ЄС працює, щоб підтримати протибалістичні спроможності України. Це пріоритет, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності терміново зміцнити протибалістичні спроможності України.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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"Росія програє війну, яку сама розпочала. І у відповідь вона мститься, завдаючи ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі.

Ми працюємо з державами-членами та нашими партнерами, щоб підтримати протибалістичні спроможності України. Щоб Україна мала засоби для запобігання загибелі людей. Це найнагальніший пріоритет", - зазначила вона.

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Масований обстріл 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.

У Києві російські обстріли забрали життя 15 людей. Понад 30 осіб постраждали.

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