Кадровая революция в армии. Что дальше? | ИРИНА РОМАЛИЙСКАЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В новом политико-аналитическом шоу на канале "БутусовПлюс" рассмотрели ключевые события недели, среди которых отставка главнокомандующего Александра Сырского, назначение Михаила Драпатого на эту должность и протесты с картонками, продолжающиеся уже восемь дней с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.

В выпуске:

Заявление Зеленского о предложении должностей Федорову и ответ самого Федорова.

Кто такой новый главнокомандующий Михаил Драпатый — биография, боевой путь, оценки.

Юрий Бутусов — о назначении Драпатого, конфликте Сырского и Федорова, ситуации в армии.

Народный депутат Сергей Рахманин, фракция "Голос", комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — о реформах Минобороны, политическом кризисе и возможном возвращении Федорова.

Военнослужащий Сергей Гнездилов, участник и сторонник протестов с картонками — о своей позиции и отношении к критике Сырского.

Смотрите прямой эфир с журналисткой Ириной Ромалийской на Цензор.НЕТ.

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова