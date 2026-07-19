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Новости Кротевич призвал Сырского уйти с должности
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Защитник "Азовстали" Кротевич отказался от награды, врученной ему Сырским

Кротевич заявил, что не нуждается в награде от Сырского

Бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ "Азов", защитник "Азовстали" Богдан (Тавр) Кротевич публично отказался от награды, которую ему вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Богдана Кротевича в социальной сети Threads.

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Отказ от награды и публичное заявление

"Мне не нужна награда от того, кто не знает, что такое честь и достоинство", — написал Кротевич в соцсети.

Кроме того, он опубликовал фото, на котором виден нагрудный знак "За несокрушимость". На снимке также запечатлено разорванное удостоверение к этой награде.

Кротевич отказался от награды

Напомним, накануне Кротевич подчеркнул, что Сырский несёт личную ответственность за процессы, которые сейчас разрушают армию изнутри.

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

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награда (1910) отказ (103) Александр Сырский (985) Кротевич Богдан (13)
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Топ комментарии
+12
Важливо розуміти різницю між державою як країною, яку ми всі підтримуємо, і конкретними посадовими особами, які цю державу представляють у конкретний момент. Відмова від нагороди - це не відмова від України, а вираження особистої незгоди з тими, хто від імені держави цю нагороду вручає.
Заслуги людини та її внесок залишаються фактом, незалежно від наявності чи відсутності офіційної грамоти чи відзнаки. Відмова від нагороди - це лише право людини на суб'єктивну оцінку подій, і це не повинно автоматично прирівнюватися до зневаги до самої України
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19.07.2026 19:14 Ответить
+10
фаріон розум шляхетність??? це несумісні поняття, ти з глузду з"їхала
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19.07.2026 19:29 Ответить
+9
Прошло больше 2-х лет после награждения. В определенных кругах мощно.
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19.07.2026 19:09 Ответить

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