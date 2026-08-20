В ПАСЕ после массированной атаки РФ призвали усилить поддержку Украины: "Превратим наши слова в конкретные действия"
Председатель ПАСЕ Петра Байр после очередной массированной атаки России призвала Европу активизировать усилия по оказанию Украине необходимой поддержки.
Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Конкретные действия
"Еще одна ужасная ночь в Киеве…Я призываю европейские правительства активизировать усилия с целью оказания Украине всей необходимой поддержки, в которой она нуждается для защиты своего суверенитета. Превратим наши слова поддержки в конкретные действия", - подчеркнула Байр.
Массированный обстрел 20 августа
- В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
- В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
- В Киеве российские обстрелы унесли жизни 13 человек. Более 30 человек пострадали. По состоянию на 13:20 известно о гибели 15 человек. Пострадали 33 жителя столицы.
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