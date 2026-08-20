ЄС працює, щоб підтримати протибалістичні спроможності України. Це пріоритет, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності терміново зміцнити протибалістичні спроможності України.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія програє війну, яку сама розпочала. І у відповідь вона мститься, завдаючи ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі.
Ми працюємо з державами-членами та нашими партнерами, щоб підтримати протибалістичні спроможності України. Щоб Україна мала засоби для запобігання загибелі людей. Це найнагальніший пріоритет", - зазначила вона.
Масований обстріл 20 серпня
- У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
- Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
- У Києві російські обстріли забрали життя 15 людей. Понад 30 осіб постраждали.
Топ коментарі
+3 Calvados
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+1 Viktor G
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+1 Olha Piliashenko
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