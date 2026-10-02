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Новини Виїзд Корявченкова за кордон
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"Слугу народу" Корявченкова знову помітили в Іспанії. ВIДЕО

Народного депутата "Слуги народу" Юрія Корявченкова знову помітили в Іспанії. 

Відео оприлюднив волонтер Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зазначив, що нардеп перебуває за кордоном в момент, коли Україні потрібне фінансування як активних так і пасивних засобів оборони.

"Із фінансуванням великі проблеми, бо Рада не приймає необхідні закони. А як вона може це зробити?
Юзік у Іспанію поїхав знову", - додав Стерненко.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що журналісти "УП" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.
  • За даними ЗМІ, у ВР засекретили інформацію про виїзд "слуги народу" Корявченкова за кордон.
  • Пізніше Корявченков вказав у своїй декларації квартиру в Іспанії, про яку раніше повідомляли ЗМІ.

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Автор: 

Іспанія (808) Корявченков Юрій (49) Слуга народу (2796)
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Топ коментарі
+21
Який цинізм цих виродків ,залишили країну без коштів самі гуляють ще місяць .
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02.10.2026 11:24 Відповісти
+18
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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02.10.2026 11:25 Відповісти
+14
Падаль огидна
Якого х..я депутати мають отримувати зарплатню, чому їх досі не скасували в нуль. Плати їм треба як будь кому в Україні, виключно за роботу на робочому місці і ніде інде!!!
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02.10.2026 11:26 Відповісти

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