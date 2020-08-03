Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська. ФОТО

Начальниця відділення Наталія Чучупак натиснула тривожну кнопку, вивела з приміщення клієнтів і співробітників і добровільно залишилася сам на сам із Карімовим, який захопив відділення.

Про це написала у фейсбуці глава правління банку Ірина Старомінська, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу розповісти про нашу директорку відділення Наталію.

Яка зреагувала блискавично. Поки терорист розмовляв зі співробітницею, вона запропонувала йому води, і в цей проміжок часу встигла довести до відома центральний офіс про подію, натиснула тривожну кнопку, швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю (блондинку на фото в інтернеті), а замість неї залишилася вона", - написала Старомінська.

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За її словами, Наталія 3 години вела діалог "з неадекватною людиною".

"Зуміла взяти в нього паспорт, зробити копію і переслати колегам, паралельно закладаючи вікна папками на вимогу злочинця, щоб снайпер не влучив. Грошей він не просив, якщо кому цікаво", - зазначила глава правління банку.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Карімова судитимуть за теракт, йому загрожує до 10 років за ґратами.