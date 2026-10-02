"Слугу народа" Корявченкова снова заметили в Испании. ВИДЕО

Народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Корявченкова снова заметили в Испании.

Видео опубликовал волонтер Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что нардеп находится за границей в тот момент, когда Украине необходимо финансирование как активных, так и пассивных средств обороны.

"С финансированием большие проблемы, потому что Рада не принимает необходимые законы. А как она может это сделать?

Юзик снова уехал в Испанию", — добавил Стерненко.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.

По данным СМИ, в ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу.

Позже Корявченков указал в своей декларации квартиру в Испании, о которой ранее сообщали СМИ.

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