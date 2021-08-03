СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну. ДОКУМЕНТ
Служба безпеки України заборонила на три роки в'їзд в Україну Філіпу Кіркорову.
Про це в Facebook повідомив блогер Олег Стефаник, передає Цензор.НЕТ.
"29 червня 2021 року я написав: на електронну пошту СБУ, щоб негайно додали Філіпа Кіркорова у чорний список. Через концерти Філіпа Кіркорова у вкраденому Росією Криму та оскільки Філіп Кіркоров сказав, що Крим - російський у 2017 році", - написав він.
Пізніше Сергій Стерненко продемонстрував у відеоролику відповідь СБУ Стефанику.
Інформоване джерело в правоохоронних органах підтвердило інформацію Радіо Свобода. Згідно з повідомленням, рішення ухвалили в червні.
Нагадаємо, російському співакові Філіпу Кіркорову 23 червня заборонили в'їзд на територію України. В СБУ пояснили, що він потрапив у "чорний список" за те, що виправдовував агресію РФ та окупацію Криму.
Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.
Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.
Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"
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Херкорову у дупу засунули
...А от цікаво, на Занзібар Пилипчика ще пускають?..
его слушают только зайчики-зебилы
а деньги за это отдают - совковые дятлы и древние олени
Можно оштрафовать этих нарушителей и пополнить бюджет Украины 😀
Правда это уже похоже на какой-то ежеквартальный квест, ну то ладно.
ответ был хороший.
...ну.........трансвистит какой-то.......
было весело.
ндаа.....
То можна їхати на зелін концерт, то не можна..
Ну це ж не новина викладена Бубочкой чи СБУчи ще кимось з них Цензор подає новини на свій розсуд . І що виходжить Цензор викладає і на насайті починають цю новину обсасувать і підводит до одного і тогож результату на всіх новинах.. Хтось дуже забаблив очевидний результат цього *******... Хоча хулить треба по конкретним питанням та де дійсно поганий результат.. Очевидно не бути Україні в ЕС і НАТО і взагалі серед нормальних країн.. Бо не доріс народ до хорошого життя багато у нас ПРОДАЖНИХ і НЕЧЕСНИХ ЛЮДЕЙ.