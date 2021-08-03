СБУ снова запретила Киркорову въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину Филиппу Киркорову.

Об этом в Facebook сообщил блогер Олег Стефаник, передает Цензор.НЕТ.

"29 июня 2021 года я написал на электронную почту СБУ, чтобы немедленно добавили Филиппа Киркорова в черный список. Из-за концертов Филиппа Киркорова в украденном Россией Крыму и так как Филипп Киркоров сказал, что Крым - российский в 2017 году", - написал он.

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Позже Сергей Стерненко продемонстрировал в видеоролике ответ СБУ Стефанику.





Информированный источник в правоохранительных органах подтвердил информацию Радіо Свобода. Согласно сообщению, решение приняли в июне.

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Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.

Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.

Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье "Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського".

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