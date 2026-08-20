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Новости Массированный комбинированный удар
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ЕС работает над поддержкой противоракетных возможностей Украины. Это приоритет, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен сделала заявление после массированного удара РФ по Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость срочного укрепления противоракетного потенциала Украины.

Об этом она сообщила в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Россия проигрывает войну, которую сама начала. И в ответ она мстит, нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

Мы работаем с государствами-членами и нашими партнерами, чтобы поддержать противоракетный потенциал Украины. Чтобы у Украины были средства для предотвращения гибели людей. Это самый неотложный приоритет", - отметила она.

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Массированный обстрел 20 августа

  • В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
  • В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
  • В Киеве российские обстрелы унесли жизни 15 человек. Более 30 человек пострадали.

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Топ комментарии
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Навіть перестали вже після кожного обстрілу виступати з заявами про тиск на путіна, зате почали обіцяти обіцянки про "пріоритет протибалістичного захисту України", а віз і нині там.
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20.08.2026 13:04 Ответить

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