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СБУ снова запретила Киркорову въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину Филиппу Киркорову.

Об этом в Facebook сообщил блогер Олег Стефаник, передает Цензор.НЕТ.

"29 июня 2021 года я написал на электронную почту СБУ, чтобы немедленно добавили Филиппа Киркорова в черный список. Из-за концертов Филиппа Киркорова в украденном Россией Крыму и так как Филипп Киркоров сказал, что Крым - российский в 2017 году", - написал он.

СБУ снова запретила Киркорову въезд в Украину 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину пособнику оккупантов Киркорову, совершили уголовное преступление, - Бутусов

Позже Сергей Стерненко продемонстрировал в видеоролике ответ СБУ Стефанику.

СБУ снова запретила Киркорову въезд в Украину 02
СБУ снова запретила Киркорову въезд в Украину 03

Информированный источник в правоохранительных органах подтвердил информацию Радіо Свобода. Согласно сообщению, решение приняли в июне.

Также читайте: Высказывался в поддержку аннексии Крыма и оправдывал агрессию РФ: в СБУ объяснили, почему Киркорова признали опасным

Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.

Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.

Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье "Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського".

Читайте также: Я не вижу алгоритма, как можно лишить украинских званий звезд российской эстрады, поддержавших агрессию РФ, - Ткаченко

Автор: 

Киркоров Филипп (67) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+33
Нехай щастить!!! Кому цікава ця мавпа ??))))
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03.08.2021 23:32
+24
малоросам з сєкти сцикуна криворожського.
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03.08.2021 23:35
+22
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 9222
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03.08.2021 23:55
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Правила форума Совет форумчан
Да шо ж это такое? Соломинка дружбы сломалась?
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03.08.2021 23:29 Ответить
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 6809
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03.08.2021 23:45 Ответить
сломалась коли ту соломину
Херкорову у дупу засунули
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04.08.2021 07:34 Ответить
У цьому листі від СБУ лейтенанта баканова дата 07.06.21. Наприкінці червня СБУ скасовує заборону. Де правда?
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04.08.2021 09:53 Ответить
Знов взад?
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03.08.2021 23:32 Ответить
Пилипу то - за щастя! 😁 Навіть не знаю, чим у нього краще виходить - ротом, чи анусом! 😁
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03.08.2021 23:37 Ответить
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 9222
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03.08.2021 23:55 Ответить
Одна біда: Бубочка дуже засмутиться, що знову не приїде... друг.


...А от цікаво, на Занзібар Пилипчика ще пускають?..
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04.08.2021 00:35 Ответить
Хтось просто дови...ся
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03.08.2021 23:32 Ответить
Нехай щастить!!! Кому цікава ця мавпа ??))))
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03.08.2021 23:32 Ответить
малоросам з сєкти сцикуна криворожського.
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03.08.2021 23:35 Ответить
та ну ! ще скажіть ,що позбавили звання народного артиста України !
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03.08.2021 23:34 Ответить
Любую мелкую административную процедуру превратим в цирк. Посетил Крым - доЗвидания, подписал письмо 500-т или сколько их там было, туда же на помойку. Постреля в наших в ДАПе - будь любезен в список Интерпола и не выездной на всю жизнь. Тихо и спокойно, в рабочем порядке. Нет же, надо устроить сериал с персональным разбором каждой гавно-кандидатуры
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03.08.2021 23:35 Ответить
Все до чого доторкається оманський брехун перетворюється в шоу.
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03.08.2021 23:43 Ответить
Але, нажаль, дуже паганенької якості.
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04.08.2021 06:34 Ответить
Ну... як уміють.
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04.08.2021 12:32 Ответить
Те есть если сейчас какое-то зерыговское дерьмо попросит СБУ кирю пустить,то они сразу отменят запрет в десятый раз?грёбаный цирк...
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03.08.2021 23:35 Ответить
А они повторно и не запрещали) Гляньте на даты, тупо развели блогера, да и Цензор на это повелся)
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04.08.2021 22:00 Ответить
У нас тут своих тридарвасов в оп и сн хватает! Филя - явно лишний!))) Зеля, смирись!)))
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03.08.2021 23:36 Ответить
Казнить нельзя помиловать.. А СБУ в пинг понг просто играют,- запятой. Игра весёлая, забавная
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03.08.2021 23:36 Ответить
сбу грає? ЗЕчмо там грає, за дружаню вмазується!
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04.08.2021 01:19 Ответить
филя - конченый фуйловский жополиз
его слушают только зайчики-зебилы
а деньги за это отдают - совковые дятлы и древние олени
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03.08.2021 23:38 Ответить
Я не уявляю ,яким тре бути дебілом щоб йти на концерт циєї мавпи,ще при цьому платити чималі гроши !!!)))
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03.08.2021 23:41 Ответить
Дурість - штука неосяжна.
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04.08.2021 12:34 Ответить
І розумом не збагненна !!!))))
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04.08.2021 13:00 Ответить
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04.08.2021 13:03 Ответить
Гарна новина !
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03.08.2021 23:39 Ответить
И как то в стороне остаётся вопрос : ЕСЛИ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ крутят российских певцов, ТО КУДА И КАК ОНИ ПЛАТЯТ РОЯЛТИ ЖТИМ ПЕВЦАМ ?

