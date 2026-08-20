ЕС работает над поддержкой противоракетных возможностей Украины. Это приоритет, - фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость срочного укрепления противоракетного потенциала Украины.
Об этом она сообщила в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия проигрывает войну, которую сама начала. И в ответ она мстит, нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.
Мы работаем с государствами-членами и нашими партнерами, чтобы поддержать противоракетный потенциал Украины. Чтобы у Украины были средства для предотвращения гибели людей. Это самый неотложный приоритет", - отметила она.
Массированный обстрел 20 августа
- В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
- В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
- В Киеве российские обстрелы унесли жизни 15 человек. Более 30 человек пострадали.
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показать весь комментарий20.08.2026 13:04 Ответить Ссылка
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