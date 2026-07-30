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Зеленский назначил Ткаченко главой Киевской ОВА
Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Назначить ТКАЧЕНКО Тимура Фируддиновича главой Киевской областной государственной администрации", — говорится в тексте.
- Напомним, в декабре 2024 года Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации. Вместо Сергея Попка назначили Тимура Ткаченко.
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Ранее Ткаченко работал на должностях заместителя министра развития общин и территорий, заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавлял департамент благоустройства КГГА.
Попко возглавлял КГВА с октября 2022 года.
Что этому предшествовало?
Напомним, что 16 июля президент Владимир Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности главы Киевской городской военной администрации.
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+32 Виктор #615701
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