УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11362 відвідувача онлайн
Новини Фото
10 629 69

СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України заборонила на три роки в'їзд в Україну Філіпу Кіркорову.

Про це в Facebook повідомив блогер Олег Стефаник, передає Цензор.НЕТ.

"29 червня 2021 року я написав: на електронну пошту СБУ, щоб негайно додали Філіпа Кіркорова у чорний список. Через концерти Філіпа Кіркорова у вкраденому Росією Криму та оскільки Філіп Кіркоров сказав, що Крим - російський у 2017 році", - написав він.

СБУ знову заборонила Кіркорову вїзд в Україну 01

Читайте також: Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби"

Пізніше Сергій Стерненко продемонстрував у відеоролику відповідь СБУ Стефанику.

СБУ знову заборонила Кіркорову вїзд в Україну 02
СБУ знову заборонила Кіркорову вїзд в Україну 03

Інформоване джерело в правоохоронних органах підтвердило інформацію Радіо Свобода. Згідно з повідомленням, рішення ухвалили в червні.

Нагадаємо, російському співакові Філіпу Кіркорову 23 червня заборонили в'їзд на територію України. В СБУ пояснили, що він потрапив у "чорний список" за те, що виправдовував агресію РФ та окупацію Криму.

Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.

Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"

Автор: 

Кіркоров Філіп (34) СБУ (12812)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Нехай щастить!!! Кому цікава ця мавпа ??))))
показати весь коментар
03.08.2021 23:32
+24
малоросам з сєкти сцикуна криворожського.
показати весь коментар
03.08.2021 23:35
+22
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 9222
показати весь коментар
03.08.2021 23:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да шо ж это такое? Соломинка дружбы сломалась?
показати весь коментар
03.08.2021 23:29 Відповісти
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 6809
показати весь коментар
03.08.2021 23:45 Відповісти
сломалась коли ту соломину
Херкорову у дупу засунули
показати весь коментар
04.08.2021 07:34 Відповісти
У цьому листі від СБУ лейтенанта баканова дата 07.06.21. Наприкінці червня СБУ скасовує заборону. Де правда?
показати весь коментар
04.08.2021 09:53 Відповісти
Знов взад?
показати весь коментар
03.08.2021 23:32 Відповісти
Пилипу то - за щастя! 😁 Навіть не знаю, чим у нього краще виходить - ротом, чи анусом! 😁
показати весь коментар
03.08.2021 23:37 Відповісти
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 9222
показати весь коментар
03.08.2021 23:55 Відповісти
Одна біда: Бубочка дуже засмутиться, що знову не приїде... друг.


...А от цікаво, на Занзібар Пилипчика ще пускають?..
показати весь коментар
04.08.2021 00:35 Відповісти
Хтось просто дови...ся
показати весь коментар
03.08.2021 23:32 Відповісти
Нехай щастить!!! Кому цікава ця мавпа ??))))
показати весь коментар
03.08.2021 23:32 Відповісти
малоросам з сєкти сцикуна криворожського.
показати весь коментар
03.08.2021 23:35 Відповісти
та ну ! ще скажіть ,що позбавили звання народного артиста України !
показати весь коментар
03.08.2021 23:34 Відповісти
Любую мелкую административную процедуру превратим в цирк. Посетил Крым - доЗвидания, подписал письмо 500-т или сколько их там было, туда же на помойку. Постреля в наших в ДАПе - будь любезен в список Интерпола и не выездной на всю жизнь. Тихо и спокойно, в рабочем порядке. Нет же, надо устроить сериал с персональным разбором каждой гавно-кандидатуры
показати весь коментар
03.08.2021 23:35 Відповісти
Все до чого доторкається оманський брехун перетворюється в шоу.
показати весь коментар
03.08.2021 23:43 Відповісти
Але, нажаль, дуже паганенької якості.
показати весь коментар
04.08.2021 06:34 Відповісти
Ну... як уміють.
показати весь коментар
04.08.2021 12:32 Відповісти
Те есть если сейчас какое-то зерыговское дерьмо попросит СБУ кирю пустить,то они сразу отменят запрет в десятый раз?грёбаный цирк...
показати весь коментар
03.08.2021 23:35 Відповісти
А они повторно и не запрещали) Гляньте на даты, тупо развели блогера, да и Цензор на это повелся)
показати весь коментар
04.08.2021 22:00 Відповісти
У нас тут своих тридарвасов в оп и сн хватает! Филя - явно лишний!))) Зеля, смирись!)))
показати весь коментар
03.08.2021 23:36 Відповісти
Казнить нельзя помиловать.. А СБУ в пинг понг просто играют,- запятой. Игра весёлая, забавная
показати весь коментар
03.08.2021 23:36 Відповісти
сбу грає? ЗЕчмо там грає, за дружаню вмазується!
показати весь коментар
04.08.2021 01:19 Відповісти
филя - конченый фуйловский жополиз
его слушают только зайчики-зебилы
а деньги за это отдают - совковые дятлы и древние олени
показати весь коментар
03.08.2021 23:38 Відповісти
Я не уявляю ,яким тре бути дебілом щоб йти на концерт циєї мавпи,ще при цьому платити чималі гроши !!!)))
показати весь коментар
03.08.2021 23:41 Відповісти
Дурість - штука неосяжна.
показати весь коментар
04.08.2021 12:34 Відповісти
І розумом не збагненна !!!))))
показати весь коментар
04.08.2021 13:00 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2021 13:03 Відповісти
Гарна новина !
показати весь коментар
03.08.2021 23:39 Відповісти
И как то в стороне остаётся вопрос : ЕСЛИ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ крутят российских певцов, ТО КУДА И КАК ОНИ ПЛАТЯТ РОЯЛТИ ЖТИМ ПЕВЦАМ ?

