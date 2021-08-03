СБУ снова запретила Киркорову въезд в Украину. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину Филиппу Киркорову.
Об этом в Facebook сообщил блогер Олег Стефаник, передает Цензор.НЕТ.
"29 июня 2021 года я написал на электронную почту СБУ, чтобы немедленно добавили Филиппа Киркорова в черный список. Из-за концертов Филиппа Киркорова в украденном Россией Крыму и так как Филипп Киркоров сказал, что Крым - российский в 2017 году", - написал он.
Позже Сергей Стерненко продемонстрировал в видеоролике ответ СБУ Стефанику.
Информированный источник в правоохранительных органах подтвердил информацию Радіо Свобода. Согласно сообщению, решение приняли в июне.
Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.
Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.
Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.
Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье "Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського".
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Херкорову у дупу засунули
...А от цікаво, на Занзібар Пилипчика ще пускають?..
его слушают только зайчики-зебилы
а деньги за это отдают - совковые дятлы и древние олени
Можно оштрафовать этих нарушителей и пополнить бюджет Украины 😀
Правда это уже похоже на какой-то ежеквартальный квест, ну то ладно.
ответ был хороший.
...ну.........трансвистит какой-то.......
было весело.
ндаа.....
То можна їхати на зелін концерт, то не можна..
Ну це ж не новина викладена Бубочкой чи СБУчи ще кимось з них Цензор подає новини на свій розсуд . І що виходжить Цензор викладає і на насайті починають цю новину обсасувать і підводит до одного і тогож результату на всіх новинах.. Хтось дуже забаблив очевидний результат цього *******... Хоча хулить треба по конкретним питанням та де дійсно поганий результат.. Очевидно не бути Україні в ЕС і НАТО і взагалі серед нормальних країн.. Бо не доріс народ до хорошого життя багато у нас ПРОДАЖНИХ і НЕЧЕСНИХ ЛЮДЕЙ.