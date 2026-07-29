Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии поддержку Украины перед зимой

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по вопросу поддержки Украины в преддверии зимы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства.

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Акцент на безопасности и подготовке к зиме

В ходе беседы Зеленский проинформировал норвежского премьера о своих встречах в Вашингтоне. По его словам, в настоящее время наблюдается дипломатический прогресс.

Особое внимание стороны уделили защите Украины от баллистических угроз. Президент подчеркнул, что это является первоочередным приоритетом и повседневной необходимостью.

"Это первый приоритет и повседневная необходимость", — подчеркнул Зеленский.

Также собеседники обсудили риски, связанные с приближением зимы. Речь шла о поддержке энергетической устойчивости Украины.

"Мы очень рассчитываем на практические результаты, и защита от баллистических ракет — это первый приоритет, повседневная необходимость. Ракеты для "Patriot" и наши совместные производства — это то, что спасает жизни людей. Важно, чтобы был этот антибаллистический позитив с Америкой", — подчеркнул Зеленский.

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Что предшествовало

До этого Зеленский в Люблине обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском двусторонние отношения, сотрудничество в сфере обороны и защиту Украины от российской баллистики. Отдельно поднимался вопрос безопасности украинцев, нашедших убежище в Польше.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что визит представителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.

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