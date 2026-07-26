Позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны, - Стубб после разговора с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что Украина готова к миру.

Об этом Стубб написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Украина готова к миру

"У меня состоялся хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили агрессивную войну России против Украины и дальнейшие действия", — отметил Стубб

Он подчеркнул, что позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны.

"Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для сохранения темпа. Украина готова к миру", – подчеркнул Стубб.

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Переговоры

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что следующую трехстороннюю встречу Украина-США-Россия следует провести до осени

По словам Зеленского, он готов подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

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