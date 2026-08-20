В ПАСЕ после массированной атаки РФ призвали усилить поддержку Украины: "Превратим наши слова в конкретные действия"

Председатель ПАСЕ Петра Байр после очередной массированной атаки России призвала Европу активизировать усилия по оказанию Украине необходимой поддержки.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Конкретные действия

"Еще одна ужасная ночь в Киеве…Я призываю европейские правительства активизировать усилия с целью оказания Украине всей необходимой поддержки, в которой она нуждается для защиты своего суверенитета. Превратим наши слова поддержки в конкретные действия", - подчеркнула Байр.

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Массированный обстрел 20 августа