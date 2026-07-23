Кадрова революція в армії. Що далі? | ІРИНА РОМАЛІЙСЬКА. ВIДЕО

У новому політично-аналітичному шоу на каналі "БутусовПлюс" розглянули ключові події тижня, серед яких відставка головнокомандувача Олександра Сирського, призначення Михайла Драпатого на цю посаду та протести з картонками, які тривають вже вісім днів із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

У випуску:

Заява Зеленського про пропозицію посад Федорову та відповідь самого Федорова

Хто такий новий головнокомандувач Михайло Драпатий — біографія, бойовий шлях, оцінки

Юрій Бутусов — про призначення Драпатого, конфлікт Сирського і Федорова, ситуацію в армії

Нардеп Сергій Рахманін фракція Голос комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки — про реформи Міноборони політичну кризу та можливе повернення Федорова

Військовослужбовець Сергій Гнізділов учасник і прихильник протестів з картонками — про свою позицію та ставлення до критики Сирського

Дивіться прямий ефір із жуналісткою Іриною Ромалійською на Цензор.НЕТ.

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова