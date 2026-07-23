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Новини Відставка Федорова
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Кадрова революція в армії. Що далі? | ІРИНА РОМАЛІЙСЬКА. ВIДЕО

У новому політично-аналітичному шоу на каналі "БутусовПлюс" розглянули ключові події тижня, серед яких відставка головнокомандувача Олександра Сирського, призначення Михайла Драпатого на цю посаду та протести з картонками, які тривають вже вісім днів із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

У випуску:

  • Заява Зеленського про пропозицію посад Федорову та відповідь самого Федорова
  • Хто такий новий головнокомандувач Михайло Драпатий — біографія, бойовий шлях, оцінки
  • Юрій Бутусов — про призначення Драпатого, конфлікт Сирського і Федорова, ситуацію в армії
  • Нардеп Сергій Рахманін фракція Голос комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки — про реформи Міноборони політичну кризу та можливе повернення Федорова
  • Військовослужбовець Сергій Гнізділов учасник і прихильник протестів з картонками — про свою позицію та ставлення до критики Сирського

Дивіться прямий ефір із жуналісткою Іриною Ромалійською на Цензор.НЕТ.

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Автор: 

Зеленський Володимир (28460) Бутусов Юрій (3677) Сирський Олександр (1049) Федоров Михайло (1317) Драпатий Михайло (55) Бутусов Плюс (81)
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