Модели из порноиндустрии уклоняются от уплаты налогов, чтобы минимизировать риск уголовного преследования, - адвокат

Уплатой налогов создатели контента на OnlyFans и других подобных платформах, как правило, фактически признают факт осуществления деятельности.

Об этом заявила адвокат, партнер SENSE, председатель Комитета ААУ по вопросам правового регулирования цифрового контента и креативной экономики Ирина Шрамко, говорится в материале Цензор.НЕТ "OnlyFans и не только. Нужна ли декриминализация цифрового контента для взрослых?".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Если лицо в данный момент находится на территории Украины, то правоохранительные органы могут трактовать это как осуществление соответствующей деятельности именно на территории Украины. Соответственно, возникает риск, что такая деятельность будет расценена как нарушение действующей статьи 301 УК Украины. Были случаи, когда человек платил налоги, а через некоторое время в отношении него возбуждали уголовное дело. То есть сама по себе уплата налогов, к сожалению, не устраняет уголовно-правовых рисков.

Поэтому неудивительно, что у меня есть опыт отмены штрафов от налоговой. Люди, которые обращаются с такой жалобой, обычно аргументируют это не нежеланием платить налоги, а нежеланием официально признавать сам факт деятельности в этой сфере", - пояснила она.

По словам Шрамко, мотив заключается не в том, чтобы ничего не платить, а в том, чтобы не создавать для себя дополнительные риски возможного уголовного преследования.

"Часть людей могла бы работать как индивидуальные предприниматели или как наемные работники, но из-за действующего уголовного регулирования они фактически вынуждены скрывать реальный характер своей деятельности в отчетности и документах", - добавила адвокат.

Полный материал Цензор.НЕТ о декриминализации порно доступен по ссылке.

Читайте также: Декриминализация порно - это скорее борьба с коррупцией, чем с налогами, - Железняк

Что предшествовало?

Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.

Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по факту распространения порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.

4 июня стало известно, что в Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.

Читайте: Законопроект о декриминализации порнографии: "легализации всего" не будет, а защиту детей усилят, - юристы