Можно оштрафовать этих нарушителей и пополнить бюджет Украины 😀
показати весь коментар
03.08.2021 23:41 Відповісти
На жаль в України,як держави ,нема головного,української державної влади !!!)))
показати весь коментар
03.08.2021 23:44 Відповісти
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 76
показати весь коментар
03.08.2021 23:54 Відповісти
Віктор Шишкін чистий український націоналіст ...
показати весь коментар
04.08.2021 08:19 Відповісти
Це ж вже було
показати весь коментар
03.08.2021 23:43 Відповісти
Наша пісня гарна й нова: починаймо її знову...
показати весь коментар
04.08.2021 12:35 Відповісти
Вот и ладненько...
Правда это уже похоже на какой-то ежеквартальный квест, ну то ладно.
показати весь коментар
03.08.2021 23:46 Відповісти
Не напиши Стефаник, СБУ так бы ничего и не узнало... Традиции КГБ на Владимирской чтут, своих не сдают.
показати весь коментар
03.08.2021 23:58 Відповісти
вопрос задачки- сколько директоров у сбу??? использовать только целые положительные числа.....
показати весь коментар
03.08.2021 23:59 Відповісти
Нисколько, т.е. ноль - в СБУ не директор, а председатель
показати весь коментар
04.08.2021 08:54 Відповісти
для особо одарённых пусть будет не директор колхоза а председатель.... итак- сколько их?
показати весь коментар
04.08.2021 10:36 Відповісти
этому передасту нужно запретить въезд в Укораину навсегда. и за его никчемные песни нужно штрафовать...
показати весь коментар
04.08.2021 00:04 Відповісти
Вот она - рехформа СБУ в действии! Можно будет доложить Байдену при встрече.
показати весь коментар
04.08.2021 00:05 Відповісти
Нічого, коли йому наступного разу буде потрібно в'їхати в Україну, заборону знову знімуть. Чергова вистава від слуг для плебсу.
показати весь коментар
04.08.2021 00:12 Відповісти
Разрешите один раз ну уж очень хочется закидать яйцами и гнилыми помидорами рожу, которая когда то говорила ,что перед ним великим толпа должна стоять на коленях и дарить цветы, а оно типа король эстрады наслаждаться идя по ковёрной дорожке , кстати это он однажды ляпнул ,что мы не то что звёзды мы планеты
показати весь коментар
04.08.2021 00:16 Відповісти
я извиняяюсь!.. можно выдохнуть?!..
показати весь коментар
04.08.2021 00:21 Відповісти
От чего?) Гляньте на даты) Это СБУшный развод)
показати весь коментар
04.08.2021 22:03 Відповісти
Завтра Філя подзвонить "другу - нє разлєй вода" Ваві і СБУ заборону скасує.
показати весь коментар
04.08.2021 00:39 Відповісти
а его б/у жена Пугачева сказала, что ноги ее в Крыму не будет, не смогла филю нормально воспитать.
показати весь коментар
04.08.2021 02:59 Відповісти
Ну,мля,зноф-ф-у Фільку головою у відро із лайном натикали. Як гадливого кота!
показати весь коментар
04.08.2021 03:01 Відповісти
помню, давненько это было, на какой-то рос передаче, показали фото фили Микки Рурку и спросили, не знаете кто это такой?
ответ был хороший.
...ну.........трансвистит какой-то.......
было весело.
показати весь коментар
04.08.2021 03:13 Відповісти
Зайка моя 🙄🤔🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.08.2021 06:03 Відповісти
филя - гроза безопасности Украины.
ндаа.....
показати весь коментар
04.08.2021 06:29 Відповісти
еще какая! один из лучших пропагандонов рускага мира! к тому же армянин по папе и еврей по маме
показати весь коментар
04.08.2021 10:44 Відповісти
...і рафінований кацап за своєю сутністю.
показати весь коментар
04.08.2021 12:37 Відповісти
Це добре . Не можна впускати російських виродків в світ людей . Не розумію тільки , навіщо була ця ганьба з дозволом на в'їзд цьому фарбованому виродку .
показати весь коментар
04.08.2021 06:35 Відповісти
Зайка МОЯ !!!
показати весь коментар
04.08.2021 06:48 Відповісти
Цирк на дроті..
То можна їхати на зелін концерт, то не можна..
показати весь коментар
04.08.2021 07:26 Відповісти
Anatoli Kondrashow 8bf03f49, Да Угроза безопасности Украины ,если вы этого не понимаете ,то очень плохо 😠 Сначала , такие как он усыпляют бдительность , а потом появляются зелёные человечки мышебратья в Крыму 😡
показати весь коментар
04.08.2021 07:27 Відповісти
У Басты крыша понадежнее, видимо СБУшная.
показати весь коментар
04.08.2021 07:35 Відповісти
От цікаво колиж наші люди стануть хоть трохи на 3% справедивими.. ???
Ну це ж не новина викладена Бубочкой чи СБУчи ще кимось з них Цензор подає новини на свій розсуд . І що виходжить Цензор викладає і на насайті починають цю новину обсасувать і підводит до одного і тогож результату на всіх новинах.. Хтось дуже забаблив очевидний результат цього *******... Хоча хулить треба по конкретним питанням та де дійсно поганий результат.. Очевидно не бути Україні в ЕС і НАТО і взагалі серед нормальних країн.. Бо не доріс народ до хорошого життя багато у нас ПРОДАЖНИХ і НЕЧЕСНИХ ЛЮДЕЙ.
показати весь коментар
04.08.2021 08:14 Відповісти
Та це не СБУ, це народ їм заставив це зробити.
показати весь коментар
04.08.2021 08:16 Відповісти
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 9447
показати весь коментар
04.08.2021 08:20 Відповісти
Ні зараз актуальніше таке .."зрада це коли ти за бабло готовий зрадити і Україну і більшість Українців" і пішов список членів партіїї ОПЗЖ, бариг, тролів, чиновників і артистів
показати весь коментар
04.08.2021 08:45 Відповісти
Всё, встало и ушло отсюда!
показати весь коментар
04.08.2021 09:12 Відповісти
И только ОДИН обратил внимание на даты?))) СБУ тупо сманипулировало и выдало июньскую инфу)
показати весь коментар
04.08.2021 21:57 Відповісти
 
 