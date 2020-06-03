Командування ДШВ розкрило нестиковки в повідомленнях пропагандистів про бійця Добринського: кашкет замість панами, нереальні час затримання та імена командирів. СКРИНШОТИ

Поки ФСБ РФ повідомляє про нібито сп'яніння десантника Євгена Добринського, інтернет-ресурси ОРДЛО вкидають інформацію, що боєць - чудовий хлопець, який ніколи не вживав спиртного.

На це звернули увагу в пресслужбі Командування десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтернет-ресурси ОРДЛО вкидають інформацію про те, що сам Євген Добринський відмінний хлопець, ніколи не вживав спиртного, однак зазнавав насилля з боку своїх командирів", - наголошується в повідомленні.

Нібито саме тому боєць перейшов до противника.

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"Звертаємо вашу увагу, що при постановці відео (опубліковане через кілька днів), режисерами ФСБ не враховані важливі деталі, які свідчать про його недостовірність. Головним убором форми одягу в цьому підрозділі визначена панама літня, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не враховані час доби та погодні умови, під час яких "зник" військовий, а це близько о пів на п’яту ранку.

У дописах пропагандистів фейкових республік інформація цілком не відповідає посилам ФСБівських "прикордонників" та дійсності. Участі в бойових діях Євген ще не брав. Вказані імена та прізвища його командирів зовсім не реальні. Справжнє прізвище його командира роти починається на "С", а командира взводу на "Т" та багато іншого.

На жаль, у цій ситуації старший солдат Євген Добринський став маріонеткою в інформаційні війні, яка ведеться російським агресором", - підсумували в пресслужбі.

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Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.