УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11487 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
37 875 152

Командування ДШВ розкрило нестиковки в повідомленнях пропагандистів про бійця Добринського: кашкет замість панами, нереальні час затримання та імена командирів. СКРИНШОТИ

Поки ФСБ РФ повідомляє про нібито сп'яніння десантника Євгена Добринського, інтернет-ресурси ОРДЛО вкидають інформацію, що боєць - чудовий хлопець, який ніколи не вживав спиртного.

На це звернули увагу в пресслужбі Командування десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтернет-ресурси ОРДЛО вкидають інформацію про те, що сам Євген Добринський відмінний хлопець, ніколи не вживав спиртного, однак зазнавав насилля з боку своїх командирів", - наголошується в повідомленні.

Нібито саме тому боєць перейшов до противника.

Також читайте: ФСБ три дні психологічно обробляла затриманого десантника Добринського, а тепер бреше про сп'яніння, - командування ДШВ

"Звертаємо вашу увагу, що при постановці відео (опубліковане через кілька днів), режисерами ФСБ не враховані важливі деталі, які свідчать про його недостовірність. Головним убором форми одягу в цьому підрозділі визначена панама літня, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не враховані час доби та погодні умови, під час яких "зник" військовий, а це близько о пів на п’яту ранку.

У дописах пропагандистів фейкових республік інформація цілком не відповідає посилам ФСБівських "прикордонників" та дійсності. Участі в бойових діях Євген ще не брав. Вказані імена та прізвища його командирів зовсім не реальні. Справжнє прізвище його командира роти починається на "С", а командира взводу на "Т" та багато іншого.

На жаль, у цій ситуації старший солдат Євген Добринський став маріонеткою в інформаційні війні, яка ведеться російським агресором", - підсумували в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв

Командування ДШВ розкрило нестиковки в повідомленнях пропагандистів про бійця Добринського: кашкет замість панами, нереальні час затримання та імена командирів 01
Командування ДШВ розкрило нестиковки в повідомленнях пропагандистів про бійця Добринського: кашкет замість панами, нереальні час затримання та імена командирів 02
Командування ДШВ розкрило нестиковки в повідомленнях пропагандистів про бійця Добринського: кашкет замість панами, нереальні час затримання та імена командирів 03
Командування ДШВ розкрило нестиковки в повідомленнях пропагандистів про бійця Добринського: кашкет замість панами, нереальні час затримання та імена командирів 04

Читайте: Інцидент із бійцем, тіло якого виявлено в Херсонській області, не пов'язаний зі зникненням Євгена Добринського, - Військова служба правопорядку

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.

Автор: 

дезінформація (342) інформаційна війна (360) ФСБ (1451) фейк (744) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Десантно-штурмові війська (220) Добринський Євген (13)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Тупая русня даже фейк состряпать не может, шоб из-под него рога и хвост не выглядывали.
показати весь коментар
03.06.2020 02:32
+42
У кацапни и лугандонцев насчёт "Слава Украине!Героям Слава!" огромнейшая попаболь. Их надо пытать этими речёвками.
показати весь коментар
03.06.2020 02:36
+31
Саме відео є постановкою. Якість зображення спеціально знижена, щоб не бачити деталі. Також є спеціальна зйомка і монтаж. Тобто ми маємо фсбешне низькоякісне фуфло.
показати весь коментар
03.06.2020 02:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А клоун что, воды в рот набрал?
Молчит как рыба об лёд.
Вот жеш чмыря выбрали.
показати весь коментар
03.06.2020 08:56 Відповісти
Як важко батькам ...
показати весь коментар
03.06.2020 08:57 Відповісти
Накуя зараз написали що хлопець сказав не вірні призвища командирів???!!! Довб@**** ви ж його підставили.... с-ка що за **@нати там седять!!!
показати весь коментар
03.06.2020 09:34 Відповісти
Да то разгоняют фейки те кто совсем не в теме, ольгинские))) Это просто работают разные конторы)))
показати весь коментар
03.06.2020 12:03 Відповісти
А що там роблять ДШВ? Хіба це їх призначення???
показати весь коментар
03.06.2020 09:35 Відповісти
Об "избиении взводным" упомянули, что скрыть побои на оккупированной территории ФСБшниками !
Ранен... Может - ФСБ ему что то еще и прострелило... !
показати весь коментар
03.06.2020 10:19 Відповісти
Там все утыкано камерами с обеих сторон.
Видео с украинских камер легко развенчало бы этот фейк, но их почему-то нет...
показати весь коментар
03.06.2020 10:20 Відповісти
Кац, ты чего здесь забыл?))) Почему нет видео с рашкинских камер?) Ну которых натыкано?
показати весь коментар
03.06.2020 12:05 Відповісти
С рашкинской видео как раз есть. Где опровергающее с украинской?
показати весь коментар
03.06.2020 12:11 Відповісти
Где? Я про КАМЕРЫ, а не про операторов))) Все снято прям на позициях рашиков...
показати весь коментар
03.06.2020 12:20 Відповісти
ну так опровергните. Выложите видео с украинских камер и раша обосрется.
показати весь коментар
03.06.2020 12:35 Відповісти
Так раша тоже видео с камер не вылаживала))) А с какого перепугу наши должны вылаживать? Не можете определить где они находятся и что они видят?))) Какой глупый кац)))
показати весь коментар
03.06.2020 12:44 Відповісти
Что опровергать?))) Там расстояние между берегами 1600 метров))) А вся сьемка на рашкинских позициях)
показати весь коментар
03.06.2020 12:46 Відповісти
слив засчитан. Опровергнуть нечем, но "вывсеврети".
показати весь коментар
03.06.2020 12:49 Відповісти
Вы до сих пор считаете информацию, приходящую с рашки и-или с дыры, заслуживающей доверия? Там априори, всегда, неправда.
показати весь коментар
03.06.2020 13:02 Відповісти
Раша-фейки можно опровергнуть только видео с камер - если солдата похитили, то украинские камеры должны запечатлеть как его тащат через мост. Не по воздуху он же телепортировался к кацапам.
Опубликовать такое видео - и все, все раша-пропагандоны сели на дупу. Но его почему-то нет.
показати весь коментар
03.06.2020 13:38 Відповісти
Могут быть разные причины, почему нет.

