Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська. ФОТО
Начальниця відділення Наталія Чучупак натиснула тривожну кнопку, вивела з приміщення клієнтів і співробітників і добровільно залишилася сам на сам із Карімовим, який захопив відділення.
Про це написала у фейсбуці глава правління банку Ірина Старомінська, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу розповісти про нашу директорку відділення Наталію.
Яка зреагувала блискавично. Поки терорист розмовляв зі співробітницею, вона запропонувала йому води, і в цей проміжок часу встигла довести до відома центральний офіс про подію, натиснула тривожну кнопку, швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю (блондинку на фото в інтернеті), а замість неї залишилася вона", - написала Старомінська.
За її словами, Наталія 3 години вела діалог "з неадекватною людиною".
"Зуміла взяти в нього паспорт, зробити копію і переслати колегам, паралельно закладаючи вікна папками на вимогу злочинця, щоб снайпер не влучив. Грошей він не просив, якщо кому цікаво", - зазначила глава правління банку.
Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.
Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.
Карімова судитимуть за теракт, йому загрожує до 10 років за ґратами.
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https://twitter.com/fucking_silence Гриша з Донбасу https://twitter.com/fucking_silence @fucking_silence
как хорошо, что у нас очень принципиальные СМИ, и они не хотят поинтересоваться, на основании какого документа в МВД создали антитеррористический департамент, и почему сопли жует СБУ
https://twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://twitter.com/GreyWraith @GreyWraith https://twitter.com/GreyWraith/status/1290236951832870913 6 ч
Здається, головний офіс СБУ розташований приблизно в 300 метрах від місця теракту.
https://twitter.com/snizhok_snizhok
https://twitter.com/snizhok_snizhok Сніжок https://twitter.com/snizhok_snizhok @snizhok_snizhok https://twitter.com/snizhok_snizhok/status/1290238578014879745 6 ч
Там 5 минут ходьбы
Запомни, эхсперт, самое главное, когда кого-то вербуют спецслужбы, это чтобы он был предсказуемым и управляемым, а этого неадекватного террориста с неадекватными требованиями могут вербовать только такие неадекватные диванные эхсперты, как ты.
Запомни ты, твои факты без доказательств будут посланы на юх, без аргументов, вместе с тобой.
В моих словах нет софизмов, там всё предельно просто.
Ладно, это всё - лирика. По теме есть что сказать?
PS Евлампий, васи тут не живут
Я не желаю славы, и
пока я в полном здравии -
Рассудок не померк еще, но это впереди, -
Вот главврачиха - женщина -
пусть тихо, но помешана, -
Я говорю: «Сойду с ума!» - она мне: «Подожди!»
Я жду, но чувствую - уже
хожу по лезвию ноже:
Забыл алфавит, падежей припомнил только два…
И я прошу моих друзья,
чтоб кто бы их бы ни был я,
Забрать его, ему, меня отсюдова!