Захисник "Азовсталі" Кротевич відмовився від нагороди, що йому вручив Сирський

Колишній начальник штабу 12 бригади НГУ "Азов", захисник "Азовсталі" Богдан (Тавр) Кротевич публічно відмовився від нагороди, яку йому вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Богдана Кротевича у соцмережі Threads.

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Відмова від нагороди і публічна заява

"Мені не треба нагорода від того, хто не знає що таке честь та гідність", - написав Кротевич у соцмережі.

Окрім того він публікував фото, на якому видно нагрудний знак "За незламність". На знімку також зафіксоване розірване посвідчення до цієї відзнаки.

Нагадаємо, напередодні Кротевич наголосив, що Сирський несе персональну відповідальність за процеси, які зараз руйнують армію зсередини.

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