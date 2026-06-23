Onlyfans и Pornhub платят налоги в Украине, но полиция при этом "давит" на моделей, - креаторша
Большинство украинских моделей из индустрии для взрослых живут за границей или планируют уехать из Украины из-за риска уголовного преследования за изготовление порнографии.
Об этом заявила OnlyFans-модель Юлия, говорится в материале Цензор.НЕТ "OnlyFans и не только. Нужна ли декриминализация цифрового контента для взрослых?".
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Юлия работает из-за границы, хотя налоги, в частности, платит в Украине.
"Как я понимаю, они точно должны определить, живет ли модель в Украине, - говорит Юлия. - Потому что, например, у меня, кажется, они тоже проводили контрольные закупки, но толку нет. Потому что они не придут ко мне домой с обыском.
То есть они выясняют, живет ли модель в Украине. Они, скорее всего, общаются с ней, втираются в доверие. И она рассказывает, что сейчас живет в Украине. А потом они проводят эти контрольные закупки. А есть модели, которые ведут OnlyFans и вещают по веб-камере из Украины, и они это не скрывают - таких первых, скажем так, накрывают. Например, мой друг снимал порно за границей и вернулся жить в Украину. Это было давно, снято было за границей, но сам аккаунт сохранился. И когда он приехал в Украину, к нему пришли с обысками, выбили дверь, и он заплатил взятку в 10 тысяч долларов".
По словам девушки, большинство украинских моделей, с которыми она общается, живут за границей или планируют уезжать из Украины.
"Кого бы я ни спросила, везде слышу: мы за границей, я в Америке, я в Канаде, я в Польше, я в Испании, я в Германии. Мне также пишут девушки, которые хотят купить у меня консультацию, потому что я скоро уезжаю за границу. Многие собирают деньги на легальный выезд, если это пара.
Говорят о защите общественной морали. Если они действительно так сильно переживают за общественную мораль, то им нужно вообще запретить существование OnlyFans, PornHub... А так, эти платформы уже платят налоги, но полиция при этом прессингует моделей, которые там фактически работают, и может под этим предлогом прессинговать кого угодно", - подытожила она.
О том, нужна ли декриминализация порно, читайте в материале по ссылке.
Что этому предшествовало?
- Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.
- Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по поводу порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- 28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.
- 4 июня стало известно, что в Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.
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Але оцю "фірму POLICE" складно назвати правоохоронцями.