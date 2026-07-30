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Новини Призначення голів ОДА
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Зеленський призначив Ткаченка главою Київської ОВА

Новий глав Київської ОВА: кого призначили?

Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка голової Київської ОВА.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Призначити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті.

  • Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації. Замість Сергія Попка призначили Тимура Ткаченка.

  • Раніше Ткаченко працював на посадах заступника міністра розвитку громад і територій, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, очолював департамент благоустрою КМДА.

    Попко очолював КМВА з жовтня 2022 року.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації.

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Автор: 

Київська область (4566) призначення (1295) Ткаченко Тимур (35)
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Топ коментарі
+16
а шо, бурятів у зєлупи на цю посаду не знайшлося?
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30.07.2026 18:51 Відповісти
+12
Вся влада Зеленського складається з лайна , чим більше смердить тим ближче до Найвеличнішого .
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30.07.2026 18:57 Відповісти
+6
Тимура Фіруддіновича
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30.07.2026 19:01 Відповісти

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