Мерц у Києві звернувся до Путіна: Припиніть цю безглузду війну
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який перебуває з візитом у Києві, закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів.
Про це пише dpa, передає Цензор.НЕТ.
Заклик до Путіна
"Пане Путін, припиніть цю безглузду війну! Ми готові до переговорів, ми готові говорити одне з одним про завершення цієї війни. Але ці варварські напади на мирне населення України мають припинитися", – заявив Мерц.
Як повідомлялося, Мерц у супроводі українського президента Володимира Зеленського відвідав місце російського удару по Національній академії наук у Києві.
Під час його візиту через російські атаки кілька разів лунали сигнали повітряної тривоги, а вранці було завдано удару по Північному мосту.
Удар РФ по НАН
Біля пошкодженої будівлі НАН України Мерц зазначив, що такі атаки, як та, що сталася минулого понеділка, наочно демонструють безглуздість цієї війни.
"Атака на Академію наук у Києві, у самому центрі міста, лише за кілька сотень метрів від посольства Німеччини. А сьогодні вранці, у мирну неділю, - повітряна тривога у Києві. Тут щодня вчиняються воєнні злочини", - наголосив він.
За словами Мерца, атаки на інфраструктуру України відбувалися щодня, поки країна готувалася до зими.
"Я знову звертаюся до російського керівництва, до президента Росії: припиніть цю війну! Ми можемо вести переговори, але лише тоді, коли зброя замовкне – і зброя має замовкнути", – сказав він.
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