"Слугу народу" Корявченкова знову помітили в Іспанії. ВIДЕО

Народного депутата "Слуги народу" Юрія Корявченкова знову помітили в Іспанії.

Відео оприлюднив волонтер Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зазначив, що нардеп перебуває за кордоном в момент, коли Україні потрібне фінансування як активних так і пасивних засобів оборони.

"Із фінансуванням великі проблеми, бо Рада не приймає необхідні закони. А як вона може це зробити?

Юзік у Іспанію поїхав знову", - додав Стерненко.

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Що передувало?

Нагадаємо, що журналісти "УП" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.

За даними ЗМІ, у ВР засекретили інформацію про виїзд "слуги народу" Корявченкова за кордон.

Пізніше Корявченков вказав у своїй декларації квартиру в Іспанії, про яку раніше повідомляли ЗМІ.

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