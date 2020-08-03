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Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська. ФОТО

Начальниця відділення Наталія Чучупак натиснула тривожну кнопку, вивела з приміщення клієнтів і співробітників і добровільно залишилася сам на сам із Карімовим, який захопив відділення.

Про це написала у фейсбуці глава правління банку Ірина Старомінська, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу розповісти про нашу директорку відділення Наталію.

Яка зреагувала блискавично. Поки терорист розмовляв зі співробітницею, вона запропонувала йому води, і в цей проміжок часу встигла довести до відома центральний офіс про подію, натиснула тривожну кнопку, швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю (блондинку на фото в інтернеті), а замість неї залишилася вона", - написала Старомінська.

Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська 01

Також дивіться: Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано. ВІДЕО моменту затримання

За її словами, Наталія 3 години вела діалог "з неадекватною людиною".

"Зуміла взяти в нього паспорт, зробити копію і переслати колегам, паралельно закладаючи вікна папками на вимогу злочинця, щоб снайпер не влучив. Грошей він не просив, якщо кому цікаво", - зазначила глава правління банку.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Карімова судитимуть за теракт, йому загрожує до 10 років за ґратами.

Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська 02Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська 03

Автор: 

банки (7784) тероризм (2868) Сухроб Карімов (8)


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Топ коментарі
+16
Начальниця відділення захопленого терористом банку добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська - Цензор.НЕТ 8221
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03.08.2020 19:40 Відповісти
+13
А это тогда кто? Или накладочка вышла?
Начальниця відділення захопленого терористом банку добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська - Цензор.НЕТ 7121
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03.08.2020 19:40 Відповісти
+13
Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська - Цензор.НЕТ 6013
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03.08.2020 19:54 Відповісти
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Террористы олигофрены они такие.
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03.08.2020 21:49 Відповісти
https://twitter.com/fucking_silence

https://twitter.com/fucking_silence Гриша з Донбасу https://twitter.com/fucking_silence @fucking_silence
как хорошо, что у нас очень принципиальные СМИ, и они не хотят поинтересоваться, на основании какого документа в МВД создали антитеррористический департамент, и почему сопли жует СБУ

https://twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://twitter.com/GreyWraith @GreyWraith https://twitter.com/GreyWraith/status/1290236951832870913 6 ч

Здається, головний офіс СБУ розташований приблизно в 300 метрах від місця теракту.

