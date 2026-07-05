Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: вже відомо про п’ятьох поранених

Сьогодні, 5 липня, ворожий удар БпЛА зафіксовано в Київському районі Харкова.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

На цю хвилину відомо, що четверо людей дістали поранення внаслідок удару ворожого безпілотника.

Зазначається, що троє постраждалих наразі шпиталізовані.

Усім надається медична допомога.

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Пізніше стало відомо, що пʼятеро людей, які дістали поранення в Київському районі, шпиталізовані.

За уточненою інформацією, в Київському районі вибухових поранень зазнали 73-річна, 75-річна, 40-річна жінки та 74-річний чоловік.

Також постраждала 18-річна дівчина.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні російські війська із застосуванням БпЛА завдали ударів по Богодухову в Харківській області, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області, унаслідок чого троє людей загинули і вісім - постраждали.

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