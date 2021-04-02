Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Важливий дзвінок

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову

Основні тези

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про розмову з Байденом: "Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру"

Зі святом!

Совпадение?

Украв, випив, звалив...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Саме так

Репетиція пройшла успішно

План "Б"?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили (оновлено)

Новий формат

...точніше - майже закінчили

Проста арифметика

Винця хотів попити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями. ВІДЕО+ФОТО

Більше фотошопів дивіться тут