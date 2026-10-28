Умєров попередив партнерів про фейкові повідомлення від його імені: Хочуть отримати інформацію про переговори

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров попередив про фейкові повідомлення від його імені, за допомогою яких намагаються отримати інформацію про переговори України з міжнародними партнерами.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах.

У таких повідомленнях намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори", - зазначив він.

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Голова СЗР закликав не відповідати на такі повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту.

"Номер телефону, акаунт або електронну адресу краще додатково перевірити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство вашої країни або українських дипломатів.

Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені – не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону. Будьте уважні", - додав він.

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Що передувало?

Раніше спікер Джонсон заявляв, що США вже на порозі тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні.

Зеленський раніше зазначав, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді стане кроком до переговорів на рівні лідерів. Серед можливих тем перемовин у листопаді - припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна й подальший обмін полоненими.

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