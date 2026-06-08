Законопроєкт про декриміналізацію порно: "легалізації всього" не буде, а захист дітей посилять, - юристи

Концепція нового законопроєкту про декриміналізацію порно (№15294) полягає у диференціації підходів до кримінальної відповідальності.

Про це пише адвокатка, партнерка SENSE, голова Комітету ААУ з питань правового регулювання цифрового контенту та креативної економіки Ірина Шрамко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, йдеться декриміналізацію добровільного контенту між повнолітніми при одночасному посиленні протекції інтересів неповнолітніх та захисту від неправомірного поширення матеріалів.

За її словами, це не про "легалізацію всього", а про спробу провести межу між:

добровільним дорослим контентом, який не повинен автоматично тягнути кримінальне переслідування;

реальними злочинами – дитячою порнографією, залученням неповнолітніх, примусом, розповсюдженням без згоди особи, експлуатацією та сутенерством щодо дітей.

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Зміни у статті 301 КК України

Зараз стаття 301 ККУ фактично криміналізує ввезення, виготовлення, зберігання, перевезення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, зокрема й тоді, коли йдеться про повнолітніх осіб і добровільний контент.

Водночас законопроєкт пропонує це змінити.

У новій редакції кримінальна відповідальність за статтею 301 ККУ залишатиметься за:

збут або розповсюдження порнографічних матеріалів неповнолітній особі;

виготовлення, зберігання, перевезення або переміщення таких матеріалів з метою збуту чи розповсюдження неповнолітній особі;

збут або розповсюдження порнографічних матеріалів малолітній особі;

виготовлення, збут або розповсюдження порнографічних матеріалів без згоди особи, яка на них зображена;

примушування повнолітньої особи до участі у створенні порнографічних матеріалів;

вчинення цих дій повторно, групою осіб або з отриманням доходу у великому розмірі.

Таким чином, головна зміна полягає в тому, що добровільний дорослий контент між повнолітніми особами має бути виведений із кримінальної площини, але захист дітей, згода учасників і заборона примусу залишаються центральними запобіжниками.

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Що декриміналізують?

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має на меті декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів повнолітнім особам.

Відтак, йдеться не про скасування відповідальності за дитячу порнографію, експлуатацію чи примус. Навпаки – за такі діяння відповідальність посилюється.

"Йдеться про те, що повнолітні особи, які добровільно створюють або поширюють дорослий контент для повнолітньої аудиторії, не повинні автоматично потрапляти в зону кримінального переслідування лише через сам факт існування такого контенту.

Зазначена ситуація протягом тривалого часу була дестабілізуючим фактором для функціонування моделей, кріейторів, платформ, а також стабільності фінансово-податкової інфраструктури", - пояснила Шрамко.

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Захист дітей

Законопроєкт пропонує підвищити санкції за діяння, пов’язані з дитячою порнографією, зокрема:

умисне одержання доступу до дитячої порнографії;

придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи переміщення дитячої порнографії;

виготовлення, збут і розповсюдження дитячої порнографії;

примушування неповнолітньої або малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії.

Також законопроєкт окремо посилює відповідальність за проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітніх, за втягнення неповнолітніх або малолітніх у такі заходи, а також за створення або утримання місць розпусти і сутенерство у випадках, коли йдеться про дітей.

Таким чином проєкт закону робить захист дітей жорсткішим.

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Контент без згоди

Законопроєкт залишає відповідальність за виготовлення, збут або розповсюдження порнографічних матеріалів без згоди особи, яка на них зображена.

"Така поведінка не є "дорослим добровільним контентом" і не повинна випадати з кримінально-правового захисту.

Тому законопроєкт залишає відповідальність саме там, де є потерпіла особа, порушення згоди, примус або загроза правам дітей", - зазначила Шрамко.

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Податки

Рада має розглядати законопроєкт №15111-д щодо особливостей оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, який вводить нову систему адміністрування таких доходів, знижує ставку ПДФО для фізичних осіб, які отримують доходи через платформи, а також передбачає неоподатковуваний ліміт у 2000 євро на рік для продажу фізичними особами особистих або вживаних речей через онлайн-платформи.

"Саме тут декриміналізація добровільного дорослого контенту стає не лише питанням кримінального права, а й питанням економічної логіки.

Якщо Україна хоче, щоб кріейтори залишалися в українській податковій юрисдикції, декларували доходи і сплачували податки тут, держава має дати їм мінімальну правову безпеку. Неможливо ефективно адмініструвати податки з цифрових доходів і водночас залишати частину таких доходів у зоні кримінального ризику", - пояснила авторка матеріалу.

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Доопрацювання

Шрамко зазначила, що законопроєкт потребує фахового доопрацювання.

"По-перше, важливо забезпечити чіткість формулювань, щоб декриміналізація добровільного дорослого контенту не залишила простору для довільного тлумачення правоохоронцями.

По-друге, варто уважно перевірити співвідношення нової редакції статті 301 ККУ з податковим, валютним, банківським і фінмоніторинговим регулюванням. Якщо держава декриміналізує таку діяльність, наступним кроком має бути зрозумілий механізм декларування доходів і безпечної роботи з платіжною інфраструктурою.

По-третє, потребує оцінки поріг "доходу у великому розмірі", який використовується як кваліфікуюча ознака. Для кримінального закону такі критерії мають бути максимально чіткими й не створювати ризику непропорційного посилення відповідальності.

По-четверте, важливо не змішувати дорослий цифровий контент із проституцією, сутенерством, торгівлею людьми або сексуальною експлуатацією. Це різні правові явища, і саме їх розмежування має бути основою будь-якої реформи", - підсумувала вона.

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Що передувало?

Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Як відомо, за 9 місяців 2025 року було розпочато майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.

28 травня Рада не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порнографічного контенту.

4 червня стало відомо, що до Верховної Ради внесено новий законопроєкт про декриміналізацію порнографії.

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