Спикер парламента Молдовы Гросу во время встречи с делегацией украинских депутатов подтвердил участие страны в Глобальном саммите мира. ФОТОРЕПОРТАЖ

Молдова присоединится к странам-участницам Глобального саммита мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии. Участие страны подтвердил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Об этом он сообщил во время встречи с членами украинской делегации по межпарламентским связям Верховной Рады Михаилом Радуцким и Николаем Стефанчуком, пишет агентство МОЛДПРЕСС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили ряд вопросов. В частности, Гросу рассказал, что обсудил с украинскими парламентариями ситуацию в регионе и то, как Молдова может продолжать помогать Украине в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии. Кроме этого, спикер молдавского парламента отметил одинаковое стремление Украины и Молдовы к евроинтеграции.

"У Республики Молдова и Украины одинаковые стремления - быть частью большой европейской семьи в пространстве мира и свободы. Для этого мы вместе с нашими коллегами из Украины делаем "домашнюю работу", чтобы как можно быстрее начать переговоры с ЕС", - сказал Гросу.

Кроме этого, он сообщил, что в ближайшее время парламент его страны примет заявление, осуждающее РФ за незаконную депортацию украинских детей. Политик добавил, что по официальным данным, страна-агрессор похитила и вывезла на свою территорию более 20 тысяч украинских детей.

"Мы также примем участие в саммите мира по Украине и предстоящей конференции по восстановлению Украины в Берлине", - сказал Гросу.

Спикер парламента Молдовы также отметил, что его страна с первого дня осудила войну, которую РФ развязала против Украины. Гросу добавил, что Молдова будет продолжать поддерживать Украину и ее народ в борьбе с российской агрессией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил на Глобальный саммит мира президентов Молдовы, Чехии и Ганы, а также премьер-министра Ирландии.

Саммит мира в Швейцарии

Как известно, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участие России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.