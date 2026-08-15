Мітинги за повернення Федорова не припиняються: у Києві готують ходу 16 серпня

Сьогодні, 15 серпня 2026 року, у Києві та інших містах України тривають акції протестів з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мітинги тривають уже 31-й день.

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Учасники назвали головні вимоги

Протестувальники також виступають за посилення армії за допомогою дронів та інших інновацій.

Крім того, учасники акцій вимагають не допускати тиску на військових через їхню громадянську позицію. Ще однією вимогою є відкритий і постійний діалог влади із суспільством.

Акції проходять не лише у столиці. Мирні мітинги та заходи підтримують у Харкові, Одесі, Рівному, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах України.

У Києві традиційні збори проходять на площі Івана Франка біля театру.

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У Києві анонсували нову ходу

Ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко оприлюднив у мережі фото та відео з протестів.

Також він анонсував нову акцію у столиці. За його словами, завтра, 16 серпня, у Києві запланована хода, яка має розпочатися о 19:00.

Активісти наголошують, що продовжуватимуть виходити на вулиці, щоб їхній голос щодо ефективності роботи влади та армії був почутий.

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