Мерц в Киеве обратился к Путину: Прекратите эту бессмысленную войну

Канцлер Германии Фридрих Мерц, находящийся с визитом в Киеве, призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить нападения на Украину и продемонстрировать готовность к переговорам.

Об этом пишет dpa, передает Цензор.НЕТ.

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Призыв к Путину

"Господин Путин, прекратите эту бессмысленную войну! Мы готовы к переговорам, мы готовы говорить друг с другом о завершении этой войны. Но эти варварские нападения на мирное население Украины должны прекратиться", - заявил Мерц.

Как сообщалось, Мерц в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского посетил место российского удара по Национальной академии наук в Киеве.

Во время его визита из-за российских атак несколько раз раздавались сигналы воздушной тревоги, а утром был нанесен удар по Северному мосту.

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Удар РФ по НАН

У поврежденного здания НАН Украины Мерц отметил, что такие атаки, как та, что произошла в прошлый понедельник, наглядно демонстрируют бессмысленность этой войны.

"Атака на Академию наук в Киеве, в самом центре города, всего в нескольких сотнях метров от посольства Германии. А сегодня утром, в мирное воскресенье, - воздушная тревога в Киеве. Здесь ежедневно совершаются военные преступления", - подчеркнул он.

По словам Мерца, атаки на инфраструктуру Украины происходили ежедневно, пока страна готовилась к зиме.

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"Я вновь обращаюсь к российскому руководству, к президенту России: прекратите эту войну! Мы можем вести переговоры, но только тогда, когда оружие замолчит - и оружие должно замолчать", - сказал он.