Позиція України сильніша, ніж будь-коли від початку війни, - Стубб після розмови із Зеленським
Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши, що Україна готова до миру.
Про це Стубб написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Україна готова до миру
"У мене була гарна розмова з президентом України Володимиром Зеленський. Ми обговорили агресивну війну Росії проти України та подальші дій", – зазначив Стубб
Він наголосив, що позиція України сильніша, ніж будь-коли від початку війни.
"Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження темпу. Україна готова до миру", – наголосив Стубб.
Переговори
- Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що наступну тристоронню зустріч Україна-США-Росія варто провести до осені
- За словами Зеленського, він готовий підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті або у резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
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Винайдено новий спосіб сховати голову в пісок аби не бачити, як щодня в Україні гинуть люди від рашистських обстрілів у власних домівках, посеред вулиць, на роботі. Цинізм неперевершений😡