Позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны, - Стубб после разговора с Зеленским
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что Украина готова к миру.
Об этом Стубб написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Украина готова к миру
"У меня состоялся хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили агрессивную войну России против Украины и дальнейшие действия", — отметил Стубб
Он подчеркнул, что позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны.
"Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для сохранения темпа. Украина готова к миру", – подчеркнул Стубб.
Переговоры
- Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что следующую трехстороннюю встречу Украина-США-Россия следует провести до осени
- По словам Зеленского, он готов подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
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Винайдено новий спосіб сховати голову в пісок аби не бачити, як щодня в Україні гинуть люди від рашистських обстрілів у власних домівках, посеред вулиць, на роботі. Цинізм неперевершений😡