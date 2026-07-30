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Новости Назначение глав ОГА
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Зеленский назначил Ткаченко главой Киевской ОВА

Новый глава Киевской ОВА: кого назначили?

Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Назначить ТКАЧЕНКО Тимура Фируддиновича главой Киевской областной государственной администрации", — говорится в тексте.

  • Напомним, в декабре 2024 года Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации. Вместо Сергея Попка назначили Тимура Ткаченко.

  • Ранее Ткаченко работал на должностях заместителя министра развития общин и территорий, заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавлял департамент благоустройства КГГА.

    Попко возглавлял КГВА с октября 2022 года.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 16 июля президент Владимир Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности главы Киевской городской военной администрации.

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Автор: 

Киевская область (4912) назначение (2264) Ткаченко Тимур (32)
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Топ комментарии
+32
а шо, бурятів у зєлупи на цю посаду не знайшлося?
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30.07.2026 18:51 Ответить
+30
Вся влада Зеленського складається з лайна , чим більше смердить тим ближче до Найвеличнішого .
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30.07.2026 18:57 Ответить
+17
Вони не в змозі вивчити та розмовляти українською мовою.
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30.07.2026 18:56 Ответить

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