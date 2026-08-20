У ПАРЄ після масованої атаки РФ закликали посилити підтримку України: Перетворимо наші слова на конкретні дії

Президентка ПАРЄ Петра Байр після чергової масованої атаки Росії закликала Європу активізувати зусилля з надання Україні необхідної підтримки.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Конкретні дії

"Ще одна жахлива ніч у Києві… Я закликаю європейські уряди активізувати зусилля з метою надання Україні всієї необхідної підтримки, якої вона потребує для захисту свого суверенітету. Перетворимо наші слова підтримки на конкретні дії", - наголосила Байр.

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Масований обстріл 20 серпня