Законопроект о декриминализации порно: "легализации всего" не будет, а защиту детей усилят, - юристы
Концепция нового законопроекта о декриминализации порнографии (№ 15294) заключается в дифференциации подходов к уголовной ответственности.
Об этом пишет адвокат, партнер SENSE, председатель Комитета ААУ по вопросам правового регулирования цифрового контента и креативной экономики Ирина Шрамко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о декриминализации добровольного контента между совершеннолетними при одновременном усилении защиты интересов несовершеннолетних и защиты от неправомерного распространения материалов.
По ее словам, речь идет не о "легализации всего", а о попытке провести границу между:
- добровольным контентом для взрослых, который не должен автоматически влечь за собой уголовное преследование;
- реальными преступлениями – детской порнографией, вовлечением несовершеннолетних, принуждением, распространением без согласия лица, эксплуатацией и сутенерством в отношении детей.
Изменения в статье 301 УК Украины
Сейчас статья 301 УК фактически криминализирует ввоз, изготовление, хранение, перевозку, сбыт и распространение порнографических предметов, в том числе и в том случае, когда речь идет о совершеннолетних лицах и добровольном контенте.
В то же время законопроект предлагает это изменить.
В новой редакции уголовная ответственность по статье 301 УК останется за:
- сбыт или распространение порнографических материалов несовершеннолетнему лицу;
- изготовление, хранение, перевозка или перемещение таких материалов с целью сбыта или распространения несовершеннолетнему лицу;
- сбыт или распространение порнографических материалов малолетнему лицу;
- изготовление, сбыт или распространение порнографических материалов без согласия лица, изображенного на них;
- принуждение совершеннолетнего лица к участию в создании порнографических материалов;
- совершение этих действий повторно, группой лиц или с получением дохода в крупном размере.
Таким образом, главное изменение заключается в том, что добровольный контент между совершеннолетними лицами должен быть выведен из уголовной плоскости, но защита детей, согласие участников и запрет принуждения остаются центральными предохранительными механизмами.
Что декриминализируют?
В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на декриминализацию ввоза, хранения, перевозки, изготовления, пересылки, сбыта и распространения порнографических материалов среди совершеннолетних лиц.
Следовательно, речь не идет об отмене ответственности за детскую порнографию, эксплуатацию или принуждение. Наоборот – за такие деяния ответственность ужесточается.
"Речь идет о том, что совершеннолетние лица, добровольно создающие или распространяющие контент для взрослой аудитории, не должны автоматически попадать в зону уголовного преследования лишь из-за самого факта существования такого контента.
Указанная ситуация в течение длительного времени была дестабилизирующим фактором для функционирования моделей, криеторов, платформ, а также стабильности финансово-налоговой инфраструктуры", - пояснила Шрамко.
Защита детей
Законопроект предлагает ужесточить наказание за деяния, связанные с детской порнографией, в частности:
- умышленное получение доступа к детской порнографии;
- приобретение, хранение, ввоз, перевозка или перемещение детской порнографии;
- изготовление, сбыт и распространение детской порнографии;
- принуждение несовершеннолетнего или малолетнего лица к участию в создании детской порнографии.
Также законопроект отдельно ужесточает ответственность за проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетних, за вовлечение несовершеннолетних или малолетних в такие мероприятия, а также за создание или содержание притонов и сутенерство в случаях, когда речь идет о детях.
Таким образом, законопроект ужесточает меры защиты детей.
Контент без согласия
Законопроект сохраняет ответственность за изготовление, сбыт или распространение порнографических материалов без согласия лица, изображенного на них.
"Такое поведение не является "взрослым добровольным контентом" и не должно выпадать из уголовно-правовой защиты.
Поэтому законопроект сохраняет ответственность именно там, где есть потерпевшее лицо, нарушение согласия, принуждение или угроза правам детей", - отметила Шрамко.
Налоги
Рада должна рассмотреть законопроект №15111-д об особенностях налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, который вводит новую систему администрирования таких доходов, снижает ставку НДФЛ для физических лиц, получающих доходы через платформы, а также предусматривает необлагаемый лимит в 2000 евро в год для продажи физическими лицами личных или подержанных вещей через онлайн-платформы.
"Именно здесь декриминализация добровольного контента для взрослых становится не только вопросом уголовного права, но и вопросом экономической логики.
Если Украина хочет, чтобы криейторы оставались в украинской налоговой юрисдикции, декларировали доходы и платили налоги здесь, государство должно предоставить им минимальную правовую безопасность. Невозможно эффективно администрировать налоги с цифровых доходов и одновременно оставлять часть таких доходов в зоне уголовного риска", - пояснила автор материала.
Доработка
Шрамко отметила, что законопроект требует профессиональной доработки.
"Во-первых, важно обеспечить четкость формулировок, чтобы декриминализация добровольного контента для взрослых не оставила пространства для произвольного толкования правоохранительными органами.
Во-вторых, стоит внимательно проверить соотношение новой редакции статьи 301 УК с налоговым, валютным, банковским и финмониторинговым регулированием. Если государство декриминализует такую деятельность, следующим шагом должен быть понятный механизм декларирования доходов и безопасной работы с платежной инфраструктурой.
В-третьих, требует оценки порог "дохода в крупном размере", который используется в качестве квалифицирующего признака. Для уголовного закона такие критерии должны быть максимально четкими и не создавать риска непропорционального ужесточения ответственности.
В-четвертых, важно не смешивать контент для взрослых с проституцией, сутенерством, торговлей людьми или сексуальной эксплуатацией. Это разные правовые явления, и именно их разграничение должно лечь в основу любой реформы", - подытожила она.
Что предшествовало?
- Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.
- Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по взрослой порнографии. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- 28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.
- 4 июня стало известно, что в Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.
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