Защитник "Азовстали" Кротевич отказался от награды, врученной ему Сырским

Бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ "Азов", защитник "Азовстали" Богдан (Тавр) Кротевич публично отказался от награды, которую ему вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Богдана Кротевича в социальной сети Threads.

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Отказ от награды и публичное заявление

"Мне не нужна награда от того, кто не знает, что такое честь и достоинство", — написал Кротевич в соцсети.

Кроме того, он опубликовал фото, на котором виден нагрудный знак "За несокрушимость". На снимке также запечатлено разорванное удостоверение к этой награде.

Напомним, накануне Кротевич подчеркнул, что Сырский несёт личную ответственность за процессы, которые сейчас разрушают армию изнутри.

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