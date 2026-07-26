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Новини Допомога Україні від Фінляндії
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Позиція України сильніша, ніж будь-коли від початку війни, - Стубб після розмови із Зеленським

Стубб про розмову із Зеленським

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши, що Україна готова до миру.

Про це Стубб написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Україна готова до миру

"У мене була гарна розмова з президентом України Володимиром Зеленський. Ми обговорили агресивну війну Росії проти України та подальші дій", – зазначив Стубб

Він наголосив, що позиція України сильніша, ніж будь-коли від початку війни.

"Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження темпу. Україна готова до миру", – наголосив Стубб.

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Стубб про розмову із Зеленським

Переговори

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Автор: 

Зеленський Володимир (26477) перемовини (3810) Фінляндія (1186) Стубб Александр (225)
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Топ коментарі
+11
та патякати можна все що завгодно
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26.07.2026 14:16 Відповісти
+11
Набридло.
Винайдено новий спосіб сховати голову в пісок аби не бачити, як щодня в Україні гинуть люди від рашистських обстрілів у власних домівках, посеред вулиць, на роботі. Цинізм неперевершений😡
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26.07.2026 14:17 Відповісти
+9
ну шо ж пане, тоді потрібно подкріпляти свої потужні слова справами і вводити разом з коаліціянтами війська, щоб бути разом з переможцем і разділити цей пиріг слави.
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26.07.2026 14:17 Відповісти

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