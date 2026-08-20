ЕС работает над поддержкой противоракетных возможностей Украины. Это приоритет, - фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость срочного укрепления противоракетного потенциала Украины.

Об этом она сообщила в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Россия проигрывает войну, которую сама начала. И в ответ она мстит, нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

Мы работаем с государствами-членами и нашими партнерами, чтобы поддержать противоракетный потенциал Украины. Чтобы у Украины были средства для предотвращения гибели людей. Это самый неотложный приоритет", - отметила она.

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Массированный обстрел 20 августа

В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.

В Киеве российские обстрелы унесли жизни 15 человек. Более 30 человек пострадали.

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