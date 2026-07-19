Защитник "Азовстали" Кротевич отказался от награды, врученной ему Сырским
Бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ "Азов", защитник "Азовстали" Богдан (Тавр) Кротевич публично отказался от награды, которую ему вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Богдана Кротевича в социальной сети Threads.
Отказ от награды и публичное заявление
"Мне не нужна награда от того, кто не знает, что такое честь и достоинство", — написал Кротевич в соцсети.
Кроме того, он опубликовал фото, на котором виден нагрудный знак "За несокрушимость". На снимке также запечатлено разорванное удостоверение к этой награде.
Напомним, накануне Кротевич подчеркнул, что Сырский несёт личную ответственность за процессы, которые сейчас разрушают армию изнутри.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заслуги людини та її внесок залишаються фактом, незалежно від наявності чи відсутності офіційної грамоти чи відзнаки. Відмова від нагороди - це лише право людини на суб'єктивну оцінку подій, і це не повинно автоматично прирівнюватися до зневаги до самої України