Было бы хорошо и видео с нашей стороны, но нет - так нет.
То, что раша, как всегда, сделала фейк - доказали, и этого достаточно.
Собственно, то, что раша = фейк и так в доказательствах не нуждается, но лищний уй им в опу не помеха.
показати весь коментар
03.06.2020 15:20 Відповісти
в данном случае "доказательства" что фейк больше похожи на самооправдания начальства.
Солдата же не по воздуху тащили? Должно быть видео как он пересекал мост - или сам, или его тащили русские. Пока видео нет, никакого "доказали что фейк" тоже нет.
показати весь коментар
03.06.2020 19:30 Відповісти
Возможно, и так - что шел сам. Что не отменяет фсбшного фейка, снятого позже, о котором мы и говорим.
показати весь коментар
04.06.2020 13:12 Відповісти
Пока видео нет, никакого "доказали что фейк" тоже нет.
1) Доказали же.

Головним убором форми одягу в цьому підрозділі визначена панама літня, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не враховані час доби та погодні умови
2) У всех раановостей для меня - презумпция фейковости. У Вас нет? Верите путину?
показати весь коментар
04.06.2020 13:15 Відповісти
я раша-видео не смотел и не собираюсь, как и читать жалкие оправдания что это "фейк". Все просто - если фейк - покажите записи с камер. Нет записей с камер - значит не фейк.
показати весь коментар
04.06.2020 13:58 Відповісти
Его действительно смотреть не надо, особенно после того,как специалисты посмотрели, и опровергли его достоверность.
Если нет записи с нашей стороны - фейк от этого не перестает быть фейком. А учитывая презумпцию лжи РФ - тут вообще нет темы для разговора.
показати весь коментар
04.06.2020 16:07 Відповісти
Вот ты дурак))) Я там живу))) И каждый кустик там знаю))) Что опровергать?))) Опровергают факты, а фактов НЕТ))) Все снято на рашкинских позициях...
показати весь коментар
03.06.2020 13:15 Відповісти
Если там живешь, неужели сложно найти тех, с кем он типа пил и курил ночью
И все станет ясно
показати весь коментар
03.06.2020 23:22 Відповісти
Сложно найти черную кошку в темной комнате, когда ее там нет)))
показати весь коментар
04.06.2020 01:20 Відповісти
Еще раз убеждаюсь, что никогда никому нельзя верить - никто никогда не признает собственных проколов, одна вшивая пропаганда.
показати весь коментар
03.06.2020 10:50 Відповісти
Что там произошло на самом деле, один Бог знает..хочется надеяться, что больше наше руководство не будет позволять себе халатного отношения, в результате которого рашистские ублюдки имели почву для создания таких унизительных ситуаций..крайний пост на админгранице с Крымом должен быть укомплектован хорошо вооруженными, проверенными людьми..стойкими физически, морально..и соответственно хорошо за это вознаграждены
показати весь коментар
03.06.2020 11:12 Відповісти
У матросов есть вопросы!
Если в самом деле он просто убежал от издевательств командиров - почему такой роскошный факт не обыгрывает Расия?
Фигня это!
показати весь коментар
03.06.2020 11:24 Відповісти
торгуются видимо с Зелей за что-то.
показати весь коментар
03.06.2020 12:12 Відповісти
Ну це звіздец, Гебельс би не додумався "плохо отвечал ГЕРОЯМ СЛАВА". А цього друга уіобка "что призивался с Ровенской области" і його друзей з 13 бата Баканов вирахував чи чекає команду від ЗЕбога і результатів журналістських розслідувань ?
показати весь коментар
03.06.2020 11:51 Відповісти
Вы как малый ребенок))) Этот друг,, тот же самый, что и меня сделал "свидетелем издевательств правосеков над мэром Геническа"))) От фонаря выдуманная история))) Не более)))
показати весь коментар
03.06.2020 12:08 Відповісти
Наши тоже клоуны))) У вас что некому фейки развенчивать?))) Правильно развенчивать?)))
показати весь коментар
03.06.2020 12:11 Відповісти
"Плохо овєчал героям Слава", погано вбивав снгірів, недостатьно сильно піну задував старушкам, і погано прибивав хлопчаків у трусиках до хрестів
показати весь коментар
03.06.2020 12:32 Відповісти
А наш вояк ще гарно тримався - кололи його три дні
А там спецура кацапська, а не лохи.
показати весь коментар
03.06.2020 12:33 Відповісти
Вы свои несостыковки отмазывайте......
У вас солдат был не один, но похитили одного. Вооружен, но оружие на месте!!!!!