https://twitter.com/snizhok_snizhok

https://twitter.com/snizhok_snizhok Сніжок https://twitter.com/snizhok_snizhok @snizhok_snizhok https://twitter.com/snizhok_snizhok/status/1290238578014879745 6 ч
Там 5 минут ходьбы
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03.08.2020 20:01 Відповісти
Якої дурні люди тільки не роблять заради кар'єрного зросту.
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03.08.2020 20:05 Відповісти
Это её звёздный час.
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03.08.2020 20:10 Відповісти
Женщина молодец. К счастью в Украине мало лошадей осталось, которых нужно на ходу останавливать после входа в горящую избу. И еще вспомним про рехформы Супрун, которая собиралась закрыть психушки.
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03.08.2020 20:29 Відповісти
це вам рабінович сказав?
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03.08.2020 21:28 Відповісти
Если нет чего умного сказать, зачем тратить буквы?
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04.08.2020 08:28 Відповісти
Ну что это за террорист, который пасспорт предъявляет!
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03.08.2020 20:37 Відповісти
Олигофрен.
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03.08.2020 20:52 Відповісти
Собаков выдаст героине своего очередного террористического водевиля наградной пистолетик без патронов. Девушка похоже не видела настоящих террористов, иначе бы не болтала радостно с тупым узбеком, как со своим коллегой.
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03.08.2020 20:37 Відповісти
А как надо было с ним говорить, как голивудская НикитА?
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03.08.2020 20:54 Відповісти
Надо было делать то что любой статистический человек. Убегать если есть возможность. Он что ее семью в заложники захватил что она решила возвратится после вывода сотрудников?
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03.08.2020 20:57 Відповісти
Так она же не средне-статистическая. Давайте дождёмся деталей, прежде всего от неё самой.
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03.08.2020 21:52 Відповісти
Делали несколько дублей с разными статистами.Целый день крутили один из вариантов, вечером решили огероить другую сосну.То есть бабу-да. И я не стебусь.Просто всякая хрень навевает на постановочные кадры. Одних журналистов отправляют с возможной зоны поражения и мешают им снимать. Что казалось бы естественным с учетом провозглашенного рюкзака со взрывчаткой. Другие, видимо бессмертные, с микрофоном наперевес практически у эпицентра .Одни сотрудники в спецброне для разминирования другие просто в пуленепробиваемых футболках. Заложница-героиня ходит туда сюда и мужественно не бросает свой сраный кабинет надолго без присмотра, хотя кто ей мешал выйти вместе с теми кого она выводила. Чувство сострадания к ненапоеному кофе главному персонажу спектакля?
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03.08.2020 20:49 Відповісти
А где страх? слезы? Обнимашки мам и пап? Че так сухо? Ни капли драматизма! Врут да, еще и так безыскусно.
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03.08.2020 21:12 Відповісти
Так может потому что не врут, потому и нет перечисленных вами театральных понтов?!
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03.08.2020 21:57 Відповісти
И откуда вы все наивные такие беретесь? Хотя стоп, тут только слепой баран не увидит постановку.
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03.08.2020 22:23 Відповісти
По мне так, только слепой баран видит в этом постанову. Как грится согласимся о разногласиях.
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03.08.2020 22:45 Відповісти
Мне твое мнение знаешь, как то до лампочки. Не собираюсь обсуждать то, в чем ты даже понятия не имеешь. А вот чей ты ботик хотелось бы узнать, раз отбеливаешь действия сбу, либо сам из этих степей либо с чьих то рук кормишься коли пишешь тут херню. А если пишешь от себя херню, то ты дурак вообще в квадрате.
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04.08.2020 12:08 Відповісти
Отбеливатель, где ты увидел, что я отбеливаю действия СБУ?! Я лишь говорю, что постановы не было.

Запомни, эхсперт, самое главное, когда кого-то вербуют спецслужбы, это чтобы он был предсказуемым и управляемым, а этого неадекватного террориста с неадекватными требованиями могут вербовать только такие неадекватные диванные эхсперты, как ты.
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05.08.2020 10:02 Відповісти
Ты лучше, эхсперт, займись изучением языка, на котором пишешь, потому что вот это ни в какие ворота не лезет: " в чем ты даже понятия не имеешь". Ну и второй момент: не надо пренебрегать знаками препинания, а то "казнить нельзя помиловать" может получиться.
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05.08.2020 10:08 Відповісти
Ой, знаток мля) ты давай веди себя прилично, без вы*бонов. Стоял бы рядом, разговаривал бы как нормальный человек и не лез ко мне в грамматику, диалог бы получился. Анонимные диваные рембо, то и умеют что через экран анонимно "ты-кать"
Запомни ты, твои факты без доказательств будут посланы на юх, без аргументов, вместе с тобой.
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05.08.2020 10:39 Відповісти
Во-первых, это не грамматика, а семантика. Во-вторых, хамить первый начал ты. Не заметил брёвнышка у себя в глазу? У таких, как ты, бывает и не редко. Поищи вот здесь: https://censor.net/comments/locate/3211687/019214ce-10ce-7306-b9ab-97c0750c0471
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05.08.2020 12:23 Відповісти
Это мне по твоему мой пост нервы чешет да? Да шел бы мимо и не комментировал бы ( текст написанный автором, которого ты считаешь неграмотным. Где логика? Ты сам то свое время зачем тратишь на таких как я? Ты давай не юли, это не комильфо.
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05.08.2020 14:27 Відповісти
Меньше всего меня интересует где и что у тебя чешется. Ты считаешь, что нет логики в обучении? ведь в обучении один лучше владеет темой обучения, чем другой. Я не трачу время с тобой, а использую его для вышесказанного.
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05.08.2020 23:47 Відповісти
Тебе чсв дышать мешает? Странный ты какой то вася. Иди софистикой с бабами занимайся.
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06.08.2020 00:31 Відповісти
Мне ничего не мешает - я неплохой танцор (в ш.с.)

