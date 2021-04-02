РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10951 посетитель онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
26 464 76

Звонок Байдена, план "Б", темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Важный звонок

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Основные тезисы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о разговоре с Байденом: "Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира"

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

С праздником!

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Совпадение?

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Украл, выпил, свалил...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Именно так

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Репетиция прошла успешно

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

План "Б"?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили (обновлено)

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Новый формат

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

...точнее - почти закончили

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Простая арифметика

Звонок Байдена, план Б, темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Винца хотел попить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами. ВИДЕО+ФОТО

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Меркель Ангела (2125) Познер Владимир (25) политика (7007) путин владимир (31328) фотожаба (14427) Степанов Максим (2062) Слуга народа (2632) Ермак Андрей (1265) Колесник Анна (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+82
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 361
показать весь комментарий
03.04.2021 00:07
+57
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9901
показать весь комментарий
03.04.2021 00:26
+50
а на Банковой сейчас хорошее настроение..
Звонок Байдена, план "Б", темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4137
показать весь комментарий
02.04.2021 23:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а на Банковой сейчас хорошее настроение..
Звонок Байдена, план "Б", темпы вакцинации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4137
показать весь комментарий
02.04.2021 23:49 Ответить
Усє валім із етой страни!
показать весь комментарий
02.04.2021 23:53 Ответить
я думал, валим из этой страны и есть план бэ.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:05 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9428
показать весь комментарий
02.04.2021 23:57 Ответить
Хотя бы не залетел... А то бывает и от одного раза...
показать весь комментарий
03.04.2021 00:22 Ответить
вы думаете улетит ?
т.е свалит ?
показать весь комментарий
03.04.2021 00:31 Ответить
Стартової швидкості немає, потрібна катапульта.
показать весь комментарий
03.04.2021 09:31 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3898
показать весь комментарий
03.04.2021 06:34 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4877
показать весь комментарий
02.04.2021 23:56 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2992
показать весь комментарий
03.04.2021 07:31 Ответить
Два текста об одном событии но из разных источников
1.
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6529
показать весь комментарий
02.04.2021 23:57 Ответить
...походу, пишет вот это:
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4099
показать весь комментарий
03.04.2021 00:02 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4177
показать весь комментарий
03.04.2021 00:04 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 361
показать весь комментарий
03.04.2021 00:07 Ответить
А ця фраза прозвучала вже після того, як Байден поклав слухавку...
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3340
показать весь комментарий
03.04.2021 00:04 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7056
показать весь комментарий
03.04.2021 00:11 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3106
показать весь комментарий
03.04.2021 00:11 Ответить
Мабуть страшно, аж жуть.
показать весь комментарий
03.04.2021 09:33 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.04.2021 12:54 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7250
показать весь комментарий
03.04.2021 00:12 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6486
показать весь комментарий
03.04.2021 07:31 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6048
показать весь комментарий
03.04.2021 00:13 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1781
показать весь комментарий
03.04.2021 07:32 Ответить
Готова вітальна листівка з Днем сміху дурня. Сподіваюсь наступного року побачити такі листівки у продажі напередодні 1 квітня.

Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4973
показать весь комментарий
03.04.2021 00:18 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9901
показать весь комментарий
03.04.2021 00:26 Ответить
найсмішніше, що ти старався, щось там нашкрябував, а тебе нічитаючи відправили в спам
показать весь комментарий
03.04.2021 06:37 Ответить
...ти то встиг прочитати, раз знизу відпісявся. Що там було нашкрябано?
показать весь комментарий
03.04.2021 10:27 Ответить
Найсмішніше, что ты сам в спаме.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:42 Ответить
відкрий сторінку неавторизованним і прозрій
показать весь комментарий
03.04.2021 14:13 Ответить
👍👏
показать весь комментарий
03.04.2021 12:56 Ответить
Как ни странно, но мы ничего не можем сообщить о разговоре Байдена и Зеленского. Наши источники категорически отказываются говорить об этом вопросе. Официальная информация из США - это собранные по кусочкам различные фразы из разных ранних заявлений. (с)
показать весь комментарий
03.04.2021 00:47 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3785
показать весь комментарий
03.04.2021 01:41 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6685
показать весь комментарий
03.04.2021 01:41 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 307
показать весь комментарий
03.04.2021 01:42 Ответить
І ще трохи на тему світових подій. Вчора у гумористичний канал корпоративного воркспейса Slack колега виклав отаке. Мікромасштабуванням задоволені 🤏🤏🤏

Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1145
показать весь комментарий
03.04.2021 03:36 Ответить
😆
показать весь комментарий
03.04.2021 13:00 Ответить
https://radikal.ru Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9516
показать весь комментарий
03.04.2021 01:56 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9755
показать весь комментарий
03.04.2021 02:27 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2021 10:41 Ответить
вскрилася тайна подовженя ланцюга у віслюка!
Бравіссімо!
показать весь комментарий
06.04.2021 22:04 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/9/5/e/9/95e966fc0c650f0fb51256be17869141/original.jpgКооператив "Озеро" приглашает в члены
показать весь комментарий
03.04.2021 06:03 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7130
показать весь комментарий
03.04.2021 06:49 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4894
показать весь комментарий
03.04.2021 08:15 Ответить
Байден: да, останній дайкірі був явно лишнім вчора...

До секретаря: кому я вчора дзвонив?

Секретар: всім...
показать весь комментарий
03.04.2021 08:40 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3277
показать весь комментарий
03.04.2021 09:01 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6818
показать весь комментарий
03.04.2021 09:04 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7034
показать весь комментарий
03.04.2021 09:07 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8248
показать весь комментарий
03.04.2021 09:42 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9867
показать весь комментарий
03.04.2021 09:46 Ответить
Сьогодні субота, шабат. Що вони ще не "звалили"? Невже утримуються від роботи
показать весь комментарий
03.04.2021 09:49 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5826
показать весь комментарий
03.04.2021 10:36 Ответить
Дзвінок Байдена, план "Б", темпи вакцинації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6935
показать весь комментарий
03.04.2021 12:28 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-opu-zaiavyly-shcho-baiden-zakhopliuietsia-liderstvom-zelenskoho-na-saiti-biloho-domu-pro-tse-zhodnoho-slova/ Телефонний скандал: В Офісі президентаЗе, коментуючи розмову Володимира Зеленського й глави США Джо Байдена, приписали Байдену заяву, ніби він "захоплюється лідерськими якостями Зеленського"; хоча на сайті Білого дому про це ні слова . Про це повідомляють https://bykvu.com/ #Букви.
Перша телефонна розмова Байдена та Зеленського викликала резонанс не тільки в Україні та США, а й у цілому світі, адже лідери поговорили на фоні загострення на Донбасі та стягнення російських військ до українського кордону. При цьому Білий дім підсумував телефонну розмову коротким повідомленням на один абзац, а Офіс президента опублікував розлоге повідомлення, Зеленський поділився твітом, та й ще й відео записав про підсумки розмови з Байденом. Однак найбільше здивувало https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 повідомлення , опубліковане пресслужбою Зеленського.
"Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу з міцними демократичними інституціями", - йдеться у заяві ОП.
Очевидно, що така доволі самовпевнена заява повинна бути чимось підкріплена, наприклад підтвердженням Білого дому. Однак у https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/02/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/ повідомленні американської сторони немає жодного слова про "похвалу" Зеленського з боку Байдена.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в державі", - йдеться у заяві Білого дому.
Залишається лише здогадуватися, чи й справді Байден "захоплюється" Зеленським.
показать весь комментарий
03.04.2021 15:44 Ответить
Якийсь кретиничний гуморець...
показать весь комментарий
06.04.2021 17:39 Ответить
Байден щиро захоплюється популярністю Зеленського серед читачів Цензора і патріотичних кіл країни
показать весь комментарий
06.04.2021 22:10 Ответить
 
 