Я вижу только одну причину - вышел посрать! Тогда и один и без оружия!
Хотя на передовой во время войны даже посрать не одному ходить надо.
показати весь коментар
03.06.2020 12:48 Відповісти
Боец собрался с духом, накатил для храбрости и пошел совершать диверсию - накласть патриотичную кучу перед раша-постом. Но был коварно схвачен кацапами.
показати весь коментар
03.06.2020 13:35 Відповісти
Это ситуация - чрезвычайное событие и в случае подтверждения факта похищения нашего солдата с боевого поста - является поводом разорвать все дипломатические отношения с кацапами, выслать посла и сделать целый ряд жестких заявлений со стороны Президента плоть до объявления войны.
показати весь коментар
03.06.2020 13:22 Відповісти
или слетать в оман за счёт султана, к Патрушеву на собеседование
показати весь коментар
03.06.2020 16:44 Відповісти
Не знаю добровольно он перешел или нет!Но достоверно одно-в армии бардак и пьянство!!
показати весь коментар
03.06.2020 14:08 Відповісти
какой идиот перейдёт к кацапам добровольно ?
кто то хочет стекломоя вместо самогона ?
показати весь коментар
03.06.2020 16:54 Відповісти
Викрадення нашого солдата це справа рук ФСБ.
Мета - очорнення ВСУ.
Тут, серед коментуючих, є багато "любителів фактів", які
наполегливо хочуть бачити "опровержение со стороны Украины".
Це слуги РФ, які здійснюють інформаційну частину операції,
намагаються посіяти сумнів в очевидному.
Нагадують тих, хто у 2014 кричав "где ваши доказательства".
показати весь коментар
03.06.2020 14:26 Відповісти
нет, я бы хотел увидеть доказательства, что десантник был с оружием ,
но похоже его по договору отправили в плен,
как может оружие и амуниция быть в наличии ?
показати весь коментар
03.06.2020 17:29 Відповісти
І багато ж вас таких, що "хотят", і правдоньку тільки одну вам подавай.
Хочете ж ви насправді "руского мира".
Амінь.
показати весь коментар
03.06.2020 18:53 Відповісти
Я милого узнаю по походке.
Он носит, носит брюки галифе.
А фуражку он носит на панаму,
Ботиночки он носит «нариман».
показати весь коментар
03.06.2020 14:35 Відповісти
Могу поспорить с любым, что видео от ВСУ на котором будет зафиксировано "похищение" и "следы борьбы" не опубликуется. А как бы щелкнули по носу,а?)) Нет, они будут такие тупые отмазки и "свидетельства". Вообщем, бла-бла-бла... Ну во-первых, про "фуражку вместо панамы" рассказывать, вы серьёзно??? Про- "Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых "исчез" военный, а это около половины пятого утра"- так он сначала бухать пошел в село, а только потом уже обдолбанным к ним поперся. В третьих, видео вкинули через три дня, чтобы дать всем время и возможность высказаться, дабы потом щёлкнуть поносу и уличить во лжи командование ВСУ. Что и удалось.Очевидно же!
Для меня оправдывать командование в данном случае не является патриотизмом, а явл. работа на врага. Т.к. это уже системность. И если закрывать глаза на такое и не наказывать, подобное будет продолжаться. В краткосрочной перспективе-да-"вывсёврёте", но в долгосрочной? Поддерживать брехню от командования, это не патриотизм, а полезный идиотизм.
показати весь коментар
03.06.2020 14:45 Відповісти
значит, уже не отрицают, что он сам ушел.
показати весь коментар
03.06.2020 15:04 Відповісти
Ребят, я не в теме. а когда это мы на панамки перешли? Вроде ж всегда кепки были сколько помню, разве нет?
показати весь коментар
03.06.2020 17:26 Відповісти
нет, ошибаешься жестоко
показати весь коментар
03.06.2020 21:31 Відповісти
Комвзвода Петров, комроты Боширов? Знаем, служили!
показати весь коментар
03.06.2020 19:04 Відповісти
Командування ДШВ розкрило нестиковки в повідомленнях пропагандистів про бійця Добринського: кашкет замість панами, нереальні час затримання та імена командирів - Цензор.НЕТ 5473
показати весь коментар
03.06.2020 22:53 Відповісти
Да це і так ясно, що гебня зробила фейк для бидла.. Тут питання - як вони взяли в полон нашого бійця?
показати весь коментар
03.06.2020 23:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 