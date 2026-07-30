Зеленський призначив Ткаченка главою Київської ОВА
Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка голової Київської ОВА.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Призначити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті.
- Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації. Замість Сергія Попка призначили Тимура Ткаченка.
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Раніше Ткаченко працював на посадах заступника міністра розвитку громад і територій, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, очолював департамент благоустрою КМДА.
Попко очолював КМВА з жовтня 2022 року.
Що передувало?
Нагадаємо, що 16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації.
Топ коментарі
+16 Виктор #615701
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+12 Леонид Тищенко #456549
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+6 Green Bill #603485
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