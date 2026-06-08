Законопроєкт про декриміналізацію порно: "легалізації всього" не буде, а захист дітей посилять, - юристи
Концепція нового законопроєкту про декриміналізацію порно (№15294) полягає у диференціації підходів до кримінальної відповідальності.
Про це пише адвокатка, партнерка SENSE, голова Комітету ААУ з питань правового регулювання цифрового контенту та креативної економіки Ірина Шрамко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, йдеться декриміналізацію добровільного контенту між повнолітніми при одночасному посиленні протекції інтересів неповнолітніх та захисту від неправомірного поширення матеріалів.
За її словами, це не про "легалізацію всього", а про спробу провести межу між:
- добровільним дорослим контентом, який не повинен автоматично тягнути кримінальне переслідування;
- реальними злочинами – дитячою порнографією, залученням неповнолітніх, примусом, розповсюдженням без згоди особи, експлуатацією та сутенерством щодо дітей.
Зміни у статті 301 КК України
Зараз стаття 301 ККУ фактично криміналізує ввезення, виготовлення, зберігання, перевезення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, зокрема й тоді, коли йдеться про повнолітніх осіб і добровільний контент.
Водночас законопроєкт пропонує це змінити.
У новій редакції кримінальна відповідальність за статтею 301 ККУ залишатиметься за:
- збут або розповсюдження порнографічних матеріалів неповнолітній особі;
- виготовлення, зберігання, перевезення або переміщення таких матеріалів з метою збуту чи розповсюдження неповнолітній особі;
- збут або розповсюдження порнографічних матеріалів малолітній особі;
- виготовлення, збут або розповсюдження порнографічних матеріалів без згоди особи, яка на них зображена;
- примушування повнолітньої особи до участі у створенні порнографічних матеріалів;
- вчинення цих дій повторно, групою осіб або з отриманням доходу у великому розмірі.
Таким чином, головна зміна полягає в тому, що добровільний дорослий контент між повнолітніми особами має бути виведений із кримінальної площини, але захист дітей, згода учасників і заборона примусу залишаються центральними запобіжниками.
Що декриміналізують?
У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має на меті декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів повнолітнім особам.
Відтак, йдеться не про скасування відповідальності за дитячу порнографію, експлуатацію чи примус. Навпаки – за такі діяння відповідальність посилюється.
"Йдеться про те, що повнолітні особи, які добровільно створюють або поширюють дорослий контент для повнолітньої аудиторії, не повинні автоматично потрапляти в зону кримінального переслідування лише через сам факт існування такого контенту.
Зазначена ситуація протягом тривалого часу була дестабілізуючим фактором для функціонування моделей, кріейторів, платформ, а також стабільності фінансово-податкової інфраструктури", - пояснила Шрамко.
Захист дітей
Законопроєкт пропонує підвищити санкції за діяння, пов’язані з дитячою порнографією, зокрема:
- умисне одержання доступу до дитячої порнографії;
- придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи переміщення дитячої порнографії;
- виготовлення, збут і розповсюдження дитячої порнографії;
- примушування неповнолітньої або малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії.
Також законопроєкт окремо посилює відповідальність за проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітніх, за втягнення неповнолітніх або малолітніх у такі заходи, а також за створення або утримання місць розпусти і сутенерство у випадках, коли йдеться про дітей.
Таким чином проєкт закону робить захист дітей жорсткішим.
Контент без згоди
Законопроєкт залишає відповідальність за виготовлення, збут або розповсюдження порнографічних матеріалів без згоди особи, яка на них зображена.
"Така поведінка не є "дорослим добровільним контентом" і не повинна випадати з кримінально-правового захисту.
Тому законопроєкт залишає відповідальність саме там, де є потерпіла особа, порушення згоди, примус або загроза правам дітей", - зазначила Шрамко.
Податки
Рада має розглядати законопроєкт №15111-д щодо особливостей оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, який вводить нову систему адміністрування таких доходів, знижує ставку ПДФО для фізичних осіб, які отримують доходи через платформи, а також передбачає неоподатковуваний ліміт у 2000 євро на рік для продажу фізичними особами особистих або вживаних речей через онлайн-платформи.
"Саме тут декриміналізація добровільного дорослого контенту стає не лише питанням кримінального права, а й питанням економічної логіки.
Якщо Україна хоче, щоб кріейтори залишалися в українській податковій юрисдикції, декларували доходи і сплачували податки тут, держава має дати їм мінімальну правову безпеку. Неможливо ефективно адмініструвати податки з цифрових доходів і водночас залишати частину таких доходів у зоні кримінального ризику", - пояснила авторка матеріалу.
Доопрацювання
Шрамко зазначила, що законопроєкт потребує фахового доопрацювання.
"По-перше, важливо забезпечити чіткість формулювань, щоб декриміналізація добровільного дорослого контенту не залишила простору для довільного тлумачення правоохоронцями.
По-друге, варто уважно перевірити співвідношення нової редакції статті 301 ККУ з податковим, валютним, банківським і фінмоніторинговим регулюванням. Якщо держава декриміналізує таку діяльність, наступним кроком має бути зрозумілий механізм декларування доходів і безпечної роботи з платіжною інфраструктурою.
По-третє, потребує оцінки поріг "доходу у великому розмірі", який використовується як кваліфікуюча ознака. Для кримінального закону такі критерії мають бути максимально чіткими й не створювати ризику непропорційного посилення відповідальності.
По-четверте, важливо не змішувати дорослий цифровий контент із проституцією, сутенерством, торгівлею людьми або сексуальною експлуатацією. Це різні правові явища, і саме їх розмежування має бути основою будь-якої реформи", - підсумувала вона.
Що передувало?
- Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.
- Як відомо, за 9 місяців 2025 року було розпочато майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.
- 28 травня Рада не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порнографічного контенту.
- 4 червня стало відомо, що до Верховної Ради внесено новий законопроєкт про декриміналізацію порнографії.
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