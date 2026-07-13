СБУ задействовала "агента под прикрытием" для операции против вебкам-студий, - СМИ
Для фиксации деятельности веб-камерных студий СБУ задействовала агента под прикрытием и приобретала порнографический контент за счет бюджетных средств
Об этом говорится в материале "Экономической правды", сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным издания, 25 мая, накануне голосования за законопроект об отмене ответственности за создание порнографического контента с участием совершеннолетних, СБУ провела ряд обысков в вебкам-студиях Запорожья и Днепра, а также у лиц, причастных к их деятельности.
Главный подозреваемый рассказал об этом журналистам. Он представился юристом, оказывавшим консультационные услуги сети вебкам-студий, а также адвокатом, занимающимся защитой обвиняемых в изготовлении и распространении порнографии.
Мужчина консультировал администраторов вебкам-студий и моделей, чтобы их деятельность формально не нарушала Уголовный кодекс.
По мнению юриста, закон запрещает создание и распространение порнографических материалов, тогда как онлайн-трансляция не является таким материалом до тех пор, пока её не запишут и не сохранят в виде отдельного видеофайла.
Подробности дела
Мужчина сотрудничал с двумя вебкам-студиями, в которых модели осуществляют трансляции (в частности, порнографического характера) на специализированных платформах. Каждая студия "устраивала на работу" до 10 моделей, предоставляя им помещения, камеры и весь необходимый инвентарь.
В январе 2025 года на студию "устроилась" девушка, которая, как говорится в материалах дела, была агентом СБУ под прикрытием.
Юрист рассказал, что в марте 2025 года девушка подала заявление в правоохранительные органы, в котором утверждала, что с нее якобы требовали 5 тыс. долл. СБУ возбудила дело. При этом девушка продолжила работать в вебкам-студии, получая зарплату.
"Более того, агент под прикрытием документировала деятельность этого бизнеса, используя скрытые видеокамеры и другие спецсредства", - говорится в материале.
Мужчина отрицает, что с моделей могли вымогать деньги, тем более - такие суммы. В то же время он признал, что некоторых моделей штрафовали за работу в нетрезвом состоянии. Однако штрафы не превышали 500 грн. А в отношении агента под прикрытием их якобы не применяли.
"В июле она попросилась перевестись на другую студию - в Запорожье. Проработала там одну смену, а потом уволилась. Насколько я понимаю, это нужно было для установления адреса второй студии", - отметил он.
В то же время после увольнения агента расследование продолжилось. Уже осенью сотрудники СБУ создали подставные аккаунты на сайте, где велась вебкам-трансляция, открыли счета и осуществили "контрольные закупки" у моделей.
По словам юриста, таких закупок было девять. Учитывая расценки на подобные трансляции, мужчина оценивает, что на закупки могли потратить около 30 тыс. грн.
В начале 2026 года дело было дополнено эпизодом о легализации доходов, полученных преступным путем.
"Такая легализация якобы произошла в мае-июне 2025 года. При этом само преступление, за которое были получены и легализованы деньги, произошло лишь через полгода - в октябре-ноябре", - отметили журналисты.
СМИ направили запрос в СБУ по поводу этого дела. Там хотели узнать, соответствует ли действительности информация о работе агента под прикрытием в вебкам-студии, контрольных закупках контента, а также с чем связан интерес службы к этому делу.
В ответ в СБУ сообщили, что не могут разглашать сведения о досудебном расследовании без разрешения следователя или прокурора, а также посоветовали обратиться в Национальную полицию, которая ведет досудебное расследование этих обстоятельств.
Издание обратилось в Нацполицию, однако на момент выхода материала ответа не получило.
Покровительство
Журналисты напомнили, что за изготовление и распространение порнографии при добровольном участии совершеннолетних в Украине предусмотрены штрафы или ограничение свободы на срок до 7 лет. Ежегодно правоохранители открывают более тысячи дел по соответствующей статье Уголовного кодекса, но среди них почти не найти производств против организованного бизнеса.
СМИ обращают внимание на то, что вебкам-студии или OnlyFans-агентства с многомиллионными оборотами остаются незамеченными для правоохранительной системы.
"Как правило, организованный порнобизнес "сотрудничает" с правоохранительными органами, выплачивая им регулярные платежи за "крышу". Такую плату нередко взымают и с индивидуальных моделей с высокими доходами и популярностью на соответствующих платформах", - говорится в материале.
Издание пообщалось на условиях анонимности с администратором студии, в которой проводились обыски.
По ее словам, у студий была "договоренность" с представителями Национальной полиции.
"Но этой службе (СБУ) в "сотрудничестве" было отказано. Вот и результат", - отметила она.
Что этому предшествовало?
- Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.
- Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по факту распространения порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- 28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.
- 4 июня стало известно, что в Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.
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