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Новости Выезд Корявченкова за границу
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"Слугу народа" Корявченкова снова заметили в Испании. ВИДЕО

Народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Корявченкова снова заметили в Испании. 

Видео опубликовал волонтер Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он отметил, что нардеп находится за границей в тот момент, когда Украине необходимо финансирование как активных, так и пассивных средств обороны.

"С финансированием большие проблемы, потому что Рада не принимает необходимые законы. А как она может это сделать?
Юзик снова уехал в Испанию", — добавил Стерненко.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.
  • По данным СМИ, в ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу.
  • Позже Корявченков указал в своей декларации квартиру в Испании, о которой ранее сообщали СМИ.

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Автор: 

Испания (967) Корявченков Юрий (49) Слуга народа (2780)
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Топ комментарии
+22
Який цинізм цих виродків ,залишили країну без коштів самі гуляють ще місяць .
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02.10.2026 11:24 Ответить
+18
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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02.10.2026 11:25 Ответить
+14
Падаль огидна
Якого х..я депутати мають отримувати зарплатню, чому їх досі не скасували в нуль. Плати їм треба як будь кому в Україні, виключно за роботу на робочому місці і ніде інде!!!
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02.10.2026 11:26 Ответить

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