Декриминализация порно - это скорее борьба с коррупцией, чем с налогами, - Железняк
Необходимость декриминализации порнографии в большей степени связана с борьбой с коррупцией. Налоги с этой индустрии - это скорее "приятный бонус".
Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, говорится в материале Цензор.НЕТ "OnlyFans и не только. Нужна ли декриминализация цифрового контента для взрослых?".
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"Речь идет не о налогах, а скорее о борьбе с коррупцией. Уплата налогов - это, скорее, приятный бонус", - пояснил парламентарий, обосновывая необходимость декриминализации контента для взрослых.
Железняк объясняет противодействие злоупотреблениям со стороны полиции в этой сфере политическим влиянием неравнодушных народных избранников.
"Сейчас все эти люди в погонах знают, что, не дай Бог, мы - неравнодушные политики - узнаем, чем они занимаются, то они, для начала, понесут политическую ответственность.
После вмешательства руководства МВД они сбавили обороты в этом плане, но, понятно, что это может повториться и в дальнейшем. Пока мы на месте, мы политически тормозим этот процесс. Но это временная мера, это должно быть просто декриминализировано. Потому что как только у них появится возможность снова это использовать, они этим воспользуются", - пояснил нардеп.
Железняк отмечает, что закон не может повлиять на моральную сторону, однако четко устанавливает принцип свободы действий, если речь идет о совершеннолетнем лице, которое по собственной воле распоряжается собственным телом или его изображением.
"Осуждать публично и говорить, что это аморально, можно и дальше. Все остальное - это воспитание и отношения. Я подал этот законопроект, находясь в роддоме, где у меня рождался малыш. Надеюсь, я хороший семьянин и хороший отец. Но если есть дети, которые выросли и решили влиться в эту индустрию, то меньшее, чего я бы хотел, - чтобы какая-то мразь в погонах либо вымогала у них взятку, либо делала что-то похуже, либо отправила в тюрьму. Я здесь ни ничего феминистского, ни ничего божественного не вижу", - подытожил он.
О том, нужна ли декриминализация порно, читайте в материале по ссылке.
Что этому предшествовало?
- Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.
- Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по поводу порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- 28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.
- 4 июня стало известно, что в Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.
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