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Як розповідають співрозмовники "Бабеля", командира бригади звільнили тому, що підрозділи 28-ї бригади разом із "суміжниками" не змогли втримати один із важливих оборонних рубежів. Це призвело до зміни оперативної ситуації на всьому напрямку.

Наразі російські загарбники здійснюють наступ на Костянтинівку. Взимку окупаційні війська намагалися штурмувати місто з південно-східного напрямку, просуваючись вздовж річки Наумиха, проте зазнали великих втрат і не досягли успіху.

Навесні командування РФ змінило тактику. Замість прямих лобових атак росіяни почали заходити з флангів — через села Бересток і Ступочки. Небезпека полягає в тому, що ці населені пункти розташовані на панівних висотах, які більш ніж на 100 метрів вищі за саму Костянтинівку, що створює серйозну загрозу для подальшої оборони міста.

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