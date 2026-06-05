УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9529 відвідувачів онлайн
Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ Костянтинівський напрямок
2 957 16

Комбрига 28 ОМБр Куликовського звільнили: його бригада стоїть на Костянтинівському напрямку, - ЗМІ

Командир 28 ОМБр Анатолій Куликівський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив з посади командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу полковника Анатолія Куликовського. Причиною такого кроку став прорив окупантів на одній із ділянок оборони, що суттєво погіршило ситуацію на всьому Костянтинівському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бабель".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Виданню підтвердили цю інформацію на умовах анонімності незалежно один від одного підтвердили два офіцери ЗСУ з різних ланок вертикалі військового управління. Обидва джерела вже ознайомлені з відповідним наказом головкома.

Що відомо?

Зазначається, що до остаточного "завершення кадрових процедур" полковник Куликовський наразі продовжує виконувати свої безпосередні обовʼязки очільника бригади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Покровськ–Мирноград–Костянтинівка: DeepState про ситуацію на фронті та тиск РФ на агломерацію

Зв'язок із візитом Сирського на передову

Цьому кадровому рішенню передувала особиста поїздка головнокомандувача. З офіційних повідомлень каналу "СИРСЬКИЙ" відомо, що головком ЗСУ відвідував Костянтинівський напрямок не пізніше ніж 30 травня.

Судячи з оприлюднених офіційних відеоматеріалів, Олександр Сирський перебував безпосередньо на командному пункті 11-го армійського корпусу, який наразі очолює бригадний генерал Олексій Майстренко. 

Втрата позицій та загроза для Костянтинівки

Воїни 28-ї ОМБр тривалий час виконують бойові завдання на Костянтинівському напрямку. Смуга відповідальності підрозділу охоплює критично важливі ділянки оборони:

  • Зі сторони Часового Яру;

  • На підступах до Торецька;

  • Уздовж стратегічного автошляху Н-32 (траса на Покровськ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОК "Схід" очолив генерал Ніколюк, - ЗМІ

Як розповідають співрозмовники "Бабеля", командира бригади звільнили тому, що підрозділи 28-ї бригади разом із "суміжниками" не змогли втримати один із важливих оборонних рубежів. Це призвело до зміни оперативної ситуації на всьому напрямку. 

Наразі російські загарбники здійснюють наступ на Костянтинівку. Взимку окупаційні війська намагалися штурмувати місто з південно-східного напрямку, просуваючись вздовж річки Наумиха, проте зазнали великих втрат і не досягли успіху.

Навесні командування РФ змінило тактику. Замість прямих лобових атак росіяни почали заходити з флангів — через села Бересток і Ступочки. Небезпека полягає в тому, що ці населені пункти розташовані на панівних висотах, які більш ніж на 100 метрів вищі за саму Костянтинівку, що створює серйозну загрозу для подальшої оборони міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи БпЛА 28-ї ОМБр знищили 27 одиниць техніки окупантів на підступах до Костянтинівки. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11279) 28 окрема механізована бригада (210) ЗСУ (8779) Сирський Олександр (944) Покровський район (1774) Костянтинівка (83)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Так це прорахунки Сирського. Це вже не вперше відбувається на фронті. Генштаб нічого не робить щоб посилити бригади якісним особовим складом. Наловлять пенсіонерів та інвалідів і роблять вигляд що це солдати! Молодь досі гуляє і п'є пиво поки 50-60 річні тримають фронт!
показати весь коментар
05.06.2026 17:47 Відповісти
+5
Беруть у кліщі - пізно кинулись рятувати
показати весь коментар
05.06.2026 17:42 Відповісти
+4
голобородько виконує наказ з кремля,здає донбас,як і вимагає *****,що тут незрозумілого
показати весь коментар
05.06.2026 17:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Беруть у кліщі - пізно кинулись рятувати
показати весь коментар
05.06.2026 17:42 Відповісти
Дуже розумно в критичний момент звільнити комбрига і не призначити іншого.
показати весь коментар
05.06.2026 17:44 Відповісти
"розумно" залежить від мети
показати весь коментар
05.06.2026 17:49 Відповісти
Розумних не беруть в правительство. Не можна щоб хтось був розумнішим за командувача
показати весь коментар
05.06.2026 17:55 Відповісти
Так це прорахунки Сирського. Це вже не вперше відбувається на фронті. Генштаб нічого не робить щоб посилити бригади якісним особовим складом. Наловлять пенсіонерів та інвалідів і роблять вигляд що це солдати! Молодь досі гуляє і п'є пиво поки 50-60 річні тримають фронт!
показати весь коментар
05.06.2026 17:47 Відповісти
Сам Сырский настолько наполеон, шо никакие неудачи ни почем.
показати весь коментар
05.06.2026 17:47 Відповісти
голобородько виконує наказ з кремля,здає донбас,як і вимагає *****,що тут незрозумілого
показати весь коментар
05.06.2026 17:47 Відповісти
Боремся со следствием, а не с причинами. Чисто совковская метода, главное-найти виноватого. А почему не удержали, какие причины - разбираться никто не будет.
показати весь коментар
05.06.2026 17:48 Відповісти
А шо, комбриг повинен був особисто затикать той прорив чи Сирський повинен був терміново надати комбригу сили та засоби для ліквидації прориву з власного резерву?
показати весь коментар
05.06.2026 17:50 Відповісти
Вопрос явно был риторическим. Все збс.
показати весь коментар
05.06.2026 17:57 Відповісти
Так хай сирський покаже як треба воювати, а змінювати командирів, підрозділи яких, скоріше всього, не забезпечили необхідним озброєнням це не вихід. Або він повинен був, як москалі, положити всіх, але виконати завдання тих хто нічого не розуміє
показати весь коментар
05.06.2026 17:52 Відповісти
Смуга відповідальності підрозділу охоплює критично важливі ділянки оборони:
Зі сторони Часового Яру;
На підступах до Торецька; Джерело: https://censor.net/ua/n4006942
показати весь коментар
05.06.2026 18:18 Відповісти
Сцирський реагує як завжди : коли вже срака((..
показати весь коментар
05.06.2026 18:21 Відповісти
Та ще трохи. Орки вже видихлись, ми вбиваємо їх по 30000 за місяць, втрати один до шести а то і семи. Славянсько - Краматорський укріпрайон орки будуть брати десять років.
показати весь коментар
05.06.2026 18:34 Відповісти
 
 