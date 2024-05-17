Спікер парламенту Молдови Гросу під час зустрічі з делегацією українських депутатів підтвердив участь країни у Глобальному саміті миру. ФОТОрепортаж

Молдова приєднається до країн-учасниць Глобального саміту миру, який запланований на середину червня у Швейцарії. Участь країни підтвердив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу.

Про це він повідомив під час зустрічі з членами української делегації з міжпарламентських зв'язків Верховної Ради Михайлом Радуцьким та Миколою Стефанчуком, пише агентство МОЛДПРЕС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили низку питань. Зокрема, Гросу розповів, що обговорив з українськими парламентарями ситуацію в регіоні та те, як Молдова може продовжувати допомогати Україні у її протистоянні повномасштабній російській агресії. Крім цього, спікер молдовського парламенту відзначив однакове прагнення України та Молдови до євроінтеграції.

"У Республіки Молдова та України однакові прагнення – бути частиною великої європейської родини у просторі миру та свободи. Для цього ми разом із нашими колегами з України робимо "домашню роботу", щоб якнайшвидше розпочати переговори з ЄС", - сказав Гросу.

Крім цього, він повідомив, що найближчим часом парламент його країни ухвалить заяву, яка засуджує РФ за незаконну депортацію українських дітей. Політик додав, що за офіційними даними, країна-агресорка викрала та вивезла на свою територію понад 20 тисяч українських дітей.

"Ми також візьмемо участь у саміті миру щодо України та майбутній конференції з відновлення України в Берліні", - сказав Гросу.

Спікер парламенту Молдови також зазначив, що його країна з першого дня засудила війну, яку РФ розв'язала проти України. Гросу додав, що Молдова продовжуватиме підтримувати Україну та її народ у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запросив на Глобальний саміт миру президентів Молдови, Чехії та Гани, а також прем’єр-міністра Ірландії.

Саміт миру у Швейцарії

Як відомо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.