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Новини Масований комбінований удар
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ЄС працює, щоб підтримати протибалістичні спроможності України. Це пріоритет, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн зробила заяву після масованого удару РФ по Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності терміново зміцнити протибалістичні спроможності України.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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"Росія програє війну, яку сама розпочала. І у відповідь вона мститься, завдаючи ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі.

Ми працюємо з державами-членами та нашими партнерами, щоб підтримати протибалістичні спроможності України. Щоб Україна мала засоби для запобігання загибелі людей. Це найнагальніший пріоритет", - зазначила вона.

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Масований обстріл 20 серпня

  • У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
  • Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
  • У Києві російські обстріли забрали життя 15 людей. Понад 30 осіб постраждали.

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Єврокомісія (1473) обстріл (36233) фон дер Ляєн Урсула (953)
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Топ коментарі
+3
Навіть перестали вже після кожного обстрілу виступати з заявами про тиск на путіна, зате почали обіцяти обіцянки про "пріоритет протибалістичного захисту України", а віз і нині там.
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20.08.2026 13:04 Відповісти
+1
Можете не поспішати, балістика чудово перехоплюється складами, торговими центрами, та різними об'єктами промисловості. На пару місяців їх у Києві ще точно вистачить, а далі пїдуть в хід ТЕЦ та підстанції.
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20.08.2026 13:09 Відповісти
+1
Ідеальна схема - балістику, ракети і ударні бпла приймає на себе Україна, це дозволяє фондерляйн спокійно пиз..ти своїм патякалом... тварюки
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20.08.2026 13:16 Відповісти

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