Командування ДШВ розкрило нестиковки в повідомленнях пропагандистів про бійця Добринського: кашкет замість панами, нереальні час затримання та імена командирів. СКРИНШОТИ
Поки ФСБ РФ повідомляє про нібито сп'яніння десантника Євгена Добринського, інтернет-ресурси ОРДЛО вкидають інформацію, що боєць - чудовий хлопець, який ніколи не вживав спиртного.
На це звернули увагу в пресслужбі Командування десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Інтернет-ресурси ОРДЛО вкидають інформацію про те, що сам Євген Добринський відмінний хлопець, ніколи не вживав спиртного, однак зазнавав насилля з боку своїх командирів", - наголошується в повідомленні.
Нібито саме тому боєць перейшов до противника.
"Звертаємо вашу увагу, що при постановці відео (опубліковане через кілька днів), режисерами ФСБ не враховані важливі деталі, які свідчать про його недостовірність. Головним убором форми одягу в цьому підрозділі визначена панама літня, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не враховані час доби та погодні умови, під час яких "зник" військовий, а це близько о пів на п’яту ранку.
У дописах пропагандистів фейкових республік інформація цілком не відповідає посилам ФСБівських "прикордонників" та дійсності. Участі в бойових діях Євген ще не брав. Вказані імена та прізвища його командирів зовсім не реальні. Справжнє прізвище його командира роти починається на "С", а командира взводу на "Т" та багато іншого.
На жаль, у цій ситуації старший солдат Євген Добринський став маріонеткою в інформаційні війні, яка ведеться російським агресором", - підсумували в пресслужбі.
Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.
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Молчит как рыба об лёд.
Вот жеш чмыря выбрали.
Ранен... Может - ФСБ ему что то еще и прострелило... !
Видео с украинских камер легко развенчало бы этот фейк, но их почему-то нет...
Опубликовать такое видео - и все, все раша-пропагандоны сели на дупу. Но его почему-то нет.
Было бы хорошо и видео с нашей стороны, но нет - так нет.
То, что раша, как всегда, сделала фейк - доказали, и этого достаточно.
Собственно, то, что раша = фейк и так в доказательствах не нуждается, но лищний уй им в опу не помеха.
Солдата же не по воздуху тащили? Должно быть видео как он пересекал мост - или сам, или его тащили русские. Пока видео нет, никакого "доказали что фейк" тоже нет.
1) Доказали же.
Головним убором форми одягу в цьому підрозділі визначена панама літня, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не враховані час доби та погодні умови
2) У всех раановостей для меня - презумпция фейковости. У Вас нет? Верите путину?
Если нет записи с нашей стороны - фейк от этого не перестает быть фейком. А учитывая презумпцию лжи РФ - тут вообще нет темы для разговора.
И все станет ясно
Если в самом деле он просто убежал от издевательств командиров - почему такой роскошный факт не обыгрывает Расия?
Фигня это!
А там спецура кацапська, а не лохи.
У вас солдат был не один, но похитили одного. Вооружен, но оружие на месте!!!!!
Я вижу только одну причину - вышел посрать! Тогда и один и без оружия!
Хотя на передовой во время войны даже посрать не одному ходить надо.
кто то хочет стекломоя вместо самогона ?
Мета - очорнення ВСУ.
Тут, серед коментуючих, є багато "любителів фактів", які
наполегливо хочуть бачити "опровержение со стороны Украины".
Це слуги РФ, які здійснюють інформаційну частину операції,
намагаються посіяти сумнів в очевидному.
Нагадують тих, хто у 2014 кричав "где ваши доказательства".
но похоже его по договору отправили в плен,
как может оружие и амуниция быть в наличии ?
Хочете ж ви насправді "руского мира".
Амінь.
Он носит, носит брюки галифе.
А фуражку он носит на панаму,
Ботиночки он носит «нариман».
Для меня оправдывать командование в данном случае не является патриотизмом, а явл. работа на врага. Т.к. это уже системность. И если закрывать глаза на такое и не наказывать, подобное будет продолжаться. В краткосрочной перспективе-да-"вывсёврёте", но в долгосрочной? Поддерживать брехню от командования, это не патриотизм, а полезный идиотизм.