В моих словах нет софизмов, там всё предельно просто.

Ладно, это всё - лирика. По теме есть что сказать?

PS Евлампий, васи тут не живут
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06.08.2020 02:41 Відповісти
Ты еще тут? Я уже про тебя забыть успел, настолько ты важный.
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06.08.2020 23:13 Відповісти
Понял, по теме тебе сказать нечего. Слив засчитан! Удачи!
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07.08.2020 08:50 Відповісти
Че так сухо? Ни капли драматизма! Согласен! Где лужа и мокрые штаны как у Сивухи.
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04.08.2020 19:15 Відповісти
... ... ...
Я не желаю славы, и
пока я в полном здравии -
Рассудок не померк еще, но это впереди, -
Вот главврачиха - женщина -
пусть тихо, но помешана, -
Я говорю: «Сойду с ума!» - она мне: «Подожди!»
Я жду, но чувствую - уже
хожу по лезвию ноже:
Забыл алфавит, падежей припомнил только два…
И я прошу моих друзья,
чтоб кто бы их бы ни был я,
Забрать его, ему, меня отсюдова!
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03.08.2020 21:26 Відповісти
Интересуюсь, как скоро будут выставлены в ее Инстаграмме селфи с террористом и разными цемками на фоне хорора.
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03.08.2020 22:11 Відповісти
Спешу огорчить - никак!
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03.08.2020 22:50 Відповісти
Наталя (террористу): паспорт предъявите, пожалуйста, у нас банк всё-таки. Террорист (Натале): вам какой, украинский или узбекский? сделайте две копии, плиз
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03.08.2020 22:12 Відповісти
сюр якийсь!
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03.08.2020 22:30 Відповісти
Добро пожаловать в реальный Мир, в котором нередко случаются маловероятные события, правда каждый раз разные и каждый раз с другими людьми.
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03.08.2020 22:53 Відповісти
А девка агонь ! Взяла у чувака паспорт , сделала копию , взяла на его имя кредит , будет лет 10 сидеть и ей ипотеку выплачивать .))
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03.08.2020 22:38 Відповісти
Он объявит банкротство - ему терять нечего.
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03.08.2020 22:48 Відповісти
Чучупаки - славний рід українських воїнів, холодноярців.
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03.08.2020 22:47 Відповісти
Баба-да! Баба-да! Корабельная сосна!!!
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03.08.2020 22:48 Відповісти
Молодец, смелая.
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04.08.2020 01:58 Відповісти
Ну дебил и есть дебил. И по ходу девушка поняла, что ласковыми словами можно тупого успокоить. Она (и слава Богу) террористов в живую не видела.
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04.08.2020 02:17 Відповісти
Смелая женщина, красавица и комсомолка.
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04.08.2020 05:57 Відповісти
Виходить, двоє співробітниць залишилось у банку ...
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04.08.2020 10:02 Відповісти
Мда, не складається в Україні з терактами. Чи то терористи не знають, що робити, чи то їм просто Аваков з помічниками погано пояснюють? Нє, такі ФСБшні "розваги" у нас, схоже, не приживуться, пародія на силові органи просто не здатна їх правильно згенерувати...
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04.08.2020 10:46 Відповісти
хотела, по быстрому, напарить терористу валютный кредит, даже видео есть https://youtu.be/ioeauQ4HPV8
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04.08.2020 13:54 Відповісти
А Аваков вже нагородив цю дуже сміливу та красиву жінку?
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04.08.2020 14:33 Відповісти
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