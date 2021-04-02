Звонок Байдена, план "Б", темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Важный звонок

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор

Основные тезисы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о разговоре с Байденом: "Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира"

С праздником!

Совпадение?

Украл, выпил, свалил...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Именно так

Репетиция прошла успешно

План "Б"?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили (обновлено)

Новый формат

...точнее - почти закончили

Простая арифметика

Винца хотел попить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами. ВИДЕО+ФОТО

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