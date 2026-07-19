Захисник "Азовсталі" Кротевич відмовився від нагороди, що йому вручив Сирський
Колишній начальник штабу 12 бригади НГУ "Азов", захисник "Азовсталі" Богдан (Тавр) Кротевич публічно відмовився від нагороди, яку йому вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Богдана Кротевича у соцмережі Threads.
Відмова від нагороди і публічна заява
"Мені не треба нагорода від того, хто не знає що таке честь та гідність", - написав Кротевич у соцмережі.
Окрім того він публікував фото, на якому видно нагрудний знак "За незламність". На знімку також зафіксоване розірване посвідчення до цієї відзнаки.
Нагадаємо, напередодні Кротевич наголосив, що Сирський несе персональну відповідальність за процеси, які зараз руйнують армію зсередини.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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Заслуги людини та її внесок залишаються фактом, незалежно від наявності чи відсутності офіційної грамоти чи відзнаки. Відмова від нагороди - це лише право людини на суб'єктивну оцінку подій, і це не повинно автоматично прирівнюватися до зневаги до самої України