"Слугу народа" Корявченкова снова заметили в Испании. ВИДЕО
Народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Корявченкова снова заметили в Испании.
Видео опубликовал волонтер Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
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Он отметил, что нардеп находится за границей в тот момент, когда Украине необходимо финансирование как активных, так и пассивных средств обороны.
"С финансированием большие проблемы, потому что Рада не принимает необходимые законы. А как она может это сделать?
Юзик снова уехал в Испанию", — добавил Стерненко.
Что этому предшествовало?
- Напомним, что журналисты "УП" выяснили, что нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Там у его жены есть квартира.
- По данным СМИ, в ВР засекретили информацию о выезде "слуги народа" Корявченкова за границу.
- Позже Корявченков указал в своей декларации квартиру в Испании, о которой ранее сообщали СМИ.
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Якого х..я депутати мають отримувати зарплатню, чому їх досі не скасували в нуль. Плати їм треба як будь кому в Україні, виключно за роботу на робочому місці і ніде інде!!!