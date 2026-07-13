СБУ задействовала "агента под прикрытием" для операции против вебкам-студий, - СМИ

Для фиксации деятельности веб-камерных студий СБУ задействовала агента под прикрытием и приобретала порнографический контент за счет бюджетных средств

Об этом говорится в материале "Экономической правды", сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным издания, 25 мая, накануне голосования за законопроект об отмене ответственности за создание порнографического контента с участием совершеннолетних, СБУ провела ряд обысков в вебкам-студиях Запорожья и Днепра, а также у лиц, причастных к их деятельности.

Главный подозреваемый рассказал об этом журналистам. Он представился юристом, оказывавшим консультационные услуги сети вебкам-студий, а также адвокатом, занимающимся защитой обвиняемых в изготовлении и распространении порнографии.

Мужчина консультировал администраторов вебкам-студий и моделей, чтобы их деятельность формально не нарушала Уголовный кодекс.

По мнению юриста, закон запрещает создание и распространение порнографических материалов, тогда как онлайн-трансляция не является таким материалом до тех пор, пока её не запишут и не сохранят в виде отдельного видеофайла.

Подробности дела

Мужчина сотрудничал с двумя вебкам-студиями, в которых модели осуществляют трансляции (в частности, порнографического характера) на специализированных платформах. Каждая студия "устраивала на работу" до 10 моделей, предоставляя им помещения, камеры и весь необходимый инвентарь.

В январе 2025 года на студию "устроилась" девушка, которая, как говорится в материалах дела, была агентом СБУ под прикрытием.

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Юрист рассказал, что в марте 2025 года девушка подала заявление в правоохранительные органы, в котором утверждала, что с нее якобы требовали 5 тыс. долл. СБУ возбудила дело. При этом девушка продолжила работать в вебкам-студии, получая зарплату.

"Более того, агент под прикрытием документировала деятельность этого бизнеса, используя скрытые видеокамеры и другие спецсредства", - говорится в материале.

Мужчина отрицает, что с моделей могли вымогать деньги, тем более - такие суммы. В то же время он признал, что некоторых моделей штрафовали за работу в нетрезвом состоянии. Однако штрафы не превышали 500 грн. А в отношении агента под прикрытием их якобы не применяли.

"В июле она попросилась перевестись на другую студию - в Запорожье. Проработала там одну смену, а потом уволилась. Насколько я понимаю, это нужно было для установления адреса второй студии", - отметил он.

В то же время после увольнения агента расследование продолжилось. Уже осенью сотрудники СБУ создали подставные аккаунты на сайте, где велась вебкам-трансляция, открыли счета и осуществили "контрольные закупки" у моделей.

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По словам юриста, таких закупок было девять. Учитывая расценки на подобные трансляции, мужчина оценивает, что на закупки могли потратить около 30 тыс. грн.

В начале 2026 года дело было дополнено эпизодом о легализации доходов, полученных преступным путем.

"Такая легализация якобы произошла в мае-июне 2025 года. При этом само преступление, за которое были получены и легализованы деньги, произошло лишь через полгода - в октябре-ноябре", - отметили журналисты.

СМИ направили запрос в СБУ по поводу этого дела. Там хотели узнать, соответствует ли действительности информация о работе агента под прикрытием в вебкам-студии, контрольных закупках контента, а также с чем связан интерес службы к этому делу.

В ответ в СБУ сообщили, что не могут разглашать сведения о досудебном расследовании без разрешения следователя или прокурора, а также посоветовали обратиться в Национальную полицию, которая ведет досудебное расследование этих обстоятельств.

Издание обратилось в Нацполицию, однако на момент выхода материала ответа не получило.

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Покровительство

Журналисты напомнили, что за изготовление и распространение порнографии при добровольном участии совершеннолетних в Украине предусмотрены штрафы или ограничение свободы на срок до 7 лет. Ежегодно правоохранители открывают более тысячи дел по соответствующей статье Уголовного кодекса, но среди них почти не найти производств против организованного бизнеса.

СМИ обращают внимание на то, что вебкам-студии или OnlyFans-агентства с многомиллионными оборотами остаются незамеченными для правоохранительной системы.

"Как правило, организованный порнобизнес "сотрудничает" с правоохранительными органами, выплачивая им регулярные платежи за "крышу". Такую плату нередко взымают и с индивидуальных моделей с высокими доходами и популярностью на соответствующих платформах", - говорится в материале.

Издание пообщалось на условиях анонимности с администратором студии, в которой проводились обыски.

По ее словам, у студий была "договоренность" с представителями Национальной полиции.

"Но этой службе (СБУ) в "сотрудничестве" было отказано. Вот и результат", - отметила она.

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Что этому предшествовало?

Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.

Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по факту распространения порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.

4 июня стало известно, что в Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.

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