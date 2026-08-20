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У ПАРЄ після масованої атаки РФ закликали посилити підтримку України: Перетворимо наші слова на конкретні дії

наслідки удару по києву

Президентка ПАРЄ Петра Байр після чергової масованої атаки Росії закликала Європу активізувати зусилля з надання Україні необхідної підтримки.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Конкретні дії

"Ще одна жахлива ніч у Києві… Я закликаю європейські уряди активізувати зусилля з метою надання Україні всієї необхідної підтримки, якої вона потребує для захисту свого суверенітету. Перетворимо наші слова підтримки на конкретні дії", - наголосила Байр.

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Президентка ПАРЄ про масовану атаку

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Масований обстріл 20 серпня

  • У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
  • Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб. 
  • У Києві російські обстріли забрали життя 13 людей. Понад 30 осіб постраждали. Станом на 13:20 відомо про загибель 15 людей. Постраждали 33 мешканці столиці.

Автор: 

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