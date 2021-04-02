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Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Важливий дзвінок

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Основні тези

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про розмову з Байденом: "Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру"

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зі святом!

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Совпадение?

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Украв, випив, звалив...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Саме так

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Репетиція пройшла успішно

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

План "Б"?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили (оновлено)

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Новий формат

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...точніше - майже закінчили

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Проста арифметика

Дзвінок Байдена, план Б, темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Винця хотів попити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями. ВІДЕО+ФОТО

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23978) Меркель Ангела (1139) Познер (8) політика (4442) путін володимир (23881) фотожаба (13901) Степанов Максим (2196) Слуга народу (2814) Єрмак Андрій (1377) Колесник Анна (7)


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Топ коментарі
+82
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 361
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03.04.2021 00:07
+57
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9901
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03.04.2021 00:26
+50
а на Банковой сейчас хорошее настроение..
Звонок Байдена, план "Б", темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4137
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02.04.2021 23:49
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а на Банковой сейчас хорошее настроение..
Звонок Байдена, план "Б", темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4137
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02.04.2021 23:49 Відповісти
Усє валім із етой страни!
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02.04.2021 23:53 Відповісти
я думал, валим из этой страны и есть план бэ.
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03.04.2021 12:05 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9428
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02.04.2021 23:57 Відповісти
Хотя бы не залетел... А то бывает и от одного раза...
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03.04.2021 00:22 Відповісти
вы думаете улетит ?
т.е свалит ?
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03.04.2021 00:31 Відповісти
Стартової швидкості немає, потрібна катапульта.
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03.04.2021 09:31 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3898
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03.04.2021 06:34 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4877
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02.04.2021 23:56 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2992
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03.04.2021 07:31 Відповісти
Два текста об одном событии но из разных источников
1.
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6529
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02.04.2021 23:57 Відповісти
...походу, пишет вот это:
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4099
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03.04.2021 00:02 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4177
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03.04.2021 00:04 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 361
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03.04.2021 00:07 Відповісти
А ця фраза прозвучала вже після того, як Байден поклав слухавку...
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3340
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03.04.2021 00:04 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7056
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03.04.2021 00:11 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3106
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03.04.2021 00:11 Відповісти
Мабуть страшно, аж жуть.
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03.04.2021 09:33 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.04.2021 12:54 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7250
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03.04.2021 00:12 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6486
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03.04.2021 07:31 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6048
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03.04.2021 00:13 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1781
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03.04.2021 07:32 Відповісти
Готова вітальна листівка з Днем сміху дурня. Сподіваюсь наступного року побачити такі листівки у продажі напередодні 1 квітня.

Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4973
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03.04.2021 00:18 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9901
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03.04.2021 00:26 Відповісти
найсмішніше, що ти старався, щось там нашкрябував, а тебе нічитаючи відправили в спам
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03.04.2021 06:37 Відповісти
...ти то встиг прочитати, раз знизу відпісявся. Що там було нашкрябано?
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03.04.2021 10:27 Відповісти
Найсмішніше, что ты сам в спаме.
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03.04.2021 11:42 Відповісти
відкрий сторінку неавторизованним і прозрій
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03.04.2021 14:13 Відповісти
👍👏
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03.04.2021 12:56 Відповісти
Как ни странно, но мы ничего не можем сообщить о разговоре Байдена и Зеленского. Наши источники категорически отказываются говорить об этом вопросе. Официальная информация из США - это собранные по кусочкам различные фразы из разных ранних заявлений. (с)
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03.04.2021 00:47 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3785
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03.04.2021 01:41 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6685
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03.04.2021 01:41 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 307
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03.04.2021 01:42 Відповісти
І ще трохи на тему світових подій. Вчора у гумористичний канал корпоративного воркспейса Slack колега виклав отаке. Мікромасштабуванням задоволені 🤏🤏🤏

Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1145
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03.04.2021 03:36 Відповісти
😆
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03.04.2021 13:00 Відповісти
https://radikal.ru Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9516
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03.04.2021 01:56 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9755
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03.04.2021 02:27 Відповісти
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03.04.2021 10:41 Відповісти
вскрилася тайна подовженя ланцюга у віслюка!
Бравіссімо!
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06.04.2021 22:04 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/9/5/e/9/95e966fc0c650f0fb51256be17869141/original.jpgКооператив "Озеро" приглашает в члены
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03.04.2021 06:03 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7130
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03.04.2021 06:49 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4894
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03.04.2021 08:15 Відповісти
Байден: да, останній дайкірі був явно лишнім вчора...

До секретаря: кому я вчора дзвонив?

Секретар: всім...
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03.04.2021 08:40 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3277
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03.04.2021 09:01 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6818
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03.04.2021 09:04 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7034
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03.04.2021 09:07 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8248
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03.04.2021 09:42 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9867
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03.04.2021 09:46 Відповісти
Сьогодні субота, шабат. Що вони ще не "звалили"? Невже утримуються від роботи
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03.04.2021 09:49 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5826
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03.04.2021 10:36 Відповісти
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6935
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03.04.2021 12:28 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-opu-zaiavyly-shcho-baiden-zakhopliuietsia-liderstvom-zelenskoho-na-saiti-biloho-domu-pro-tse-zhodnoho-slova/ Телефонний скандал: В Офісі президентаЗе, коментуючи розмову Володимира Зеленського й глави США Джо Байдена, приписали Байдену заяву, ніби він "захоплюється лідерськими якостями Зеленського"; хоча на сайті Білого дому про це ні слова . Про це повідомляють https://bykvu.com/ #Букви.
Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону. При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом. Однак найбільше здивувало https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 повідомлення , опубліковане пресслужбою Зеленського.
"Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями", - йдеться у заяві ОП.
Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/02/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/ повідомленні американської сторони немає жодного слова про "похвалу" Зеленського з боку Байдена.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі", - йдеться у заяві Білого дому.
Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден "захоплюється" Зеленським.
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03.04.2021 15:44 Відповісти
Якийсь кретиничний гуморець...
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06.04.2021 17:39 Відповісти
Байден щиро захоплюється популярністю Зеленського серед читачів Цензора і патріотичних кіл країни
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06.04.2021 22:10 Відповісти
 
 