Можно оштрафовать этих нарушителей и пополнить бюджет Украины 😀
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03.08.2021 23:41 Ответить
На жаль в України,як держави ,нема головного,української державної влади !!!)))
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03.08.2021 23:44 Ответить
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 76
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03.08.2021 23:54 Ответить
Віктор Шишкін чистий український націоналіст ...
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04.08.2021 08:19 Ответить
Це ж вже було
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03.08.2021 23:43 Ответить
Наша пісня гарна й нова: починаймо її знову...
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04.08.2021 12:35 Ответить
Вот и ладненько...
Правда это уже похоже на какой-то ежеквартальный квест, ну то ладно.
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03.08.2021 23:46 Ответить
Не напиши Стефаник, СБУ так бы ничего и не узнало... Традиции КГБ на Владимирской чтут, своих не сдают.
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03.08.2021 23:58 Ответить
вопрос задачки- сколько директоров у сбу??? использовать только целые положительные числа.....
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03.08.2021 23:59 Ответить
Нисколько, т.е. ноль - в СБУ не директор, а председатель
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04.08.2021 08:54 Ответить
для особо одарённых пусть будет не директор колхоза а председатель.... итак- сколько их?
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04.08.2021 10:36 Ответить
этому передасту нужно запретить въезд в Укораину навсегда. и за его никчемные песни нужно штрафовать...
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04.08.2021 00:04 Ответить
Вот она - рехформа СБУ в действии! Можно будет доложить Байдену при встрече.
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04.08.2021 00:05 Ответить
Нічого, коли йому наступного разу буде потрібно в'їхати в Україну, заборону знову знімуть. Чергова вистава від слуг для плебсу.
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04.08.2021 00:12 Ответить
Разрешите один раз ну уж очень хочется закидать яйцами и гнилыми помидорами рожу, которая когда то говорила ,что перед ним великим толпа должна стоять на коленях и дарить цветы, а оно типа король эстрады наслаждаться идя по ковёрной дорожке , кстати это он однажды ляпнул ,что мы не то что звёзды мы планеты
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04.08.2021 00:16 Ответить
я извиняяюсь!.. можно выдохнуть?!..
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04.08.2021 00:21 Ответить
От чего?) Гляньте на даты) Это СБУшный развод)
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04.08.2021 22:03 Ответить
Завтра Філя подзвонить "другу - нє разлєй вода" Ваві і СБУ заборону скасує.
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04.08.2021 00:39 Ответить
а его б/у жена Пугачева сказала, что ноги ее в Крыму не будет, не смогла филю нормально воспитать.
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04.08.2021 02:59 Ответить
Ну,мля,зноф-ф-у Фільку головою у відро із лайном натикали. Як гадливого кота!
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04.08.2021 03:01 Ответить
помню, давненько это было, на какой-то рос передаче, показали фото фили Микки Рурку и спросили, не знаете кто это такой?
ответ был хороший.
...ну.........трансвистит какой-то.......
было весело.
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04.08.2021 03:13 Ответить
Зайка моя 🙄🤔🤣🤣🤣
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04.08.2021 06:03 Ответить
филя - гроза безопасности Украины.
ндаа.....
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04.08.2021 06:29 Ответить
еще какая! один из лучших пропагандонов рускага мира! к тому же армянин по папе и еврей по маме
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04.08.2021 10:44 Ответить
...і рафінований кацап за своєю сутністю.
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04.08.2021 12:37 Ответить
Це добре . Не можна впускати російських виродків в світ людей . Не розумію тільки , навіщо була ця ганьба з дозволом на в'їзд цьому фарбованому виродку .
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04.08.2021 06:35 Ответить
Зайка МОЯ !!!
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04.08.2021 06:48 Ответить
Цирк на дроті..
То можна їхати на зелін концерт, то не можна..
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04.08.2021 07:26 Ответить
Anatoli Kondrashow 8bf03f49, Да Угроза безопасности Украины ,если вы этого не понимаете ,то очень плохо 😠 Сначала , такие как он усыпляют бдительность , а потом появляются зелёные человечки мышебратья в Крыму 😡
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04.08.2021 07:27 Ответить
У Басты крыша понадежнее, видимо СБУшная.
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04.08.2021 07:35 Ответить
От цікаво колиж наші люди стануть хоть трохи на 3% справедивими.. ???
Ну це ж не новина викладена Бубочкой чи СБУчи ще кимось з них Цензор подає новини на свій розсуд . І що виходжить Цензор викладає і на насайті починають цю новину обсасувать і підводит до одного і тогож результату на всіх новинах.. Хтось дуже забаблив очевидний результат цього *******... Хоча хулить треба по конкретним питанням та де дійсно поганий результат.. Очевидно не бути Україні в ЕС і НАТО і взагалі серед нормальних країн.. Бо не доріс народ до хорошого життя багато у нас ПРОДАЖНИХ і НЕЧЕСНИХ ЛЮДЕЙ.
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04.08.2021 08:14 Ответить
Та це не СБУ, це народ їм заставив це зробити.
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04.08.2021 08:16 Ответить
СБУ знову заборонила Кіркорову в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 9447
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04.08.2021 08:20 Ответить
Ні зараз актуальніше таке .."зрада це коли ти за бабло готовий зрадити і Україну і більшість Українців" і пішов список членів партіїї ОПЗЖ, бариг, тролів, чиновників і артистів
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04.08.2021 08:45 Ответить
Всё, встало и ушло отсюда!
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04.08.2021 09:12 Ответить
И только ОДИН обратил внимание на даты?))) СБУ тупо сманипулировало и выдало июньскую инфу)
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04.08.2021 21:57 Ответить
 
 