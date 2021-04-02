Звонок Байдена, план "Б", темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Важный звонок
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Основные тезисы
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С праздником!
Совпадение?
Украл, выпил, свалил...
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Именно так
Репетиция прошла успешно
План "Б"?
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Новый формат
...точнее - почти закончили
Простая арифметика
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т.е свалит ?
1.
сміхудурня. Сподіваюсь наступного року побачити такі листівки у продажі напередодні 1 квітня.
Бравіссімо!
До секретаря: кому я вчора дзвонив?
Секретар: всім...
Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону. При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом. Однак найбільше здивувало https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 повідомлення , опубліковане пресслужбою Зеленського.
"Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями", - йдеться у заяві ОП.
Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/02/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/ повідомленні американської сторони немає жодного слова про "похвалу" Зеленського з боку Байдена.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі", - йдеться у заяві Білого дому.
Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден "захоплюється" Зеленським.