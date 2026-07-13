СБУ залучила "агентку під прикриттям" для операції проти вебкам-студій, - ЗМІ

Для документування вебкам-студій СБУ використовувала агентку під прикриттям та закуповувала порнографічний контент за бюджетні кошти

Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними видання, 25 травня, напередодні голосування за законопроєкт про скасування відповідальності за створення порнографічного контенту за участю повнолітніх, СБУ провела низку обшуків у вебкам-студіях Запоріжжя та Дніпра, а також в осіб, причетних до їхньої діяльності.

Головний підозрюваний розповів про це журналістам. Він представився юристом, який надавав консультаційні послуги мережі вебкам-студій, а також адвокатом, який займається захистом обвинувачених у виготовленні та поширенні порно.

Чоловік консультував адміністраторів вебкам-студій і моделей, щоб їхня діяльність формально не порушувала Кримінальний кодекс.

На думку юриста, закон забороняє створення та поширення порнографічних матеріалів, тоді як онлайн-трансляція не є таким матеріалом доти, доки її не запишуть і не збережуть як окремий відеофайл.

Подробиці справи

Чоловік співпрацював із двома вебкам-студіями, у яких моделі здійснюють трансляції (зокрема, порнографічного характеру) на спеціалізованих платформах. Кожна студія "працевлаштовувала" до 10 моделей, надаючи їм приміщення, камери та весь необхідний інвентар.

У січні 2025 року на студію "працевлаштувалася" дівчина, яка, як йдеться у матеріалах справи, була агенткою СБУ під прикриттям.

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Юрист розповів, що у березні 2025 року дівчина подала заяву до правоохоронних органів, у якій стверджувала, що з неї нібито вимагали 5 тис. дол. СБУ відкрила провадження. Водночас дівчина продовжила працювати у вебкам-студії, отримуючи зарплату.

"Ба більше, агентка під прикриттям документувала діяльність цього бізнесу, використовуючи приховані відеокамери та інші спецзасоби", - йдеться в матеріалі.

Чоловік заперечує, що від моделей могли вимагати гроші, тим більше – такі суми. Водночас він визнав, що деяких моделей штрафували за роботу напідпитку. Проте штрафи не перевищували 500 грн. А щодо агентки під прикриттям його нібито не застосовували.

"У липні вона попросилася перевестися на іншу студію – у Запоріжжі. Пропрацювала там одну зміну, а потім звільнилася. Наскільки я розумію, це потрібно було для встановлення адреси другої студії", - зазначив він.

Водночас після звільнення агентки розслідування продовжилося. Вже восени працівники СБУ створили підставні акаунти на сайті, де велася вебкам-трансляція, депонували рахунки та здійснили "контрольні закупівлі" у моделей.

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За словами юриста, таких закупівель було дев'ять. Враховуючи розцінки на подібні трансляції, чоловік оцінює, що на закупівлі могли витратити близько 30 тис. грн.

На початку 2026 року справу доповнили епізодом про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Така легалізація нібито відбулася у травні-червні 2025 року. При цьому сам злочин, за який було отримано та легалізовано гроші, відбувся лише через пів року – у жовтні-листопаді", - зауважили журналісти.

ЗМІ направили запит до СБУ щодо цього кейсу. Там хотіли дізнатися, чи відповідає дійсності інформація про роботу агентки під прикриттям у вебкам-студії, контрольні закупівлі контенту, а також з чим пов'язаний інтерес служби до цієї справи.

У відповідь в СБУ повідомили, що не можуть розголошувати відомості досудового розслідування без дозволу слідчого або прокурора, а також порадили звернутися до Національної поліції, яка здійснює досудове розслідування цих обставин.

Видання звернулося до Нацполіції, проте на момент виходу матеріалу відповіді не отримали.

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Кришування

Журналісти нагадали, що за виготовлення та розповсюдження порно за добровільної участі повнолітніх в Україні караються штрафами або обмеженням волі на строк до 7 років. Щороку правоохоронці відкривають понад тисячу справ за відповідною статтею Кримінального кодексу, але серед них майже не знайти проваджень проти організованого бізнесу.

ЗМІ звертають увагу, що вебкам-студії чи Onlyfans-агенції з багатомільйонними оборотами залишаються непоміченими для правоохоронної системи.

"Як правило, організований порно-бізнес "співпрацює" з правоохоронцями, сплачуючи їм регулярні платежі за "кришування". Таку платню нерідко стягують і з індивідуальних моделей з високими доходами та охопленням на відповідних платформах", - йдеться в матеріалі.

Видання поспілкувалося на умовах анонімності із адміністраторкою студії, у якій проводилися обшуки.

За її словами, студії мали "домовленість" із представниками Національної поліції.

"Але цій службі (СБУ) у "співпраці" було відмовлено. Ось і маємо результат", – зазначила вона.

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Що передувало?

Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Як відомо, за 9 місяців 2025 року було розпочато майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.

28 травня Рада не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порнографічного контенту.

4 червня стало відомо, що до Верховної Ради внесено новий законопроєкт про декриміналізацію порнографії.

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