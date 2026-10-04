Мерц у Києві звернувся до Путіна: Припиніть цю безглузду війну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який перебуває з візитом у Києві, закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів.

Про це пише dpa, передає Цензор.НЕТ.

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Заклик до Путіна

"Пане Путін, припиніть цю безглузду війну! Ми готові до переговорів, ми готові говорити одне з одним про завершення цієї війни. Але ці варварські напади на мирне населення України мають припинитися", – заявив Мерц.

Як повідомлялося, Мерц у супроводі українського президента Володимира Зеленського відвідав місце російського удару по Національній академії наук у Києві.

Під час його візиту через російські атаки кілька разів лунали сигнали повітряної тривоги, а вранці було завдано удару по Північному мосту.

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Удар РФ по НАН

Біля пошкодженої будівлі НАН України Мерц зазначив, що такі атаки, як та, що сталася минулого понеділка, наочно демонструють безглуздість цієї війни.

"Атака на Академію наук у Києві, у самому центрі міста, лише за кілька сотень метрів від посольства Німеччини. А сьогодні вранці, у мирну неділю, - повітряна тривога у Києві. Тут щодня вчиняються воєнні злочини", - наголосив він.

За словами Мерца, атаки на інфраструктуру України відбувалися щодня, поки країна готувалася до зими.

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"Я знову звертаюся до російського керівництва, до президента Росії: припиніть цю війну! Ми можемо вести переговори, але лише тоді, коли зброя замовкне – і зброя має замовкнути", – сказав він.