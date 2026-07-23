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Новости Отставка Федорова
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Кадровая революция в армии. Что дальше? | ИРИНА РОМАЛИЙСКАЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В новом политико-аналитическом шоу на канале "БутусовПлюс" рассмотрели ключевые события недели, среди которых отставка главнокомандующего Александра Сырского, назначение Михаила Драпатого на эту должность и протесты с картонками, продолжающиеся уже восемь дней с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.

В выпуске:

  • Заявление Зеленского о предложении должностей Федорову и ответ самого Федорова.
  • Кто такой новый главнокомандующий Михаил Драпатый — биография, боевой путь, оценки.
  • Юрий Бутусов — о назначении Драпатого, конфликте Сырского и Федорова, ситуации в армии.
  • Народный депутат Сергей Рахманин, фракция "Голос", комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — о реформах Минобороны, политическом кризисе и возможном возвращении Федорова.
  • Военнослужащий Сергей Гнездилов, участник и сторонник протестов с картонками — о своей позиции и отношении к критике Сырского.

Смотрите прямой эфир с журналисткой Ириной Ромалийской на Цензор.НЕТ.

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Автор: 

Зеленский Владимир (24935) Бутусов Юрий (4426) Александр Сырский (1026) Федоров Михаил (887) Драпатый Михаил (54) Бутусов Плюс (81)
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