Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії підтримку України перед зимою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере щодо підтримки України напередодні зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави.

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Акцент на безпеці та підготовці до зими

Під час розмови Зеленський поінформував норвезького прем’єра про свої зустрічі у Вашингтоні. За його словами, наразі є дипломатичний прогрес.

Окрему увагу сторони приділили захисту України від балістичних загроз. Президент наголосив, що це є першим пріоритетом і щоденною потребою.

"Це перший пріоритет і щоденна потреба", – підкреслив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили ризики, пов’язані з наближенням зими. Йшлося про підтримку енергетичної стійкості України.

"Дуже розраховуємо, щоб були практичні результати, і захист від балістики – це перший пріоритет, щоденна потреба. Ракети для "петріотів" і наші спільні виробництва – це те, що рятує життя людей. Важливо, щоб був цей антибалістичний позитив з Америкою", - наголосив Зеленський.

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Що передувало

Перед цим Зеленський у Любліні обговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском двосторонні відносини, оборонну співпрацю та захист України від російської балістики. Окремо порушувалося питання безпеки українців, які знайшли прихисток у Польщі.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.

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