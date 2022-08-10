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Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські туристи тікають з пляжу після вибухів в окупованій Новофедорівці: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВIДЕО

Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 02

Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 03

Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не хоче звинувачувати Україну у вибухах в Криму, щоб не визнавати безсилість своєї ППО, - ISW


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 05


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 06


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 07


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 08


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 09


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 10


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянка розридалась в заторі на Керченський міст, втікаючи з окупованого Криму після вибухів у Новофедорівці: "Вообще не хочу уезжать! Как в своем доме жили!". ВIДЕО


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 12

Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 13


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ про вибухи на території аеродрому "Саки": "Відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ніякого вогневого впливу не було"


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 15
Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 16

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білому домі відповіли, чи вважають Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США


Мамулечка, надо сваливать! ФОТОжабери про вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки 17

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Крим (14185) фотожаба (13956) аеродром (302)


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Топ коментарі
+67
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10.08.2022 15:50
+66
А уявіть. 24.02, орки построївшись в парадні колони пісдують через Чонгар. І тут йде одночасний підрив мостів під колонами, далі схована арта з запасних позицій перетворює в лайно скупчену перед мостами техніку і живу силу РСЗО викошує поля з заправниками в наготованим БК за 20 км до кордону. Шість дивізіонів Нептунів послідовними залпами по 50 ракет в кожному знищують готові до висадки БДК і фрегати під Одесою. А наостанок ОТРК Грім-2 полірує авіабази і базу ЧФ, отак як в саках...
І вся різниця в одній галочці в бюлетені в 2019....
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10.08.2022 16:36
+56
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10.08.2022 15:44
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10.08.2022 15:44 Відповісти
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10.08.2022 15:50 Відповісти
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10.08.2022 16:12 Відповісти
Гумор - наша сила!
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10.08.2022 15:56 Відповісти
100%. Казламордих аж трясе)

https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/1438.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №4
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12.08.2022 09:59 Відповісти
Хіт до закриття сезону "Крим-2022": https://www.youtube.com/watch?v=_dx0qWHL7dc Real McCoy • Run Away
Run away, run away
Run away and save your life
Run away, run away
Run away if you want to survive
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10.08.2022 15:58 Відповісти
Якщо https://gazeta.ua/articles/np/_bavovna-v-krimu-vatazhok-okupantiv-zrobiv-chergovu-zayavu/1105413 ватажок окупантів Аксьонов зробив заяву про те, що "внаслідок вибухів на військовому аеродромі пошкоджено 62 багатоквартирних будинки та близько 20 комерційних об'єктів" - то якої сили мала би бути бавовна на самому аерожромі?
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10.08.2022 15:58 Відповісти
Такакаяразніца? Кацапи не збрешуть, здохнуть від задухи.
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10.08.2022 16:07 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZUm7IimdS7rhMJxDm-tg0R9aS7QPzosko2NgOyU15KR3_uogYFb4IAlbRjxJUn3EFPer2x12sg_a8wjlzIJCGvv8JA3efFFG-U8NR2VRaPua1u0zvQSJbDvRzHREBmYNLsLtBlKBDY8kUjkilsXdXfhpVkOGmjwGqYI2b8_DEzgcm2RYjxugeFfkv8xmM7oPQ3pruu-YwA8Zfp5ksWUoZMq7gjn_Sj5mlvKTYuCcPO2jg&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

...Що значить "свалівать", тож тільки-но на Херсонщину вчителювати намастились, "жена хотєла сад"?! (це я все ще під враженням від інтерв'ю з рос. вчителями в "Новой газете" - була, доки мене оце ударом по аеропорту в Саках не порадували, слава ЗСУ, - кажуть, це звідти песиголовці по нас Кинжалами гатили, так що в цьому прекрасному фільмику і мораль на місці - все на місці, суцільна тобі калокагатія!)
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10.08.2022 17:03 Відповісти
Пили мы - вискарь в аорту проникал!

Ну, за сезон курортный,

Что русский люд вдруг про?бал….

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10.08.2022 16:04 Відповісти
https://www.youtube.com/c/bilatserkvatv bctv

Дмитро «алкаш» Медведєв дивиться у світле майбутнє своєї країни 🙈
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10.08.2022 16:09 Відповісти
на самом деле - это перископ, он в х@й себе смотрит
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13.08.2022 14:16 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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10.08.2022 16:10 Відповісти
Дарма, шо тоді Боневтік ще був не при владі. Він би точно не здав Крим.

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10.08.2022 16:16 Відповісти
Вот ты чмо, либо кацапское, либо без мозгов.
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10.08.2022 18:15 Відповісти
Зе, пряма мова:
https://youtu.be/ZaeKivMgK7s - Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ війна"... дивіться, - нічого НЕ сталося...
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10.08.2022 18:53 Відповісти
Так, воно таке. Тому й було спочатку (з 2014-го) ухилянтом, а у 2019-му стало нести відверто прокремлівську дичину...

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10.08.2022 20:55 Відповісти
Це у вас на паРаші так зараз шифруються?
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10.08.2022 20:46 Відповісти
Ось коли твоя мамка за стакан боями здавала в "аренду" свою ман*у, то туд вставляли все що хотiли..Зара демократiя..
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10.08.2022 16:21 Відповісти
кукушкина, ты дура. Че не бежала Крым спасать с мужем в 14 году? Сидела ждала на жопе ровно *****? И так вся страна сидела - ждала бэтменов для спасения. Армии не было, оружия не было, чем спасать- твоим паршивым языком? Тебе, гнида, кто-то не сделал "красиво"- не спас по твоему хотению Крым? А сейчас пишешь с фронтов Родины небось?
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10.08.2022 16:24 Відповісти
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10.08.2022 16:17 Відповісти
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10.08.2022 16:20 Відповісти
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10.08.2022 16:32 Відповісти
❗❗❗
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10.08.2022 16:40 Відповісти
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10.08.2022 18:17 Відповісти
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10.08.2022 16:35 Відповісти
А уявіть. 24.02, орки построївшись в парадні колони пісдують через Чонгар. І тут йде одночасний підрив мостів під колонами, далі схована арта з запасних позицій перетворює в лайно скупчену перед мостами техніку і живу силу РСЗО викошує поля з заправниками в наготованим БК за 20 км до кордону. Шість дивізіонів Нептунів послідовними залпами по 50 ракет в кожному знищують готові до висадки БДК і фрегати під Одесою. А наостанок ОТРК Грім-2 полірує авіабази і базу ЧФ, отак як в саках...
І вся різниця в одній галочці в бюлетені в 2019....
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10.08.2022 16:36 Відповісти
https://ibb.co/RSqxqqd
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10.08.2022 16:41 Відповісти
Это - the best of the best!
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10.08.2022 16:44 Відповісти
вот что делает хамерс животворящий
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10.08.2022 19:43 Відповісти
 
 