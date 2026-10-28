Умеров предупредил партнеров о фейковых сообщениях от его имени: Хотят получить информацию о переговорах

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров предупредил о фейковых сообщениях от его имени, с помощью которых пытаются получить информацию о переговорах Украины с международными партнерами.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На фоне активизации дипломатических усилий вновь фиксируем сообщения, которые рассылаются от моего имени представителям дипломатического корпуса и нашим партнерам в разных странах.

В таких сообщениях пытаются установить контакт и получить информацию о работе Украины с партнерами и международных переговорах", — отметил он.

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Глава СВР призвал не отвечать на такие сообщения и не передавать никакой информации, если есть хотя бы малейшее сомнение относительно контакта.

"Номер телефона, аккаунт или электронный адрес лучше дополнительно проверить через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство вашей страны или украинских дипломатов.

Если вы получили подозрительное сообщение от моего имени – не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне. Будьте внимательны", – добавил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее спикер Джонсон заявлял, что США уже на пороге трехсторонних переговоров о прекращении войны в Украине.

Зеленский ранее отмечал, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров. Среди возможных тем переговоров в ноябре — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

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