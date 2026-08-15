Мітинги за повернення Федорова не припиняються: у Києві готують ходу 16 серпня
Сьогодні, 15 серпня 2026 року, у Києві та інших містах України тривають акції протестів з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мітинги тривають уже 31-й день.
Учасники назвали головні вимоги
Протестувальники також виступають за посилення армії за допомогою дронів та інших інновацій.
Крім того, учасники акцій вимагають не допускати тиску на військових через їхню громадянську позицію. Ще однією вимогою є відкритий і постійний діалог влади із суспільством.
Акції проходять не лише у столиці. Мирні мітинги та заходи підтримують у Харкові, Одесі, Рівному, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах України.
У Києві традиційні збори проходять на площі Івана Франка біля театру.
У Києві анонсували нову ходу
Ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко оприлюднив у мережі фото та відео з протестів.
Також він анонсував нову акцію у столиці. За його словами, завтра, 16 серпня, у Києві запланована хода, яка має розпочатися о 19:00.
Активісти наголошують, що продовжуватимуть виходити на вулиці, щоб їхній голос щодо ефективності роботи влади та армії був почутий.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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