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Новости Помощь Украине от Финляндии
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Позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны, - Стубб после разговора с Зеленским

Стубб о беседе с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что Украина готова к миру.

Об этом Стубб написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Украина готова к миру

"У меня состоялся хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили агрессивную войну России против Украины и дальнейшие действия", — отметил Стубб

Он подчеркнул, что позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны.

"Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для сохранения темпа. Украина готова к миру", – подчеркнул Стубб.

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Стубб о беседе с Зеленским

Переговоры

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Автор: 

Зеленский Владимир (25327) переговоры (5972) Финляндия (1151) Стубб Александр (222)
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Топ комментарии
+11
та патякати можна все що завгодно
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26.07.2026 14:16 Ответить
+11
Набридло.
Винайдено новий спосіб сховати голову в пісок аби не бачити, як щодня в Україні гинуть люди від рашистських обстрілів у власних домівках, посеред вулиць, на роботі. Цинізм неперевершений😡
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26.07.2026 14:17 Ответить
+9
ну шо ж пане, тоді потрібно подкріпляти свої потужні слова справами і вводити разом з коаліціянтами війська, щоб бути разом з переможцем і разділити цей пиріг слави.
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26.07.2026 14:17 Ответить

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