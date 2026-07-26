Позиція України сильніша, ніж будь-коли від початку війни, - Стубб після розмови із Зеленським

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши, що Україна готова до миру.

Про це Стубб написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Україна готова до миру

"У мене була гарна розмова з президентом України Володимиром Зеленський. Ми обговорили агресивну війну Росії проти України та подальші дій", – зазначив Стубб

Він наголосив, що позиція України сильніша, ніж будь-коли від початку війни.

"Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження темпу. Україна готова до миру", – наголосив Стубб.

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Переговори

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що наступну тристоронню зустріч Україна-США-Росія варто провести до осені

За словами Зеленського, він готовий підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті або у резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

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