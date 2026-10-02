"Слугу народу" Корявченкова знову помітили в Іспанії. ВIДЕО
Народного депутата "Слуги народу" Юрія Корявченкова знову помітили в Іспанії.
Відео оприлюднив волонтер Стерненко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він зазначив, що нардеп перебуває за кордоном в момент, коли Україні потрібне фінансування як активних так і пасивних засобів оборони.
"Із фінансуванням великі проблеми, бо Рада не приймає необхідні закони. А як вона може це зробити?
Юзік у Іспанію поїхав знову", - додав Стерненко.
Що передувало?
- Нагадаємо, що журналісти "УП" з'ясували, що нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков протягом останніх місяців кілька разів їздив до Іспанії. Там його дружина має квартиру.
- За даними ЗМІ, у ВР засекретили інформацію про виїзд "слуги народу" Корявченкова за кордон.
- Пізніше Корявченков вказав у своїй декларації квартиру в Іспанії, про яку раніше повідомляли ЗМІ.
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Якого х..я депутати мають отримувати зарплатню, чому їх досі не скасували в нуль. Плати їм треба як будь кому в Україні, виключно за роботу на робочому місці і ніде інде!!!