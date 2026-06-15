Законопроект о декриминализации порно: "легализации всего" не будет, а защиту детей усилят, - юристы

Концепция нового законопроекта о декриминализации порнографии (№ 15294) заключается в дифференциации подходов к уголовной ответственности.

Об этом пишет адвокат, партнер SENSE, председатель Комитета ААУ по вопросам правового регулирования цифрового контента и креативной экономики Ирина Шрамко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Речь идет о декриминализации добровольного контента между совершеннолетними при одновременном усилении защиты интересов несовершеннолетних и защиты от неправомерного распространения материалов.

По ее словам, речь идет не о "легализации всего", а о попытке провести границу между:

добровольным контентом для взрослых, который не должен автоматически влечь за собой уголовное преследование;

реальными преступлениями – детской порнографией, вовлечением несовершеннолетних, принуждением, распространением без согласия лица, эксплуатацией и сутенерством в отношении детей.

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Изменения в статье 301 УК Украины

Сейчас статья 301 УК фактически криминализирует ввоз, изготовление, хранение, перевозку, сбыт и распространение порнографических предметов, в том числе и в том случае, когда речь идет о совершеннолетних лицах и добровольном контенте.

В то же время законопроект предлагает это изменить.

В новой редакции уголовная ответственность по статье 301 УК останется за:

сбыт или распространение порнографических материалов несовершеннолетнему лицу;

изготовление, хранение, перевозка или перемещение таких материалов с целью сбыта или распространения несовершеннолетнему лицу;

сбыт или распространение порнографических материалов малолетнему лицу;

изготовление, сбыт или распространение порнографических материалов без согласия лица, изображенного на них;

принуждение совершеннолетнего лица к участию в создании порнографических материалов;

совершение этих действий повторно, группой лиц или с получением дохода в крупном размере.

Таким образом, главное изменение заключается в том, что добровольный контент между совершеннолетними лицами должен быть выведен из уголовной плоскости, но защита детей, согласие участников и запрет принуждения остаются центральными предохранительными механизмами.

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Что декриминализируют?

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на декриминализацию ввоза, хранения, перевозки, изготовления, пересылки, сбыта и распространения порнографических материалов среди совершеннолетних лиц.

Следовательно, речь не идет об отмене ответственности за детскую порнографию, эксплуатацию или принуждение. Наоборот – за такие деяния ответственность ужесточается.

"Речь идет о том, что совершеннолетние лица, добровольно создающие или распространяющие контент для взрослой аудитории, не должны автоматически попадать в зону уголовного преследования лишь из-за самого факта существования такого контента.

Указанная ситуация в течение длительного времени была дестабилизирующим фактором для функционирования моделей, криеторов, платформ, а также стабильности финансово-налоговой инфраструктуры", - пояснила Шрамко.

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Защита детей

Законопроект предлагает ужесточить наказание за деяния, связанные с детской порнографией, в частности:

умышленное получение доступа к детской порнографии;

приобретение, хранение, ввоз, перевозка или перемещение детской порнографии;

изготовление, сбыт и распространение детской порнографии;

принуждение несовершеннолетнего или малолетнего лица к участию в создании детской порнографии.

Также законопроект отдельно ужесточает ответственность за проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетних, за вовлечение несовершеннолетних или малолетних в такие мероприятия, а также за создание или содержание притонов и сутенерство в случаях, когда речь идет о детях.

Таким образом, законопроект ужесточает меры защиты детей.

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Контент без согласия

Законопроект сохраняет ответственность за изготовление, сбыт или распространение порнографических материалов без согласия лица, изображенного на них.

"Такое поведение не является "взрослым добровольным контентом" и не должно выпадать из уголовно-правовой защиты.

Поэтому законопроект сохраняет ответственность именно там, где есть потерпевшее лицо, нарушение согласия, принуждение или угроза правам детей", - отметила Шрамко.

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Налоги

Рада должна рассмотреть законопроект №15111-д об особенностях налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, который вводит новую систему администрирования таких доходов, снижает ставку НДФЛ для физических лиц, получающих доходы через платформы, а также предусматривает необлагаемый лимит в 2000 евро в год для продажи физическими лицами личных или подержанных вещей через онлайн-платформы.

"Именно здесь декриминализация добровольного контента для взрослых становится не только вопросом уголовного права, но и вопросом экономической логики.

Если Украина хочет, чтобы криейторы оставались в украинской налоговой юрисдикции, декларировали доходы и платили налоги здесь, государство должно предоставить им минимальную правовую безопасность. Невозможно эффективно администрировать налоги с цифровых доходов и одновременно оставлять часть таких доходов в зоне уголовного риска", - пояснила автор материала.

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Доработка

Шрамко отметила, что законопроект требует профессиональной доработки.

"Во-первых, важно обеспечить четкость формулировок, чтобы декриминализация добровольного контента для взрослых не оставила пространства для произвольного толкования правоохранительными органами.

Во-вторых, стоит внимательно проверить соотношение новой редакции статьи 301 УК с налоговым, валютным, банковским и финмониторинговым регулированием. Если государство декриминализует такую деятельность, следующим шагом должен быть понятный механизм декларирования доходов и безопасной работы с платежной инфраструктурой.

В-третьих, требует оценки порог "дохода в крупном размере", который используется в качестве квалифицирующего признака. Для уголовного закона такие критерии должны быть максимально четкими и не создавать риска непропорционального ужесточения ответственности.

В-четвертых, важно не смешивать контент для взрослых с проституцией, сутенерством, торговлей людьми или сексуальной эксплуатацией. Это разные правовые явления, и именно их разграничение должно лечь в основу любой реформы", - подытожила она.

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Что предшествовало?

Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.

Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по взрослой порнографии. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.

4 июня стало известно, что в Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.

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